집 마당을 주차장으로 개방한 후 달라진 풍경

우리 집은 15년 전 담장을 허물고 마당을 주차장으로 활용하는 '녹색주차마을' 사업을 진행했다. 서울시와 자치구의 녹색주차마을은 주차장을 한 면이라도 더 확보하기 위한 것으로 신청자에게 공사비를 지원했다.마당이 주차장으로 활용되면서 내 차가 나가면 빈 주차장에 다른 주민이 차를 댈 수 있다. 물론 집주인의 양해와 허락이 필요하지만 마당은 여럿이 함께 쓰는 공간으로 변했다. 주차장을 이웃에게 개방한 이후 골목에서 차를 빼고 들이는 불편이 적어지고 외부차량의 불법주차도 거의 사라졌다. 조금 양보하니 골목의 '주차전쟁'이 해결된 것이다.하지만 담과 대문을 허물고 보니 생각보다 애로가 많았다. 무엇보다 골목을 오가는 사람들이 우리 집 내부를 훤히 볼 수 있어 '사생활 노출'이 심각했다. 모든 창문에 가림막 커튼을 쳤다. 마당이 없어지면서 해마다 김장 김치를 땅속에 묻고 먹는 문화도 어느새 사라졌다. 과거엔 속옷만으로 마당을 다녔는데 이제는 마당의 신문을 주우려고 해도 옷을 입어야 한다.주차장으로 개방하면서 구청에서 CCTV를 설치했다. 드나드는 외부 차량과 사람들의 동태를 감시하는 목적이지만 우리 가족들도 족쇄를 찬 느낌이었다. 가족들은 마당을 내어준 나에게 한동안 불평을 쏟아냈다. 그러나 환경에 익숙해지면 적응한다고 할까. 이제는 오가는 사람들에게 무뎌지고 되레 개방 주차장이 치안과 보안에 유리하다는 말도 듣는다.담장과 대문을 없애면서 문패는 사라지고 우체통은 현관 앞으로 이동했다. 특히 오토바이 집배원은 우리 집에 매일 오다시피 하는 손님이다. 그는 바쁜 업무 중에도 강아지 이름(복순이)을 부르며 서로 인사를 나누기도 한다.다정다감한 태도로 보아 그는 반려견을 키우고 있을 것이다. 복순이는 집배원을 기다리는 표정을 짓기도 하고 그가 주는 간식을 받아먹으려고 입을 갖다 대기도 한다. 엊그제는 외출했다가 귀가했는데 집배원이 강아지 곁에 있었다. 그는 "오늘따라 복순이가 매우 반가워한다"며 덕담을 건넸다. 그가 마치 개 주인처럼 보였다.내가 매일 수인사를 하는 사람이 집배원이다. 복순이도 그가 방문할 때는 짓지 않는다. 서로 교감을 나누는 상대라는 것이다. 기회가 되면 집을 비울 때 그에게 강아지 사료를 부탁해 볼 참이다.한편 어제는 마당에 있는 정화조 청소를 했다. 1년에 한 번 해야 하는 일이다. 항상 현장 작업을 지켜보며 거들었는데 내가 없는 사이에 작업자가 청소를 했다. 작업 영수증과 청소요금 계좌번호를 적은 쪽지를 우체통에 넣고 간 경우는 처음이다. 전화로 작업을 마치고 철수한다는 깔끔한 보고까지 그에게 믿음이 갔다.사실 정화조 작업자도 해마다 보는 사람이다. 내가 없어도 묵묵히 일하고 가는 것이 너무도 감사했다. 고마움에 차를 한 장 대접하고 싶다고 했더니 극구사양했다. 행복은 거창한 것이 아니다. 나이가 들면서 행복은 아주 사소한 일상에 있다는 것을 깨달았다. 사실 가족을 빼면 만나 대화를 나눌 사람이 거의 없다.담장을 고수했다면 집배원과 정화조 작업자와의 이런 인연은 결코 없었을 것이다. 나는 이들이야말로 가장 가까운 이웃이라고 생각한다. 내가 집을 비워도 나 대신 자리를 지켜줄 가족 같은 사람들이기 때문이다.