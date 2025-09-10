시민단체 "서울혁신파크 기업매각 재추진 중단하라"

큰사진보기 ▲혁신파크 공공성을 지키는 서울네트워크와 혁신파크를 지키는 은평시민모임이 10일 오전 서울시청 정문 앞에서 '혁신파크 기업매각 재추진 오세훈시장 규탄 긴급 기자회견'을 열고 있다. ⓒ 차종관 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 오전 서울시청 정문 앞 '혁신파크 기업매각 재추진 오세훈시장 규탄 긴급 기자회견'에 참여해 발언하고 있는 김진억 너머서울 상임대표, 김황경산 서대문은평시민연대 활동가, 김종민 혁신파크공공성을지키는서울네트워크 공동집행위원장, 김상철 시시한연구소 공동소장 등 시민사회·정당 관계자들의 모습. ⓒ 차종관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲10일 오전 서울시청 정문 앞 '혁신파크 기업매각 재추진 오세훈시장 규탄 긴급 기자회견'에 참여해 발언하고 있는 수달 인권네트워크 바람 활동가, 안숙현 정의당 서울시당 위원장, 김유리 녹색당 서울시당 위원장 등 시민사회·정당 관계자들의 모습. ⓒ 차종관 관련사진보기

서울시가 은평구 불광동 서울혁신파크 부지의 기업 매각을 다시 추진한다는 보도가 나오자, 시민단체들이 기자회견을 열고 계획 철회를 재차 요구했다. 이들은 "올해 상반기 1차 매각이 유찰된 뒤 5개월 동안 공식 설명과 평가 없이 재추진 움직임이 시작됐다"며 "주거 비율 70~80% 상향, 업종 제한 해제 등 조건 변경 의혹까지 불거진 만큼 즉시 공고를 멈추고 시민 공론장부터 열라"고 주장했다.혁신파크 공공성을 지키는 서울네트워크와 혁신파크를 지키는 은평시민모임은 10일 오전 서울시청 정문 앞에서 '혁신파크 기업매각 재추진 오세훈시장 규탄 긴급 기자회견'을 열었다. 현장에는 시민사회·정당 관계자들이 참석했으며, 발언과 기자회견문 낭독, 구호 제창 등이 진행됐다.김종민 혁신파크공공성을지키는서울네트워크 공동집행위원장은 "당초 매각안도 2종 주거지역 적용과 용적률 상향 등으로 '헐값·특혜 매각' 논란이 있었다"며 "재추진 과정에서는 주거 비율을 기존 50%에서 70~80%로 올리고, 기업 유치의 업종 제한까지 풀었다는 의혹이 지역사회에서 제기되고 있다"고 기자회견을 열게 된 이유를 설명했다.김진억 너머서울 상임대표는 "유찰 직후 시민 의견 수렴 대신 사업자들과 내부 협의를 진행했다는 의심이 커지고 있다"며 "서울혁신파크는 시민·사회혁신 활동의 거점으로 활용돼 온 공공부지다. 공공자산의 처리 방향은 '백년지계'여야 한다. 임기 말에 성급히 처분을 강행해선 안 된다"고 지적했다.김상철 시시한연구소 공동소장은 "작년부터 시민 반대와 지역 여론에도 불구하고 서울시가 매각을 밀어붙였지만 결과는 유찰이었다"며 "왜 유찰됐는지 공개적으로 인정하고 재검토했어야 한다. 그런데 '최선을 다했는데 안 사줬을 뿐'이라는 태도만 보인다"고 말했다. 그는 "임기 1년도 남지 않은 시점에 매각을 덜컥 추진하면 뒷수습은 차기 시장과 시민의 몫이 된다"며 "성과가 불확실한 사업을 임기 말에 결정해선 안 된다"고 했다.김황경산 서대문은평시민연대 활동가는 현장 이용 불편을 거론했다. 그는 "혁신파크는 낮과 저녁, 주말 내내 시민들이 찾는 공간인데, 최근 높은 펜스가 쳐지고 임시 꽃밭까지 급히 조성돼 이용이 불편하다"며 "24시간 화장실 개방 요구에도 답이 없다. 시민들은 이곳이 계속 '시민의 공간'으로 남길 바란다"고 말했다.수달 인권네트워크 바람 활동가는 재추진 명분을 따졌다. 그는 "1차 매각이 실패했다면 여론을 살폈어야 한다"며 "아파트나 쇼핑몰을 지어 상권이 살아날 것이라는 기대는 자본도 하지 않는다. 수익성이 불투명한 개발을 왜 시민 공간을 팔아가며 서두르나"라고 비판했다. 이어 "불광·녹번 일대는 녹지 공간이 부족한 구도심"이라며 "혁신파크는 주민과 반려견이 산책하고 휴식하는 생활권 공원 역할을 한다. 도심 숲을 없애는 개발은 시대에 맞지 않는다"고 했다.안숙현 정의당 서울시당 위원장은 "오세훈 시장은 2022년 '효도아파트'에서 50층 상업빌딩, '창조타운'으로 말을 바꿔오다가 이제는 아파트·업종 제한 없는 기업 특혜 개발을 말한다"며 "감정가 산정과 절차도 불투명했다. 계획 없는 특혜 개발에 찬성할 수 없다"고 말했다. 그는 "공공의 땅을 임기 내 마음대로 팔 권한은 없다. 시민과의 설명회·공청회도 건너뛴 재추진은 다시 유찰될 것"이라고 했다.김유리 녹색당 서울시당 위원장은 "주민설명회 없이 기업 설명회만 열었다. 은평구민 다수가 민간 매각을 반대하는데도 절차를 무시했다"며 "민주주의 과정을 생략한 개발은 시민의 심판을 피하기 어렵다"고 말했다.시민사회·정당 관계자들은 기자회견문을 번갈아 낭독하며 "기존 매각안은 '헐값·특혜 매각' 논란이 있었고, 재추진안은 주거 비율 상향과 업종 제한 해제 등으로 사실상 대규모 주거·상업 개발의 길을 여는 것"이라고 주장했다. 또 "서울시는 유찰 뒤 5개월간 시민 의견을 들을 기회를 마련하지 않고, 기업과의 사전 협의에만 매달렸다"며 "매각 공고를 즉각 중단하고 시민 공론장부터 열라"고 강조했다. 이어 "서울혁신파크는 서울에 얼마 남지 않은 공유지이자 시민 공간"이라고 규정하면서 "중단하지 않으면 더 강력한 시민 저항에 직면할 것"이라고 경고했다.참가자들은 "기업매각 밀실협의 규탄한다", "오세훈 시장은 혁신파크 기업매각 즉각 중단하라", "혁신파크 헐값·특혜 매각 즉각 중단하라", "서울에 더 이상 아파트는 필요 없다. 혁신파크를 시민의 공간으로 지켜내자", "오세훈 시장은 혁신파크에서 즉각 손 떼라" 등 구호를 제창했다.주최 측은 "그동안 천막농성, 릴레이 1인 시위, 공청회 무산 행동, 시민행진 등을 이어왔다"며 "재추진이 강행될 경우 더 강력한 연대로 대응하겠다"고 전했다.