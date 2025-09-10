이 대통령, 내일 취임 100일 기자회견... 이번에도 '약속대련'은 없다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 7월 3일 청와대 영빈관에서 '대통령의 30일, 언론이 묻고 국민에게 답하다' 기자회견을 하고 있다. [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 대통령실제공 관련사진보기

이재명 대통령이 오는 11일 취임 100일 기념 기자회견을 연다.이규연 대통령실 홍보소통수석은 10일 기자 브리핑을 열고, "내외신기자 150여 명이 참석한 가운데 내일 오전 10시부터 90분간 기자회견이 열린다"라고 말했다.이 수석은 하지만 "대통령께서 되도록 많은 질문을 받겠다고 하셔서, 시간이 더 늘어날 수도 있다"라고 말했다. 실제 지난 7월 3일 열렸던 취임 30일 기자회견도 애초 예정시간보다 길어져 2시간 동안 진행된 바 있다.이번 회견은 민생경제, 정치외교안보, 사회문화 등 세 파트로 나눠 진행되며 이 대통령은 신성장동력과 고용, 부동산, 증시 대책 등 민생과 경제에 대한 구상을 집중적으로 밝힐 것으로 보인다.이 수석은 또한 "지난번 취임 30일 기자회견과 같이 대통령과 기자 간의 사전 약속된 질의응답, 즉 '약속대련'은 이번에도 없다"라고 말했다.중요 현안에 관한 필수 질문은 각 파트 초반에 우선 답한 뒤, 질문할 기자를 무작위 명함 추천과 지목을 섞어서 지명할 예정이다. 이는 지난번 회견에서 지역 기자들의 질문이 너무 많아 중요 현안에 대한 대통령의 생각을 들어볼 기회가 상대적으로 적었다는 지적에 따른 것이다.특히, 이번 회견에는 특정 분야를 다루는 2곳의 독립언론을 영상으로 초대해 질문을 받는 시간도 마련할 계획이다. 지난 회견에도 8명의 풀뿌리 지역신문 기자들을 영상으로 초대해 그중 1곳에 질문 기회를 줬다.