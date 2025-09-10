"처음부터 끝까지 고함뿐" 국힘, 초등생 앞에서 부끄러운 연설

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 10일 오전 서울 여의도 국회 본회의장에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기



보다 못한 우원식 국회의장이 산회를 선포하기 전 한마디를 얹었다. 송언석 국민의힘 원내대표가 '교섭단체 대표연설' 두 번째 주자로 나선 10일 오전 서울 여의도 국회 본회의장. 송언석 원내대표가 준비해 온 연설을 끝내자, 우원식 국회의장은 "오늘 연설하는 도중에 처음부터 끝까지 많은 항의가 있었다"라고 말을 꺼냈다.그는 "국민의힘 의원들로부터 '국회의장이 왜 조용히 시키지 않느냐'는 항의도 여러 차례 받았는데, 세상을 보는 거는 입각점(立脚點)이 있다"라며 "국회의원들은 정면을 보니까 국회의원들만 눈에 뵈고, 서로 항의하는 것만 보이지만, 국회의장이 이 자리에 앉아 보니까 저 앞에 방청석에 있는 우리 초등학생들도 보이고, 카메라를 통해서 보는 우리 국민들도 보인다"라고 지적했다.우 의장의 말대로 이날 본회의장엔 보라색 티셔츠를 입은 초등학생 20여 명이 방청을 하러 와 있었다. 그는 "이런 속에서 본회의장의 모습을 어떻게 해야 하는가를 늘 생각한다"라며 "처음부터 끝까지 비판과 고함으로만 오늘 얼룩진 본회의장 모습을, 우리 국민들이 어떻게 봤을지 반성적으로 성찰할 필요가 있다"라고 꼬집었다.초등학생들 앞에서 부끄러운 모습을 보인 국회였다.이미 전날 정청래 더불어민주당 대표의 교섭단체 대표연설로 인해 여야 분위기는 상당히 험악해진 상황이었다. 이재명 대통령이 애써 주선해 만든 화해 분위기가 하루 만에 망가진 셈이다. 송언석 국민의힘 원내대표는 시작부터 날이 바짝 서 있었다. 그는 "야당 탄압"과 "정치 보복" 프레임을 내세우며 여권을 비난하는 데 대부분의 연설 시간을 할애했다.더불어민주당 등 범여권 정당 소속 의원들은 송 원내대표의 발언 한 마디 한 마디마다 "반성하라", "정신 차려라"라고 반발했다.송 원내대표는 현 정부의 인사를 '실패'로 규정하며, 고위 공직자 후보자들을 거명하며 "갑질! 표절! 막말! 아부! 음모론자!" 등의 단어를 팔뚝질과 함께 내뱉었다. 민주당은 그 발언 사이사이마다 "전한길 정당! 내란 정당!"이라고 응수했다. 국민의힘 의원들은 "기본을 좀 지키라"고 입으로 말하면서 정작 똑같은 모습으로 맞받아쳤다.그가 "독재국가에서 벌어지는 정치 폭력" 따위의 발언을 할 때는 두 쪽 난 국회의 모습이 선명하게 보였다. 한쪽에서는 "윤석열 이야기를 하는 것이냐"라는 비웃음이, 다른 한쪽에서는 환호와 박수가 터졌다. 송 원내대표를 응원하겠다는 차원인지 "잘생겼다"라는 뜬금 없는 외침도 튀어 나왔다.이처럼 송언석 원내대표의 연설이 진행되는 내내, 민주당 의원들이 앉아있는 자리를 중심으로 "김건희" "윤석열" "내란"과 같은 단어들이 튀어나왔다. 국민의힘 의원들이 왜 제지를 하지 않느냐고 우원식 국회의장에게 항의하면서 고성이 뒤섞였다.송언석 원내대표 또한 한마디도 지지 않고 응수했다. 그는 "방송이 민주당의 손아귀에 들어갔다"라는 자신의 말에 "아니다, 거짓말이다"라는 반응이 여권 의석에서 나오자 "거짓뉴스는 김어준 방송이 대표적인 사례"라고 꼬집기도 했다. "민주당의 열화와 같은 호응에 감사드린다"라고 비꼬기도 했다.이날 송 원내대표의 연설이 아무 내용 없이 비난으로만 점철된 건 아니었다. 그는 "'사법개혁특위'를 구성하고 검찰개혁을 논의하자"라며 "우리 국민의힘도 검찰개혁의 필요성에 동의한다"라고 인정하는 태도를 보이기도 했다. 다만 "사회적 약자 보호를 최우선시하는 검찰 개혁이 필요하다"라며 "이미 개혁의 방향과 중요 정책에 대한 밑그림을 마련했다. 사개특위에서 여야가 함께 머리를 맞대고, 책임 있는 검찰개혁 논의를 이어갈 것을 제안하자"라고 말했다.또한 "모든 정부 재정사업의 예산 소요를 원점에서 재평가하는 '제로베이스 예산 제도' 도입을 제안한다"라며 "이를 위해 국회에 '여야정 재정개혁 특별위원회'를 구성하자"라고도 이야기했다.하지만 사개특위 구성을 제안하는 그의 목소리는, 직전에 그가 여권이 추진하는 검찰개혁법안을 '검찰폐지 4법'으로 규정하고 손가락질하면서 여야 고성에 파묻히는 모양새였다. 재정개혁특위 구성 역시 문재인 정부의 국가부채 규모를 힐난하는 앞선 발언 탓에 빛을 보지 못했다. 여야 의원들은 문재인 정부와 윤석열 정부 중 어느 정부가 더 '빚 잔치'를 했는지를 두고 말싸움을 벌이고 있었다.제1야당 원내대표 스스로 메시지 '톤 앤드 매너' 방향을 강경 기조로 하면서, 제안이 성립하기 어려운 분위기가 조성된 셈이다. 이날 송 원내대표의 연설이 끝났을 때, 국민의힘 의원들이 기립해 박수를 치는 동안 여권 의원들은 야유와 무시로 일관했다. 전날 연설의 '데칼코마니'인 셈이다.결국, 방청석에서 내내 웃음을 잃었던 초등학생들은 연설이 끝나자 작은 한숨을 내쉬거나 "으악"하는 짧은 비명을 지르며 기지개를 켰다.