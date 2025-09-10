김성환 환경장관 "한수원 원전사업, 미국 막무가내 요구해"

큰사진보기 ▲김성환 환경부 장관이 지난 9일 서울 서초구 한강홍수통제소에서 환경부 출입기자단과 간담회를 갖고 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 환경부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김성환 환경부 장관이 지난 9일 서울 서초구 한강홍수통제소에서 환경부 출입기자단과 간담회를 갖고 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 환경부 관련사진보기

정부 조직 개편안에 따라 새롭게 출범하는 기후에너지환경부에 대해 김성환 환경부 장관은 "산업통상부와 형제 부서처럼 충분한 사전 협력과 협의를 해야 한다"고 밝혔다.김 장관은 9일 서울 서초구 한강홍수통제소 회의실에서 출입기자들과 만나 이같이 말했다. 이어 전기자동차를 사례로 들었다. "전기차 보조금 정책은 환경부가 하지만, 전기차 산업을 활성화해 좋은 일자리를 창출하는 것은 여전히 산업부가 하고 있다"면서 "여러 가지 사업을 같이하면서 한 몸처럼 움직여야 한다. 너무 나눠서 볼 이유는 없고 늘 협의 조정해 나갈 예정"이라고 설명했다.기후에너지환경부가 출범하면 한국전력공사 산하 5개 발전공기업의 개편 문제가 현안으로 돼 있다. 김 장관은 "(발전)공기업 하나당 8개 정도의 석탄화력발전소 갖고 있는데, 2040년까지 모두 폐지하는 대선 공약을 현실로 만들려면 5개 공기업을 어떤 방식으로 구조조정을 해야 할지 가급적 조기에 결정해야 할 수 있다"고 했다.개편 방식으로는 "조금씩 규모를 줄여나가는 방법이 있을 수 있고, 5개 발전 자회사를 묶어서 줄여가고 신규로 해상풍력이나 다른 재생에너지 사업을 맡을 수 있도록 전환할 수도 있다"면서 "에너지 체제 개편과 해당기업에서 일하는 노동자들의 정의로운 전환 문제 역시 미루지 않고 바로 로드맵(계획)을 세워서 추진할 것"이라고 제안했다.과거 원전에 부정적 시각을 밝힌 김 장관을 향한 비판도 있다. 그는 "지금은 탄소 배출량을 빨리 줄이는 데 집중해야 한다"면서 "원전이 매우 위험하기 때문에 꼭 권장해야 하느냐는 생각도 있지만, 대한민국이 원전 발전에 노하우가 있고 지금은 워낙에 재생에너지의 비중이 낮은 상황이라 적절하게 혼합해야 한다"고 말했다. 덧붙여 "지금은 원전을 바라보는 관점도 변화해야 한다"고도 했다.미국과의 원전 불공정 계약 건과 관련해서는 "지난 정부 때 한수원(한국수력원자력)과 웨스팅하우스 간의 협상이 있었고, (우리) 국민적 감정이 아주 썩 좋지는 않은 상황"이라며 "한미 간 숙제가 있고, 여전히 기술력은 없으면서 '노가다'는 다 한국 보고 하라는 웨스팅하우스의 막무가내 요구가 있다"고 지적했다. 다만 "그 문제를 어떻게 슬기롭게, 한미 간 협력과 우호를 지키면서 손해 보지 않는 협상, 이익 균형이 어디일까 고민"이라면서 신중히 말했다.2018년 대비 온실가스 40% 감축해야 하는 2030년 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 달성 가능성에 대해서는 "(전 정부) 지난 3년간 상당히 후퇴했기 때문에 매우 어려운 목표임이 틀림없다. 국제사회와의 약속이 있고, 기후위기도 너무 급속도로 진행되고 있는 상황"이라며 "'2035 NDC' 목표를 세우는 것보다 이재명 정부 5년간 '2030 NDC' 목표를 실행하는 게 훨씬 중요하고 절박하다"고 답했다.또 현재 공론화 예정인 '2035 NDC' 4개 안을 두고 산업계와 환경단체 등이 팽팽히 맞선 상황에 대해서는 "(4가지 시나리오) 다 꺼내놓고 감당 가능한 재정 수요, 허리띠 졸라매야 하는 속도, 국제적 기준과 기후위기 속도 등을 고려해 국민 공론이 어느 지점에 모일 것"이라면서 11월 초 최종안을 확정하고, 유엔기후변화협약 사무국에 제출할 계획이라고 밝혔다.새정부 국정과제인 '에너지 고속도로'도 언급했다. "제가 이 분야를 맡게 된 중요한 이유"라며 "대규모 석탄발전소, 원전에서 일방적으로 송배전하고 수용하는 시스템에서 재생에너지 시대에 맞는 송배전 체제로 전체적으로 교체해야 하는 시기다. 굉장히 중요한 숙제"라고 강조했다.4대강 재자연화에 대해선 "강은 흘러야 한다는 게 큰 원칙"이라고 했다. 다만 "이미 4대강이 만들어지며 보가 설치됐고, 수위에 따라 인근에서 농사를 짓는 형태가 많이 바뀐 상황"이라며 "우선 윤석열정부에서 폐지된 4대강별 유역협의체와 중앙협의체를 각각 복원할 계획이고, 4대강과 개별 보마다 사정이 다른 만큼 우선 개방할 곳은 하고, 굳이 없어도 되는 곳은 철거할 수 있다"고 말했다.