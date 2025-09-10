"윤석열이 남긴 '노동탄압' 회계공시, 이젠 뽑아내야"

큰사진보기 ▲금속노동조합 경남지부, 10일 창원고용노동지청 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"윤석열이 남긴 노동탄압 대못 회계공시‧타임오프, 시원하게 뽑아내야 진짜 내란 청산."

전국금속노동조합 경남지부(지부장 김일식)가 10일 창원고용노동지청 앞에서 기자회견을 열어 이같이 촉구했다. 노조 공시회계는 윤석열정부 때부터 진행됐고, 이재명정부에서도 계속되고 있다.금속노조 경남지는 이날 진주‧통영‧양산고용노동지청 앞에서도 '회계공시 시행령 폐기', '타임오프 폐기 노사자율 확대', '윤석열 반노동정책 청산'을 촉구했다.김일식 지부장은 "노사 자율이 당연하다. 그런데 윤석열정부는 노조 억압을 위해 공시회계를 진행했다"라며 "노조는 조합원들이 조합비를 내고, 사업집행 또한 대의원대회에서 승인을 받아서 하고, 분기마다 감사를 받고 있으며 그 결과를 대의원‧조합원들이 열람하고 있다. 민주적으로 하고 있다"라면서 "그런데 정부는 회계공시를 강요하고 있다. 노조 회계를 보고 싶다면 조합원들이 부담하는 조합비를 정부가 대신해서 노조에 납부하면 된다"라고 말했다.안석태 민주노총 경남본부 부본부장은 "회계공시는 이재명정부가 노동을 얼마나 존중하느냐의 시금석이다. 노사자율로 할 수 있는데, 정부가 개입해서 노조 활동을 위축시키고 있다"라며 "노조 활동이 위축되면서 노동권이 확보되지 않는 방향으로 가고 있다. 노동존중을 위해서는 노동악법을 바꿔야 할 것이다"라고 강조했다.강동화 민주일반연맹 (경남)일반노조 위원장은 "노동조합및노동관계조정법(25조)을 보면 노동조합 대표자는 회계감사를 하도록 하고 그 결과를 공개하도록 규정하고 있다. 조합원들은 가입 유무를 스스로 판단하고 조합비는 조합원들이 스스로 결정해서 납부 방식을 정한다. 6개월에 한번씩 감사를 실시하고 그 결과를 조합원들한테 공개한다. 이것이 일상적인 노동조합 업무다"라며 "정부에서 관여할 이유가 하나도 없다"라고 했다.금속노조 경남지부는 회견문을 통해 "윤석열 정권은 노조의 자율성을 파괴하기 위해 지난 2023년 산별노조의 규약을 시정하라는 명령을 남발했다. 개인 가입 원칙에 따라 집단탈퇴를 규제한 규약을 불법으로 몰아 시정하라고 강요했다"라며 "산별노조를 밑에서부터 허물겠다는 사악한 의도다. 노동부는 시정명령을 즉시 취소하라. 그것이 국제기준에 맞는 노동행정이고 노동권의 보장이다"라고 강조했다.이들은 "노동을 부정하고 민주주의를 파괴한 윤석열이라는 패악을 완전히 지워야 한다. 그 오물을 씻어내는 청산의 물줄기에 회계공시, 타임오프도 쓸려가게 하자. 금속노조의 투쟁으로 청산다운 청산을 기필코 실현하자"라고 다짐했다.김일식 지부장, 강동화 위원장, 안석태 부본부장 등 노조 간부들은 이어 양영봉 창원고용노동지청장을 면담했다.