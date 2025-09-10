21세기의 구보가 90년 전 구보에게 보내는 편지

박태원의 <소설가 구보씨의 일일> <천변풍경>, 류신의 <서울 아케이드 프로젝트> 등을 읽고 썼습니다.

AD

큰사진보기 ▲2025년 서울의 모습. ⓒ 김승기 관련사진보기

구보 선생, 안녕하십니까.당신이 종로를 걸으며 하루를 기록한 지 아흔 해가 흘렀습니다. <소설가 구보씨의 일일> 속 당신은 다방의 담배 연기, 전차의 쇳소리, 군중의 발걸음을 하나하나 받아 적었습니다. 지금 우리가 그 시절 경성을 생생하게 떠올릴 수 있는 것도 바로 그 관찰 덕분이지요.저는 2025년의 서울을 걷는 또 다른 구보입니다. 전차 대신 지하철이, 신문 대신 스마트폰이 자리를 차지했지만, 거리를 걷는 제 발걸음은 당신의 산책을 닮아있습니다. 카페 안을 가득 메운 노트북 불빛, 지하철 안을 점령한 휴대폰 화면, 자신을 기록하기 바쁜 인스타그램. 풍경은 바뀌었지만, 인간이 외로움을 달래는 방식은 크게 달라지지 않았습니다.선생, 당신이 보여준 태도를 사람들은 '고현학(考現學)'이라고 불렀습니다. 어려운 말 같지만 간단합니다. '지금 눈앞에 펼쳐진 현실을 꼼꼼히 기록하는 공부' 정도로 이해하면 됩니다. 유행하는 옷차림, 다방의 풍경, 거리의 간판까지, 사소해 보이는 일상을 하나하나 붙잡아두는 것이지요. 당신은 그 방식을 통해 식민지 경성의 모더니티를 해부했고, 그 기록이 문학이 되었습니다.이 실험은 곧 확장됩니다. 당신이라는 인물을 창조한 소설가 박태원이 1936년부터 연재한 <천변풍경>에서 당신은 혼자가 아니었습니다. 청계천 변에 모여 사는 기생, 직공, 학생, 장사꾼, 무직 청년 등 150명이 넘는 인물이 엮이며, 도시 전체가 하나의 무대가 되었습니다. 개인의 고독에서 군상의 초상으로 나아간 이 작품은 오늘날 서울의 풍경과도 닮았습니다.지금 서울의 거리를 한번 보시지요. 청계천 자리에는 고층 빌딩이 들어섰고, 강남에는 유리와 철골로 된 쇼핑몰이 숲처럼 늘어서 있습니다. 사람들은 끝없는 스펙 경쟁 속에서 잠 못 이루고 있습니다. 집값은 청년들의 미래를 짓누르고, 배달 앱과 플랫폼 노동은 새로운 불안의 이름이 되었습니다. 경성의 청년과 서울의 청년은 서로 다른 시대를 살지만, 같은 불안을 안고 있는 셈입니다.21세기의 평론가 류신은 <서울 아케이드 프로젝트>라는 책에서 다시 당신을 불러냈습니다. 그는 서울의 지하상가, 대형 쇼핑몰, 강남대로와 홍대 거리를 산책하며 이 공간들을 "자본의 욕망을 해부하는 무대"라고 불렀습니다. 지금 서울도 욕망과 소비의 아케이드로 가득 차 있다는 이야기입니다. 벤야민이 파리의 아케이드에서 상품의 환영을 읽어냈듯, 당신은 경성의 다방과 거리를 걸으며 불안을 기록했습니다. 류신은 오늘의 서울에서 같은 산책을 이어갑니다. 도시가 달라졌을 뿐, 산책자가 읽어내야 할 현실은 여전합니다.일본의 소설가 나쓰메 소세키도 비슷했습니다. <산시로>의 시골 청년은 도쿄 거리를 배회하며 근대 도시의 낯섦과 소외를 체험합니다. <행인>의 제목은 곧 '길 위의 사람'이고, <나는 고양이로소이다>의 고양이 화자는 인간 사회를 비껴 관찰합니다. 당시 도쿄에는 대학을 나왔지만 안정된 일자리를 얻지 못한 '고등유민(高等遊民)'들이 거리를 떠돌고 있었는데, 소세키의 작품 속 인물들은 그들의 초상과 겹칩니다. 도쿄의 고등유민과 경성의 산책자는 서로 다른 도시를 걸었지만, 같은 근대의 그림자를 목격했습니다.구보 선생, 지금 서울의 청년들은 다방의 '코히' 대신 카페의 아메리카노, 신문 대신 SNS, 연애편지 대신 카카오톡 메신저로 하루를 살아갑니다. 하지만 경쟁과 불안, 외로움은 여전히 삶을 잠식합니다. 당신이 살았던 시대와 다른 듯 닮은 풍경입니다.희망은 여전히 있습니다. 걷고, 보고, 기록하려는 태도 덕분입니다. 당신이 보여준 그 산책자의 자세는 지금도 유효합니다. 박태원은 <소설가 구보씨의 일일>에서 당신이 보낸 하루의 허무를 기록했고, <천변풍경>에서는 집단의 목소리를 담았습니다. 류신은 당신을 통해 서울의 욕망을 읽어냈고, 소세키는 도쿄에서 당신과 비슷한 인물을 그려냈습니다. 시대와 국경을 넘어, 걷는 자는 늘 도시의 숨결을 기록해왔습니다.혹시 선생께서 지금 서울에 오신다면, 을지로 골목을 함께 걸어보고 싶습니다. 빌딩 숲과 공사 크레인이 빽빽한 거리에서, 당신은 또다시 허무와 욕망을 동시에 발견하실 겁니다. 저는 그 옆에서 스마트폰에 당신의 발걸음을 기록하겠습니다. 당신은 원고지에, 저는 화면에 남긴다는 차이만 있을 뿐이겠지요.구보 선생, 당신의 산책은 끝나지 않았습니다. 오늘도 또 다른 구보가 서울 어딘가에서 발걸음을 옮기며, 도시의 뒷면을 마음속에 적고 있을 테니까요. 언젠가 시대의 벽이 얇아지는 순간, 우리 함께 한 블록만 더 걸어봅시다. 커피 한 잔 앞에 앉아, 걷는 자가 본 서울과 경성의 풍경을 나란히 펼쳐보는 것도 나쁘지 않겠지요.2025년 서울에서, 21세기의 구보 드림.