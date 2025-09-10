"동탄 물류센터, 오산시 교통대란 외면해선 안 돼"

AD

큰사진보기 ▲조용호 도의원(더불어민주당·오산2)오산시 지역구인 조용호 도의원은 동탄 물류센터 건립에 대해 교통혼잡과 안전 문제를 제기했다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

- 동탄 물류센터 2차 심의 결과가 '원안 통과'됐다. 무엇이 문제인가.

- 이에 대한 화성시의 입장은 어떤가.

- 갈등 상황이 계속되고 있는데, 향후 전망은 어떤가.

화성 동탄 물류센터 건립을 두고 오산시가 강하게 반발하는 모양새다.오산시는 화성 동탄2에 들어서는 대형 물류센터 건립에 반대의 뜻을 표명하며 반대 집회를 예고하고 나섰다. 민간기업의 물류센터로 알려진 건물은 52만 3000㎡에서 40만 6000㎡로 조정됐지만, 지하 4층~지상 7층 규모로 코엑스와 맞먹는 규모다. 해당 사업은 최근 경기도 교통영향평가 심의위원회 심의를 통과했다.오산시는 교통영향평가 심의 과정에서 충분한 사전 협의가 이뤄지지 않았다는 점을 지적하며 절차상 하자를 주장했다. 1차 심의에서 '오산시와 협의해 동부대로 개선방안을 마련하라'고 조건부 통과되었음에도, 2차 심의에서 오산시의 의견이 제대로 반영되지 않은 채 교통영향평가가 통과되었다는 것이다.또한 시 측은 인접지역으로서의 교통혼잡 및 주민 안전 우려 문제를 제기했다. 이미 인근 교통망이 포화 상태로 대규모 물류차량 유입 시 심각한 교통체증이 불가피하다는 주장이다. 조용호 도의원은 이를 두고 "오산시 교통대란을 외면한 교통영향평가"라고 지적했다.국토부 '교통영향평가 지침' 제4조 제2항에 따르면 사업자가 사업시행에 따른 교통의 제반 문제점을 도출하고 이에 따른 교통개선대책을 수립해야 한다. 제20조 제2항은 교통개선대책의 시행계획에 대해서는 그 시행에 소요되는 비용은 교통 문제를 유발하는 자가 부담하도록 돼 있다. 이에 따라 화성시는 사업시행자에게 교통 문제 해결방안을 마련할 것을 촉구해야 하는 상황이다.오산시는 이달 중 주민 공청회 및 오산·화성 물류센터 반대 비상대책위, 범시민연대와 함께 반대 집회를 열 계획이라고 밝힌 바 있다.이와 관련 9일 경기도 조용호 의원과 서면 인터뷰를 통해 자세한 이야기를 들어봤다."1차 심의에서 '오산시와 협의해 동부대로 개선방안을 마련하라'고 조건부 통과되었음에도, 2차 심의에서 유감스럽게도 오산시의 의견이 제대로 반영되지 않은 채 교통영향평가가 통과됐다.사업자는 '오산 방향 진출 제한', '스마트IC 비용 일부 분담' 등 대책을 제시하긴 했지만, 진입 차량은 운전자의 선택에 달린 구조로 실효성이 떨어져 보이고, 스마트IC 또한 오산시가 추진한다면 일부 비용을 분담하겠다는 입장이지만 합의가 아닌 협의여서 교통개선대책 마련에 적극적 의지가 부족해 보인다.이에 향후 심각한 교통문제가 발생할 경우, 모니터링 결과에 따라 사업자에게 개선을 강제할 수 있는 제도적 장치 마련이 필요하다고 본다. 또한 교통영향평가 보고서가 오산시에 재심의 이틀 전에 전달되어 심의 내용을 충분히 검토할 수 있는 시간적 여유가 부족했다. 촉박하게 전달한 타당한 이유가 있는지 책임 있는 설명이 요구된다.""오산시가 화성시에 이의를 제기했지만 화성시는 경기도 교통영향평가 심의 내용으로 진행하겠다는 입장인 것으로 알고 있다.해당 사업은 행정구역을 넘어 인접 지역의 교통에 중대한 영향을 미치는 만큼, 오산시가 제시한 대책들을 단순히 일부 반영하는 수준이 아니라, 실효성 있는 보완책을 함께 마련했어야 마땅하다.이번 사업에 대한 우려는 오산시에 국한되지 않고, 동탄 지역 주민들 역시 교통혼잡과 안전 문제에 대해 지속적으로 문제를 제기하고 있으며, 이는 단순한 지자체 간 갈등이 아닌 생활권 전체의 문제로 인식돼야 한다.""최종 인허가까지 화성시 도시계획위원회의 심의 절차만을 남겨두고 있다. 이러한 상황에서 사업 추진을 일방적으로 밀어붙이기보다는 지금이라도 오산시와 주민의 목소리를 경청하고 조율해야 한다고 본다.오산시민과 동탄 주민 모두의 교통안전과 삶의 질을 위해, 화성시의 현명하고 책임 있는 결정을 기대한다."