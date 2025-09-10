진주시의원들, 서울 비교 견학 일정 도중 국힘 집회 참석 논란

AD

큰사진보기 ▲진주시의회 의회운영위원회 서울 비교견학 일정표. ⓒ 진주시민공익감시단 관련사진보기

국민의힘 소속 진주시의회 운영위원들이 서울 비교 견학 일정 도중 국회의사당 본관 앞 중앙계단에서 열린 "야당 말살 정치탄압 특검수사 규탄대회"에 참석한 것으로 알려져 비판을 받고 있다.진주시민공익감시단(대표 김용국)은 10일 논평을 통해 "시민 대표인가, 정당 하수인인가"라며 시민 세금으로 정당 행사 참여 의혹을 제기했다.진주시의회 의회운영위원회(위원장 박종규)는 지난 3~5일 사이 서울 서초·양천구의회 견학을 포함한 '비교 견학'을 실시했다. 의회운영위원 5명과 직원 6명이 진주시청 버스를 이용했다.의회운영위원회의 둘째날 일정을 보면 오전 10시부터 12시까지 '국회도서관 견학(참관)'으로 되어 있고, 이날 오후 양천구의회 간담·견학으로 되어 있다.국민의힘은 특검이 중앙당 압수수색을 하자 반발해 이날 국회 앞에서 집회를 열었고, 전국 지방의원들이 참석하도록 했다. 경남지역 상당수 광역·기초의원들이 집회에 함께 했다.진주시민공익감시단은 "시의회 운영위원회 소속 의원들이 서울 비교 견학 도중 국민의힘 주최 정치 집회에 참석한 사실이 드러났다"라며 "이는 단순한 해프닝이 아니라, 지방의회 본연의 책무를 저버린 명백한 직무 일탈이자 시민 세금을 국민의힘 내부 정치에 동원한 사건"이라고 지적했다.감시단은 "더군다나 이들은 시의회 공식 일정표에도 없는 국민의힘 집회에 무리 지어 참여한 순간, 이들은 더 이상 시민의 대표가 아니었다"라며 "시민의 심부름꾼이 아닌 정당의 하수인으로 전락한 것이다. 의회 품격을 짓밟은 이번 행위를 두고 시민들의 분노는 커지고 있다"라고 밝혔다.그러면서 이들은 "더 황당한 것은 시의회 운영위원회의 변명이다. 국회 인근을 지나던 중 '우연히 들렀다'라는 허술한 해명은 시민을 기만하고 있다"라며 "이미 사진과 영상을 통해 박수 치고 무리 지어 움직이는 장면이 공개됐음에도 끝내 '공식 참여는 아니었다'라며 책임을 회피하고 있지만 그 주장을 믿어줄 사람들은 별로 없다"라고 설명했다.이어 "특히 복수의 의원이 함께 있었다는 점에서 이는 개인적 일탈이 아니라 조직적으로 동참한 정치 편향 행위일 가능성이 크다. 더 심각한 문제는 의회 공무원까지 동반했는지 여부가 여전히 불투명하다는 점이다. 공무원 불참을 주장하는 의회의 해명만으로는 신뢰할 수 없으며 해명을 뒷받침할 수 있는 근거자료를 공개해야 한다"라고 덧붙였다.또 감시단은 "장동혁 국민의힘 당대표가 지난달 의원 연찬회에서 던진 한 마디가 파장을 일으키고 있다. '열심히 싸운 분들만 공천받을 수 있는 시스템을 만들겠다'라는 발언이다. 이 말의 진짜 의미는 무엇일까? 시민들 눈에는 명확해 보인다. 지방선거 공천권을 쥔 당대표에게 충성하는 의원만 살아남는다는 뜻으로 읽힌다"라며 "결국 진주시 국민의힘 소속 시의원들은 시민을 위한 의정활동보다 내년 지방선거 공천을 위한 당대표 비위 맞추기에 더 신경 쓸 수밖에 없는 구조가 만들어진 셈이다"라고 지적했다.진주시의회에 대해 감시단은 "국민의힘 내부 집회에 참여한 시의원 전원의 출장비 전액 환수", "진상조사 및 공개 사과", "해당 시의원들의 윤리특위 회부", "시의회와 동행한 공무원의 기록 전면 공개 및 위반자 징계"를 요구했다.이에 대해 박종규 진주시의회 의회운영위원장은 전화통화에서 "그날 오전은 국회도서관 견학 일정이었고, 다른 의원들이 (집회 참석 위해) 올라온다고 해서 만나려고 갔던 것이지 집회 참석은 아니다"라고 말했다.그러면서 박 위원장은 "시민단체에서 오해하는 부분이 있는 것 같다"라며 "(사과 요구에 대해) 아직 검토를 하지는 않았다"라고 밝혔다.진주시의회 의원은 모두 22명이고, 국민의힘 15명과 더불어민주당 7명이다.