"그때 죽었으면 좋겠단 건가" 국힘 의원 '공개 수배'한 정청래

정치

25.09.10 11:34최종 업데이트 25.09.10 12:17

"그때 죽었으면 좋겠단 건가" 국힘 의원 '공개 수배'한 정청래

"이 세상 사람 아니었을 것" 연설에 "제발 그랬으면 좋았을 건데" 외친 국민의힘 의원, 누구?

정청래 더불어민주당 대표가 9일 교섭단체 대표연설에 나서, 국민의힘을 향해 "이번에 내란세력과 단절하지 못하면 위헌정당 해산 심판의 대상이 될지도 모른다. 명심하라"고 말하고 있다. 정 대표는 이날 연설에서 국민의힘을 향해 "내란과 절연하라. 내란의 늪에서 빠져나오라"며 "국민들에게 '우리가 잘못했다'고 진정어린 사과를 하라"고 촉구했다.
정청래 "국힘, 내란 단절 못하면 정당해산 심판 대상" 정청래 더불어민주당 대표가 9일 교섭단체 대표연설에 나서, 국민의힘을 향해 "이번에 내란세력과 단절하지 못하면 위헌정당 해산 심판의 대상이 될지도 모른다. 명심하라"고 말하고 있다. 정 대표는 이날 연설에서 국민의힘을 향해 "내란과 절연하라. 내란의 늪에서 빠져나오라"며 "국민들에게 '우리가 잘못했다'고 진정어린 사과를 하라"고 촉구했다. ⓒ 남소연

-정청래 더불어민주당 대표(9일 연설 중) : "지난 내란 정국에서 북한을 자극해 위기 상황을 만들고, 이를 이용해 민주주의를 죽이려는 세력이 있다는 것을, 노상원 수첩을 통해 알게 되었습니다. 노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이재명 대통령도, 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 겁니다."
-익명의 국민의힘 남성 의원 : "아니 제발 그리 됐으면 좋았을 건데."

정청래 민주당 대표가 9일 교섭단체 연설을 하던 중 나온 장면이다.

정 대표는 10일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 위 내용이 담긴 <오마이TV> 영상을 틀었다(영상보기). 그는 "(이걸 듣고) 귀를 의심했다. 제 연설이 마음에 들지 않는 건 알겠는데, 그래서 소리 지르고 항의하는 건 알겠는데 어찌 이런 말을 할 수 있나"라고 목소리를 높였다.

정 대표는 "노상원 수첩은 12·3 비상계엄 때 (국민) 수백 명, 수천 명을 진짜 죽이겠다고, 살해하려고 살인 계획을 한 것이다. 그것이 성공했다면 이재명 대통령도, 저 정청래도 죽었을 것이다. 그걸 경고하고 있는데 그때 죽었으면 좋겠다는 것이냐"라고 말했다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 유성호

'노상원 수첩'이란 12·3 비상계엄의 기획자로 지목된 노상원 전 정보사령관 수첩을 말하는 것으로, 경찰이 확보한 이 수첩에는 총선 전부터 계엄을 준비한 정황, 덧붙여 정치인·언론인·법관 등 '반대 세력 수거' 내용이 담겨 있어 논란이 됐다.

수첩에는 대상은 불분명하나 "사살"이란 단어 또한 적혀 있던 것으로 당시 언론에 보도됐다(관련 기사: 노상원 수첩 '문재인·이재명·조국' 체포 후 처리 방안 충격적 https://omn.kr/2c7ps ).

정 대표는 이날 회의에서 "저 목소리의 주인공이 저는 낯익다. 당신은 제2의 노상원인가. 이 목소리의 주인공을 찾는다. 자수하고 사과하시길 바란다"라며 이 발언을 한 국민의힘 의원을 공개 수배했다.

