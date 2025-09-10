메뉴 건너뛰기

[경남] 공립 유치원, 초등.특수학교 교사 222명 공개 채용

교육

부산경남

25.09.10 14:55최종 업데이트 25.09.10 14:55

[경남] 공립 유치원, 초등.특수학교 교사 222명 공개 채용

경남교육청, 22~26일 원서 접수 ... 11월 8일 1차 시험, 내년 1월 2차 시험

경상남도교육청.
경상남도교육청. ⓒ 윤성효

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 2026학년도 공립 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 222명을 공개 채용한다고 10일 밝혔다.

이번 채용에서는 ▲유치원 교사 55명(장애 5명 포함) ▲초등학교 교사 130명(장애 7명 포함) ▲특수학교(유치원) 교사 11명(장애 1명 포함) ▲특수학교(초등) 교사 26명(장애 6명 포함) 총 222명을 선발한다.

이와 별도로, 대우초등학교와 샛별초등학교 2개 사립학교 법인이 경상남도교육청에 1차 시험을 위탁함에 따라 초등학교 교사 2명을 선발할 예정이다.

응시자는 22일 오전 9시부터 26일 오후 6시까지 경상남도교육청 온라인 교직원 채용시스템 누리집(https://edurecruit.go.kr)을 통해 원서를 제출할 수 있다. 접수 기간 시스템에 접속해 회원가입 후 지원서를 작성하고 제출하면 된다.

1차 시험은 11월 8일에 실시하며, 교직논술과 교육과정을 중심으로 논술형, 단답형, 서술형 문항을 통해 응시자의 기본 소양과 전문성을 평가한다.

이후 2차 시험은 2026년 1월 7~9일 사이 진행된다.

경남교육청은 1차 시험 합격자를 12월 (수)에 발표하고, 최종 합격자는 2026년 1월 28일에 공개할 예정이다. 합격자는 경상남도교육청 누리집에서 확인할 수 있다.

#교사

댓글
