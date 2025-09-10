"바로 앞에 저수지 있는데"... 강릉 농민들의 분노

큰사진보기 ▲강릉 들녘평화로워 보이는 강릉 구정면 들녘. 겉보기에는 황금빛 들판이 펼쳐져 있지만, 가까이 다가서면 갈라진 논바닥과 물 부족으로 고개를 떨군 벼들이 농민들의 속을 태우고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"이맘때쯤이면 물 걱정 없이 벼가 무르익어야 하는데, 이제는 날마다 하늘만 쳐다봅니다. 올해 농사는 망했다고 봐야죠."

큰사진보기 ▲장현저수지를 바라보며 안타까워하는 농민. 바로 앞에 저수지가 있는데도 물을 끌어올릴 수 없어 말라가는 논을 바라보는 그의 표정에 답답함과 무력감이 묻어났다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲벼 이삭한참 고개를 숙이고 익어야 할 벼 이삭이 아직도 파랗게 서 있다. 물 부족으로 생장이 멈춘 듯한 모습이 들녘의 척박한 현실을 그대로 보여준다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲장현저수지강원 강릉시 장현동 413에 위치한 농업용수 전용 저수지. 논 바로 앞에 있지만, 현재 물을 제대로 끌어올리지 못해 주변 들녘의 벼와 농작물은 갈라진 흙 위에 힘없이 서 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲장현저수지에서 하수관로를 통해 물을 끌어올리는 통로. 설치된 파이프들이 줄지어 늘어서 있지만, 늦벼가 필요한 충분한 물을 공급하기에는 한계가 있어 농민들의 걱정이 깊어지고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"논은 다 타들어 가는데, 오봉댐 물은 생활용수라며 막아버렸습니다. 바로 앞에 저수지가 있고 인근에도 두 개나 더 있지만, 정작 농민들에겐 아무 소용이 없어요."

큰사진보기 ▲동막저수지강원 강릉시 구정면 어단리 157에 있는 농업용수 전용 저수지. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠성저수지강원 강릉시 구정면 어단리 산355-3에 있는 농업용수 전용 저수지 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲골프장 ⓒ 진재중 관련사진보기

"가뭄이야 늘 있는 일인데 왜 준비가 안 된 겁니까. 물을 쓸 수 있도록 대비했어야죠. 생활용수도 중요하지만 농민들 보고 버티라는 건 너무 가혹합니다."

큰사진보기 ▲옥계저수지강원 강릉시 옥계면 북동리 653에 있는 농업용수 전용 저수지 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲경포저수지강원 강릉시 죽헌동 530-1에 있는 농업용수 전용 저수지 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉저수지9월 10일 기준 저수율이 12%로 떨어져 위험 수위인 10%에 근접했다. ⓒ 진재중 관련사진보기

겉으로 보기에는 평화로운 들녘이다. 노랗게 벼가 익어가며, 마치 가을 수확을 앞둔 농촌의 풍요로움과 평온함이 그대로 드러나는 듯하다. 고요한 바람결에 벼 이삭이 살랑이며, 새들의 지저귐까지 더해져 한 폭의 풍경화처럼 느껴진다.그러나 가까이 다가가 보면 상황은 전혀 다르다. 강릉 지역은 극심한 물 부족에 시달리고 있다. 논마다 갈라진 흙이 드러나고, 곳곳에는 물이 필요한 벼와 농작물들이 힘없이 고개를 떨군 채 말라가고 있다. 겉보기에는 황금빛 들판이지만, 그 속을 들여다보면 생명을 유지하기 힘든 척박한 현실이 숨어 있다.농민들은 타들어 가는 작물을 바라보며 속만 태우고 있다. 애써 키운 농작물이 제대로 익기도 전에 말라 죽어가는 모습을 지켜보는 일은 그들에게 큰 상실감과 무력감을 안긴다.강릉시 구정면 들녘.갈라진 논바닥 위로 바람만 스쳐 지나간다. 한참 고개를 떨구고 익어가야 할 벼는 물 한 방울 제대로 머금지 못한 채 고개를 빳빳이 들고 서 있다. 황금빛으로 물들어야 할 이삭은 아직 푸르고 생장조차 멈춘 듯 보인다.농민 김황석(56)씨는 메마른 눈길로 장현 저수지를 바라보았다. 저수지가 바로 눈 앞에 있지만 물을 끌어올릴 수 없어 논에 물을 대지 못하는 현실이 안타깝기만 하다. 그는 허탈한 웃음을 지으며 말했다.장현저수지 앞에서는 호스를 연결해 물을 끌어올려 논에 대는 작업이 한창이다. 그동안은 멀리 오봉저수지에서 물을 끌어와 농업용수로 사용했지만, 최근 오봉저수지의 저수량이 급격히 줄어들면서 농업용수 공급이 중단된 것이다.이 들녘은 오봉저수지에서 농업용수를 공급받아왔으나, 최근 물 공급이 차단되면서 더 이상 관개할 수 없는 상황에 놓여 있다.강릉시 구정면 일대에는 장현저수지, 동막저수지, 칠성저수지가 있다. 그러나 농업용수는 멀리 떨어진 오봉저수지 물을 사용하고 있다.장현저수지에는 물을 끌어올리는 파이프들이 줄지어 설치돼 있지만, 김씨는 "이 정도로는 어림없다"며 안타까움을 토로한다. 늦벼가 가장 많은 물이 필요한 시기지만, 관을 거꾸로 해 끌어들이는 방식으로는 한계가 있다는 것이다.옆 마을 밭에서는 비닐을 걷어내며 농작물을 심을 준비를 하고 있었지만, 푸석푸석한 흙먼지만 날릴 뿐이었다.강릉시 구정면 학산리에 사는 김기부(71)씨는 "비가 왔으면 벌써 농작물이 한창 자랐을 텐데, 기다리다 도저히 안 되겠다 싶어 밭을 갈 준비를 하고 있다"라며 "바로 옆에 저수지가 있는데도 물을 주지 않으니 답답하다. 하루빨리 물을 공급해 줬으면 한다"라고 호소했다.강릉시는 신왕·옥계 등 9곳의 저수지와 경포호·향호·풍호 같은 석호를 보유하고 있다. 물 관리만 제대로 한다면 물 부족 도시가 아니다. 석호인 풍호를 메워 골프장 용도로 활용하는 등 풍부한 수자원이 본래의 가치보다 관광 위주로 사용되는 실태가 드러나고 있다.대부분 저수지는 애초 농업용수 공급을 위해 지어졌으나, 비상사태인 지금은 상황이 크게 달라졌다. 오봉댐은 생활용수 전용으로 전환됐고, 다른 저수지들 역시 농업용수보다는 오봉저수지에 물을 대는 역할에 치중하면서 정작 농민들에게 필요한 시기에 물길이 막혀버린 실정이다.농민들의 목소리에는 분노와 체념이 뒤섞여 있었다. 강릉 사천에서 농사를 짓는 한 농부는 이렇게 말했다.이들은 저수지가 있는데도 댐과 농업용수 관리에 대한 대안이 없는 강릉시를 강하게 비판했다.강릉시에는 저수지가 많지만 농민들에게는 '있으나마나 한 물그릇'이 되어버렸다. 가뭄은 매년 반복되는데 단기적인 급수 대책에만 의존한 결과 농민들의 삶은 벼랑 끝에 내몰리고 있다. 들녘을 가득 메운 갈라진 땅은 오늘의 위기를 상징한다. 농민과 시민 모두 살아남기 위한 새로운 물 정책이 더는 미룰 수 없는 과제로 떠올랐다.