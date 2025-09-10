태안화력 정문 앞에 나란히 자리 잡은 김용균과 김충현

큰사진보기 ▲10일 오전 11시 30분부터 충남 태안군 원북면 학암포길 태안화력발전소 정문 앞 김용균 추모조형물 옆에서 태안화력 김충현 노동자 기억식이 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회 주관으로 열렸다. 현장에선 추모비 제막 및 추모나무 식수가 진행됐다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲10일 오전 11시 30분부터 충남 태안군 원북면 학암포길 태안화력발전소 정문 앞 김용균 추모조형물 옆에서 태안화력 김충현 노동자 기억식이 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회 주관으로 열렸다. 현장에선 추모비 제막 및 추모나무 식수가 진행됐다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

빛을 만드는 노동자 김충현

비정규직 없는 세상을 꿈꾸며 잠들다.

김충현을 기억하며

우리는 살아서 투쟁할 것입니다.

- 한전 KPS 비정규직지회

큰사진보기 ▲10일 오전 11시 30분부터 충남 태안군 원북면 학암포길 태안화력발전소 정문 앞 김용균 추모조형물 옆에서 태안화력 김충현 노동자 기억식이 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회 주관으로 열렸다. 현장에선 추모비 제막 및 추모나무 식수가 진행됐다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 오전 11시 30분부터 충남 태안군 원북면 학암포길 태안화력발전소 정문 앞 김용균 추모조형물 옆에서 태안화력 김충현 노동자 기억식이 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회 주관으로 열렸다. 현장에선 추모비 제막 및 추모나무 식수가 진행됐다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 오전 11시 30분부터 충남 태안군 원북면 학암포길 태안화력발전소 정문 앞 김용균 추모조형물 옆에서 태안화력 김충현 노동자 기억식이 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회 주관으로 열렸다. 현장에선 추모비 제막 및 추모나무 식수가 진행됐다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 오전 11시 30분부터 충남 태안군 원북면 학암포길 태안화력발전소 정문 앞 김용균 추모조형물 옆에서 태안화력 김충현 노동자 기억식이 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회 주관으로 열렸다. 현장에선 추모비 제막 및 추모나무 식수가 진행됐다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

지난 6월 2일 한국서부발전 충남 태안화력발전소에서 나홀로 선반 작업을 하던 중 끼임 사고로 숨진 한전KPS 비정규직 고 김충현 노동자의 추모나무와 추모비가 2018년 태안화력에서 나홀로 근무하다가 끼임 사고로 숨진 고 김용균 노동자의 추모조형물 옆에 나란히 자리 잡았다.10일 오전 11시 30분부터 충남 태안군 원북면 학암포길 태안화력발전소 정문 앞 김용균 추모조형물 옆에서 태안화력 김충현 노동자 기억식이 민주노총 세종·충남본부 유희종 본부장을 비롯한 공공운수노조, 발전 비정규직 노동자 등 100여 명이 참석한 가운데 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회 주관으로 열렸다. 현장에선 추모비 제막 및 추모나무 식수가 진행됐다.김충현 대책위는 김충현 노동자 사망사고 이후 고 김충현의 외침을 이어받아 "진상규명 책임자 처벌", "위험의 외주화 중단", "발전소 폐쇄 총고용 보장"을 위한 투쟁을 이어오고 있다.태안화력 정문 앞 김용균 추모공원 곳곳에는 한전KPS에 직접 고용을 촉구하는 펼침막이 걸려 있었다. 지난 8월 28일 법원은 김충현의 동료인 제2 하청 노동자들에 대해 '한전KPS 원청직원'이라는 판결을 내린 바 있다.지난 1일부터 김충현의 동료인 한전KPS 비정규직지회 한국파워O&M 비정규직 노동자들은 사고 이후 트라우마 치료 등을 받고 지난 1일 다시 태안화력에 출근하기 시작했다. 이들은 "죽음의 발전소로 돌아가지만 이전과는 다른 발전소가 되도록 만들어 낼 것"을 다짐했다.박정훈 김충현 대책위 집행위원장은 발언을 통해 "동상이 된 김용균은 노동자가 안전하게 퇴근하는지 확인하는 감시자가 되기를 바랐지만, 불행히도 오늘 김용균의 옆에 일하다 죽은 노동자를 세운다"라고 운을 뗐다.그는 "정부와 발전소는 김용균의 옆에 무엇을 심었나. 서부발전과 한전KPS는 김용균의 옆에 불법적인 다단계 하청구조를 심었다. 법원이 불법을 깨끗이 치우라고 명령했지만 한전KPS는 불복하고 항소했다"라고 말했다.이어 "한전KPS 2차 하청노동자들은 김충현을 죽음으로 몰고 간 다단계 하청구조의 공장으로 다시 출근하고 있다. 공공기관의 생명안전을 책임져야 할 정부는 이를 방치하고 있다"고 정부을 비난했다.그는 "일하다 죽은 노동자가 아니라 안전하게 퇴근한 노동자가 김용균과 김충현의 옆에 서 있을 수 있도록 투쟁하자"고 외쳤다.김충현 노동자의 동료인 정철희 공공운수노조 한전KPS비정규직지회 태안분회장도 "시간이 흘러 우리는 다시 일터로 돌아왔다. 하지만 돌아온 마음이 결코 가볍지는 않다. 우리의 현장은 안전하지 않고 우리의 노동은 제대로 존중받지 못하고 있다"라고 전했다.그러면서 "오늘 심은 나무는 충현이 형을 기억하는 표식이자, 우리 모두가 안전하게 일할 수 있는 세상을 만들겠다는 다짐의 뿌리"며 "그 뿌리가 자라 동료들의 안전을 생각하는 마음으로 이어지고 거기에 더해져 우리의 투쟁에 더 큰 변화를 만들어내리라 믿는다"라고 강조했따.김충현 노동자의 상징목으로는 충남 태안군 원북면의 상징 나무인 배롱나무가 식재됐다. 추모비에는 다음과 같이 새겨졌다.참석자들은 "김충현과 함께 '비정규직의 정규직화'와 '발전 노동자 총고용 보장 투쟁'을 끝낼 수 있도록 김충현 노동자 앞에서 다시 한번 약속한다"고 외쳤다.