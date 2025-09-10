메뉴 건너뛰기

내란 특검, 한동훈 법정으로 부른다... "진실 규명 협조해야"

사회

25.09.10 15:17최종 업데이트 25.09.10 15:17

내란 특검, 한동훈 법정으로 부른다... "진실 규명 협조해야"

국회 계엄해제 결의안 표결 방해 의혹 수사 관련... 법원에 공판기일 전 증인신문 청구

입장 발표하는 한동훈 대표 국민의힘 한동훈 대표가 2024년 12월 4일 새벽 국회에서 윤석열 대통령의 비상계엄 해제 담화와 관련해 입장발표를 하고 있다.
입장 발표하는 한동훈 대표국민의힘 한동훈 대표가 2024년 12월 4일 새벽 국회에서 윤석열 대통령의 비상계엄 해제 담화와 관련해 입장발표를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

내란 특검(조은석 특별검사)이 법원에 한동훈 전 국민의힘 대표에 대한 공판기일 전 증인신문을 청구했다.

'내란의 밤' 당시 국민의힘 지도부의 국회 비상계엄해제요구 결의안 표결 방해 의혹 사건의 핵심 참고인이면서 수사에 협조하지 않고 있는 한 전 대표를 법정에 증인으로 세워 진술을 받아내겠다는 것이다. 내란 특검은 당시 국민의힘 의원들에게 당사로 모이라고 한 추경호 전 국민의힘 원내대표에게 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 등의 혐의를 적용해 강제수사를 벌이고 있다.

내란 특검 박지영 특검보는 10일 정례브리핑에서 한 전 대표 증인신문 청구 사실을 알렸다. 검사는 범죄 수사에 꼭 필요한 사실을 알고 있다고 인정되는 사람이 출석이나 진술을 거부할 경우 공소제기 전이라도 법정에서 진행되는 증인신문을 청구할 수 있다. 참고인이 법정 출석을 거부하면, 법원은 강제구인할 수 있다.

박지영 특검보는 "당시 현장에서 당 대표로서 본인의 메시지와 추경호 (원내대표) 메시지가 계속 달랐다. 아마 서로서로 상황을 공유하면서 의견 교환이 있었을 수도 있다. 한 전 대표는 인터뷰나 본인 책에서 (당시 상황을) 충분히 인지할 수 있었다고 주장하는 것으로 안다"라고 말했다. "수사 관점에서 물어봐야 할 게 있지 않겠나. 저희 입장에서 (한 전 대표가) 지금 가장 필요한 사람이라고 본다"라고 덧붙였다.

그는 한 전 대표의 수사 비협조 여부를 두고 "참고인 협조 요청을 전화로 했는데 받지 않았고, 문자메세지나 정식 (공문) 발송도 하는 등 다양하게 (출석을) 요구했다"면서 "(내란 특검에) 출석할 생각이 없는 것으로 알고 있다. 그래서 저희는 증인신문 청구의 방식으로라도 한 전 대표의 이야기를 들었으면 좋겠다고 하는 상황"이라고 설명했다.

박 특검보는 한 전 대표를 향해 "당시 상황을 우리 온 국민이 다시 한번 정확하게 인지할 수 있도록 해주셨으면 하는 바람이 있다"라고 말했다. 내란 특검 출석을 거부하는 여러 국민의힘 국회의원 등 다른 참고인들에 대해서도 적극적으로 법원에 공판기일 전 증인신문을 청구하겠다면서 "역사적 진실을 규명해야 하고, 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 협조해야 한다. 국민이라면 누구나 협조해야 하고, 우리 형사사법절차에 따라 협조할 의무가 있다"라고 밝혔다.

#한동훈

