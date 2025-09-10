임대인 파산=보증금 반환 불가... 대법원 판결로 무너진 세입자 권리

세입자에게 보증금은 전 재산이나 다름없습니다. 그런데 최근 대법원은 임대인이 파산하더라도 임차인의 보증금 반환청구권 전부를 '면책채권'으로 보았습니다. 쉽게 말해, 집주인이 파산하고 경매에서도 보증금을 돌려받지 못하면 세입자는 보증금을 돌려받기 어려워진다는 뜻입니다. 전세사기와 깡통전세 피해가 쏟아지는 현실에서 나온 이 판결은, 채무자 구제와 임차인 보호 사이의 균형을 제대로 고려했는지 의문을 남깁니다. 이번 대법원 판결의 파장을 소현민 변호사(참여연대 민생희망본부 실행위원, 주택세입자법률지원센터 세입자114 사무처장)가 비평했습니다.



대법원 제3부 재판장 오석준, 주심 이숙연, 이흥구, 노경필 대법관 2025.6.12. 선고 2022다247378