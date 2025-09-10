"협치 아닌 협박, 연설 않고 시위" 국힘 연설 본 정청래 한 줄 평

▲정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회 본회의장에서 송언석 국민의힘 원내대표의 교섭단체 대표연설을 지켜보며 '협치를 하자면서 협박을, 연설은 하지 않고 시위를'이라고 수첩에 적고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기