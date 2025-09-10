메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
"협치 아닌 협박, 연설 않고 시위" 국힘 연설 본 정청래 한 줄 평

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.09.10 12:36최종 업데이트 25.09.10 12:44

"협치 아닌 협박, 연설 않고 시위" 국힘 연설 본 정청래 한 줄 평

민주당 대변인도 비판 "2일 전 민생경제협의체 구성했는데... 대화 노력 누가 외면하고 있나"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회 본회의장에서 송언석 국민의힘 원내대표의 교섭단체 대표연설을 경청하고 있다.
정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회 본회의장에서 송언석 국민의힘 원내대표의 교섭단체 대표연설을 경청하고 있다. ⓒ 유성호

"협치를 하자면서 협박만 있었던 것 같다."

정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회 본회의장에서 송언석 국민의힘 원내대표의 교섭단체 대표연설을 본 뒤 내놓은 소감이다.

정 대표는 이날 연설 직후 로텐더홀에서 기자들과 만나 이같이 말하면서 "(송 원내대표가) 무슨 반공 웅변대회를 하는 것인 양, 소리를 너무 질러서 귀에서 피가 날 것 같다"라고 덧붙였다.

정 대표는 본회의장 자기 자리에서 상대 연설을 지켜보면서 수첩에 다음과 같이 적기도 했다. '협치를 하자면서 협박을, 연설은 하지 않고 시위를'이라는 내용이 그것.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회 본회의장에서 송언석 국민의힘 원내대표의 교섭단체 대표연설을 지켜보며 '협치를 하자면서 협박을, 연설은 하지 않고 시위를'이라고 수첩에 적고 있다.
정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회 본회의장에서 송언석 국민의힘 원내대표의 교섭단체 대표연설을 지켜보며 '협치를 하자면서 협박을, 연설은 하지 않고 시위를'이라고 수첩에 적고 있다. ⓒ 유성호

송 원내대표는 앞서 "이재명 정부의 지난 100일은 한 마디로 '혼용무도, 어리석은 군주가 세상을 어지럽게 만든 시간이었다"라고 평했다. 그는 약 1시간 연설에서 기업의 과한 손배 책임에서 노동자를 구제하려는 노동조합법 2·3조 개정안(노란봉투법) 등을 일컬어 "기업 단두대법"이라고 폄하하며 이재명 정부를 '반경제'라 딱지 붙였다(관련 기사: "처음부터 끝까지 고함뿐" 국힘, 초등생 앞에서 부끄러운 연설 https://omn.kr/2f9n5 ).

AD
정 대표는 그러나 이 '혼용무도 100일' 평가에도 "(그걸) 윤석열 정부로 바꿔 놓으면 딱 어울리는 연설이었다"라고 반박했다.

한편 연설 뒤 민주당 박수현 수석대변인 또한 논평으로 "뻔뻔함이 도를 넘었다"며 "오늘 송 원내대표는 정부 성과를 '퇴행'으로, 개혁을 '역류'로 폄하하기 바빴다. 협치를 빌미로 협박하는 '대국민 협박시위'에 다름 없었다"라고 평했다.

소통관 회견을 찾은 그는 "불과 이틀 전에 여야 대표가 만나 '민생경제협의체' 구성에 합의했다. 이런 대화·타협 노력을 외면하고 '반민주, 반경제'를 부추기는 세력은 누구냐"라며 "협치를 빌미 삼은 협박을 멈추고, 국민을 위한 '잘하기 경쟁'에 함께하기를 바란다"라고 지적했다.

더불어민주당 정청래 대표와 박수현 수석대변인이 10일 오전 서울 여의도 국회 본회의장에서 송언석 국민의힘 원내대표의 교섭단체 대표연설을 지켜보며 이야기를 나누고 있다.
더불어민주당 정청래 대표와 박수현 수석대변인이 10일 오전 서울 여의도 국회 본회의장에서 송언석 국민의힘 원내대표의 교섭단체 대표연설을 지켜보며 이야기를 나누고 있다. ⓒ 유성호

송언석 국민의힘 원내대표가 10일 오전 서울 여의도 국회 본회의장에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다.
송언석 국민의힘 원내대표가 10일 오전 서울 여의도 국회 본회의장에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다. ⓒ 유성호





#송언석#교섭단체대표연설#정청래

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글2
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

유성애 (findhope) 내방
  • 트위터

    • 라이프플러스 에디터. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Let's find hope!

    이 기자의 최신기사"그때 죽었으면 좋겠단 건가" 국힘 의원 '공개 수배'한 정청래
    사진
    유성호 (hoyah35) 내방
  • 트위터

    • 오마이뉴스 사진기자. 진심의 무게처럼 묵직한 카메라로 담는 한 컷 한 컷이 외로운 섬처럼 떠 있는 사람들 사이에 징검다리가 되길 바라며 오늘도 묵묵히 셔터를 누릅니다.

    이 기자의 최신기사"처음부터 끝까지 고함뿐" 국힘, 초등생 앞에서 부끄러운 연설

    독자의견2

    연도별 콘텐츠 보기

    오마이TV

    톡톡 60초