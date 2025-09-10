"협치 아닌 협박, 연설 않고 시위" 국힘 연설 본 정청래 한 줄 평

"협치를 하자면서 협박만 있었던 것 같다."
정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회 본회의장에서 송언석 국민의힘 원내대표의 교섭단체 대표연설을 본 뒤 내놓은 소감이다.
정 대표는 이날 연설 직후 로텐더홀에서 기자들과 만나 이같이 말하면서 "(송 원내대표가) 무슨 반공 웅변대회를 하는 것인 양, 소리를 너무 질러서 귀에서 피가 날 것 같다"라고 덧붙였다.
정 대표는 본회의장 자기 자리에서 상대 연설을 지켜보면서 수첩에 다음과 같이 적기도 했다. '협치를 하자면서 협박을, 연설은 하지 않고 시위를'이라는 내용이 그것.
송 원내대표는 앞서 "이재명 정부의 지난 100일은 한 마디로 '혼용무도, 어리석은 군주가 세상을 어지럽게 만든 시간이었다"라고 평했다. 그는 약 1시간 연설에서 기업의 과한 손배 책임에서 노동자를 구제하려는 노동조합법 2·3조 개정안(노란봉투법) 등을 일컬어 "기업 단두대법"이라고 폄하하며 이재명 정부를 '반경제'라 딱지 붙였다
).
정 대표는 그러나 이 '혼용무도 100일' 평가에도 "(그걸) 윤석열 정부로 바꿔 놓으면 딱 어울리는 연설이었다"라고 반박했다.
한편 연설 뒤 민주당 박수현 수석대변인 또한 논평으로 "뻔뻔함이 도를 넘었다"며 "오늘 송 원내대표는 정부 성과를 '퇴행'으로, 개혁을 '역류'로 폄하하기 바빴다. 협치를 빌미로 협박하는 '대국민 협박시위'에 다름 없었다"라고 평했다.
소통관 회견을 찾은 그는 "불과 이틀 전에 여야 대표가 만나 '민생경제협의체' 구성에 합의했다. 이런 대화·타협 노력을 외면하고 '반민주, 반경제'를 부추기는 세력은 누구냐"라며 "협치를 빌미 삼은 협박을 멈추고, 국민을 위한 '잘하기 경쟁'에 함께하기를 바란다"라고 지적했다.