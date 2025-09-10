특검 소환 이종섭, '런종섭 사태' 조사 받는다

큰사진보기 ▲2022년 10월 10일, 윤석열·김건희 ？부부와 이종섭 당시 국방부 장관이 충남 계룡대에서 열린 제74주년 국군의날 기념행사에서 박수를 치고 있다. ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

채해병 순직사건 수사외압 의혹의 핵심인 'VIP(윤석열) 격노'를 "우려"라고 주장해 온 이종섭 당시 국방부 장관이 첫 특검 조사를 받는다. 채해병 순직 후 2년 2개월 만이다. 지난해 3월 고위공직자범죄수사처(공수처)의 조사를 받았던 이 전 장관은 1년 6개월 만에 다시 수사기관에 출석하게 됐다.이 전 장관 측은 10일 오전 언론 공지를 통해 "특검에게서 9월 17일 오전 10시 참고인 신분으로 조사를 위한 출석 요청을 휴대전화로 받았고, 변호인을 통해 이를 수락했다"며 "특검 측에 공정하고 투명한 조사를 담보하기 위해 영상녹화조사를 희망했다"고 밝혔다.그러면서 "금일(10일) 오후 4시경 변호인의 메일로 받은 출석요구서에 '호주대사 임명 관련 범인도피 및 직권남용권리행사방해 혐의의 참고인'으로 돼 있다"고 덧붙였다.특검팀 관계자는 이날 <오마이뉴스>와의 통화에서 "(오는 17일 소환은) 호주대사 임명 의혹 관련해서만 (이 전 장관을) 부른 것"이라고 말했다.이 전 장관은 'VIP 격노'가 있었던 2023년 7월 31일 윤석열에게서 직접 전화를 받고 김계환 당시 해병대 사령관에게 전화를 걸어 채해병 순직사건 수사기록 이첩 보류와 언론 브리핑 취소를 지시한 혐의를 받고 있다.수사외압 의혹이 불거진 뒤 이 전 장관은 지난해 1월 공수처에 의해 출국금지 조치됐으나, 윤석열은 3월 4일 그를 호주대사로 임명했고 법무부가 출국금지를 해제하기도 했다. 이 전 장관이 3월 10일 호주로 출국한 후 총선을 앞둔 시기 여론의 질타가 쏟아지자, 그는 회의 참석을 이유로 3월 21일 귀국했으며 3월 29일 호주대사 자리에서 물러났다.특검팀은 법무부, 외교부와 공모한 윤석열이 수사 회피를 위해 이 전 장관을 호주대사로 임명했으며 여론이 악화되자 귀국 명분을 만들기 위해 주관 부처가 아닌 국가안보실 주도로 회의를 급조한 것으로 보고 있다.한편 국방부는 특검팀에 세 차례 출석해 조사를 받은 임기훈 국방대 총장의 직무를 정지시켰다.국방부는 이날 오전 언론 공지를 통해 "특검 수사와 관련해, 국방대학교 총장 육군 중장 임기훈의 직무정지를 위한 분리파견을 9월 10일부로 단행했다"며 "총장 직무대리는 부총장인 김영호 교수가 임무를 수행할 예정이다"라고 말했다.그러면서 "임기훈 중장은 수사개시가 통보돼 특검에서 조사 중으로, 임기가 얼마 남지 않았지만 직무정지가 필요하다고 판단했으며, 추가적인 관련자들은 특검의 수사 진행사항을 고려해 조치할 예정"이라고 덧붙였다.임 총장은 수사외압 의혹이 불거졌을 당시 국가안보실 국방비서관을 맡고 있었으며 'VIP 격노'를 전파한 것으로 알려졌다.