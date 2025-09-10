세상에 공짜 물은 없다

큰사진보기 ▲9일 강원 강릉시 오봉저수지가 바짝 말라붙어 바닥을 드러내고 있다. 최악의 가뭄 사태를 맞고 있는 강릉지역의 생활용수 87%를 공급하는 오봉저수지의 저수율은 이날 오전 6시 기준 12.3%로(평년 70.9%) 전날(12.4%)보다 0.1%포인트 떨어졌다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브랜드뉴스에도 실립니다.

가뭄이 닥치면 정부와 지자체가 내놓는 대책은 늘 비슷합니다. 저수지를 새로 만들고, 댐을 높이고, 바닷물을 정수하는 해수담수화 시설을 검토합니다. 외부에서 물을 끌어오는 광역관로 사업도 빠지지 않습니다. 언론에는 "○○댐 완공", "○○광역상수도 개통" 같은 뉴스가 쏟아집니다. 겉으로 보면 가뭄에 시달리는 도시를 구하는 영웅적 조치처럼 보입니다.하지만 정말 그럴까요?대통령이 이 문제를 언급했으니, 별다른 반대가 없다면 정부는 이미 수백억 원의 예산을 이쪽으로 돌리고 있을 것입니다. "가뭄 대책"이라는 이름으로, "공급 확대"라는 명분으로. 도암댐의 물은 더럽지만 정수하면 된다고 말하며 끌어올 것이고, 해수담수화 시설도 전향적으로 검토하고, 속초에서 하는 지하댐도 계획하는 등 막대한 국가 재정이 투입될 것입니다.게다가 이 참에 아주 비싼 첨단 방법도 제안될 것이 분명합니다. '최신 기술', '새로운 방식'이라는 이름으로, 검토할 시간도 없이 급하다는 이유로 채택됩니다. 대통령을 비롯한 행정부 장관들이 관심을 보이고, 언론은 이를 대대적으로 보도합니다. 전국민이 응원하는 분위기 속에서, 이런 대책은 어느새 '당연히 해야 할 일'처럼 굳어집니다.이 돈을 따내기 위해 애쓴 국회의원이나 시장, 공무원은 칭송을 받고, "고맙다"는 인사와 함께 언론에선 영웅 대접을 받을 겁니다. 그러나 그 뒤에 숨어 있는 건 무엇입니까? 결국 시민들이 지갑을 열어야 하는 비싼 물값입니다.공급 확대는 결코 공짜가 아닙니다. 막대한 건설비와 운영비는 결국 세금과 수도요금으로 시민에게 돌아옵니다. 강릉은 이미 물가가 비싼 도시입니다. 여기에 수도요금까지 오르면 생활비 부담은 눈덩이처럼 커집니다. 관광도시라는 점을 생각해 봅시다. 관광객들은 자기 돈을 내고 강릉을 찾아옵니다. 그런데 화장실 한번 가는 것조차 눈치를 봐야 한다면 어떨까요? "물가 비싸고 불편한 도시"라는 인식은 결국 관광 수입 감소로 이어질 수밖에 없습니다.게다가 강릉의 인구는 점점 줄어드는 추세입니다. 사람이 줄면 세금은 더 적게 걷히지만, 유지해야 할 시설과 부채는 그대로입니다. 남은 시민과 앞으로 태어날 미래세대가 감당해야 하는 세금 부담은 점점 커집니다.세계는 탄소중립을 향해 나아가고 있습니다. 그런데 강릉은 거꾸로 가고 있습니다. 해수담수화 시설은 막대한 전력이 필요합니다. 광역상수도는 장거리 펌핑 과정에서 많은 에너지를 씁니다. 시민이 낸 요금은 단순한 수도요금이 아니라 곧 탄소 배출 비용이기도 한 셈입니다.대안으로 거론되는 도암댐이나 광역상수도 역시 '공짜 물'이 아닙니다. 광역상수도를 이용하면 톤당 233원 정도의 비용이 든다는 참고 수치가 있습니다. 가령 한 가정이 한 달에 30톤을 사용한다면 약 8천 원 정도 추가 부담이 발생할 수 있다는 계산입니다. 즉, 공급을 늘린다는 것은 "더 많은 물을 얻는다"가 아니라, "더 비싼 물을 사 쓴다"는 것에 가깝습니다.여기서 질문이 하나 생깁니다. "세상에 정말 공짜 물은 없는 걸까?" 사실 그렇지 않습니다. 우리 머리 위에서는 매년 엄청난 양의 빗물이 떨어집니다. 강릉의 경우, 연평균 강수량 1300mm를 1000km² 면적에 곱하면 무려 13억 톤. 이 중 단 1.6%만 모아도 강릉시민의 1년 물 사용량(2200만 톤) 을 충당할 수 있습니다. 그런데 이 '공짜 물'은 관리되지 못한 채 그대로 버려지고 있습니다.조선 세종대왕은 이미 600년 전 세계 최초의 강우량 관측기인 측우기 제도를 도입했습니다. 이는 단순한 기술이 아니라, 물을 과학적으로 관리하고 모두가 공평하게 쓰도록 한 철학의 실천이었습니다. 오늘의 강릉도 같은 질문을 마주하고 있습니다. 값비싼 공급 확대가 아니라, 빗물이라는 '공짜 자원'을 제대로 관리하는 길. 그것이야말로 기후위기 시대의 지혜이자, 강릉이 미래 세대에게 남겨줄 가장 값진 유산일 것입니다.