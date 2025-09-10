[경남] 공립 유치원, 초등.특수학교 교사 222명 공개 채용

큰사진보기 ▲경상남도교육청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 2026학년도 공립 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 222명을 공개 채용한다고 10일 밝혔다.이번 채용에서는 ▲유치원 교사 55명(장애 5명 포함) ▲초등학교 교사 130명(장애 7명 포함) ▲특수학교(유치원) 교사 11명(장애 1명 포함) ▲특수학교(초등) 교사 26명(장애 6명 포함) 총 222명을 선발한다.이와 별도로, 대우초등학교와 샛별초등학교 2개 사립학교 법인이 경상남도교육청에 1차 시험을 위탁함에 따라 초등학교 교사 2명을 선발할 예정이다.응시자는 22일 오전 9시부터 26일 오후 6시까지 경상남도교육청 온라인 교직원 채용시스템 누리집(https://edurecruit.go.kr)을 통해 원서를 제출할 수 있다. 접수 기간 시스템에 접속해 회원가입 후 지원서를 작성하고 제출하면 된다.1차 시험은 11월 8일에 실시하며, 교직논술과 교육과정을 중심으로 논술형, 단답형, 서술형 문항을 통해 응시자의 기본 소양과 전문성을 평가한다.이후 2차 시험은 2026년 1월 7~9일 사이 진행된다.경남교육청은 1차 시험 합격자를 12월 (수)에 발표하고, 최종 합격자는 2026년 1월 28일에 공개할 예정이다. 합격자는 경상남도교육청 누리집에서 확인할 수 있다.