경기도교육청 '공립 유치원, 초등·특수학교' 교사 1508명 선발

경기도교육청이 공립 유치원과 초등교사, 특수학교(유치원, 초등) 등 총 1508명을 뽑는다.
경기도교육청은 10일'2026학년도 경기도 공립 유치원초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획'을 누리집에 공고했다.
모집 분야별 선발인원은 유치원 218명, 초등 1077명, 특수(유치원) 17명, 특수(초등) 196명이다. 응시원서는 오는 22일(월)부터 26일(금)까지 '온라인 교직원 채용시스템'(https://edurecruit.go.kr
)에서 접수한다.
시험은 1차와 2차로 나눠 진행한다. 1차 시험은 교직논술과 교육과정, 한국사(한국사능력검정시험으로 대체)로 실시하며, 1.5배수를 합격자로 선정한다. 2차 시험은 1차 합격자를 대상으로 교직적성심층면접과 수업실연, 영어수업실연 및 영어면접(초등만 해당)을 거쳐 최종 합격자를 선정한다.
올해 1차 시험은 11월 8일(토)에 시행하며, 2차 시험은 2026년 1월 7일부터 9일까지 3일간 모집 분야별로 진행할 예정이다.
특히 올해 시험은 2026학년도 경기도 공립 교사 임용시험 제2차 시험과목 중 '수업능력평가'를 '수업실연'으로 일원화하고, 이에 따라 수업설계역량 구상형 1문항, 수업실연 구상형 1문항으로 변경해 평가할 예정이다.
교육청은 이와함께 국립 특수학교(초등) 교사 7명, 사립학교법인에서 위탁한 초등학교 교사 4명, 특수학교(유치원) 교사 1명, 특수학교(초등) 교사 15명을 별도 선발한다. 사립학교 교사 선발은 1차 시험만 교육청에 위탁해 진행한다. 지원자의 희망에 따라 공립학교 선정경쟁시험에 동시 지원이 가능하다.