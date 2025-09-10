박형준 공약 '퐁피두', 반대 여론에도 시의회 문턱 넘어

큰사진보기 ▲지난 8일 퐁피두센터 부산 분관에 반대하는 기자회견이 부산시의회에서 진행되고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲박형준 부산시장이 지난해 9월 부산시청 국제의전실에서 퐁피두센터 부산 분관 유치 업무협약을 체결하고 있다. 시는 비밀 유지에 따라 협약의 내용을 아직 공개할 수 없단 입장이다. ⓒ 부산시 관련사진보기

박형준 부산시장이 공을 들이는 프랑스 퐁피두센터 부산 분관 건립이 부산시의회 상임위 문턱을 넘으면서 사실상 첫발을 뗐다. 그러나 '혈세 낭비', '졸속 추진' 등의 비판이 계속되는 상황이어서 이를 해소하는 게 관건이 될 전망이다. 퐁피두 분관을 반대해 온 지역의 연대체는 "철회하지 않으면 전국적 공론화에 나서겠다"라고 경고했다.10일 부산시의회에 따르면, 기획재경위원회는 지난 3일 한차례 심사를 보류한 부산시의 '2026년도 정기분 공유재산관리계획안'을 수정해 가결했다. 계획안에 포함된 9건의 사업 가운데 '퐁피두 부산 분관' 등 7건을 통과시키고, 2건은 계획 미비 등으로 심사 대상에서 제외했다.앞서 사업의 필요성, 예산 증액 사유 등을 따져 물으며 시의 역점 사업을 일단 멈춰 세웠던 기재위의 무게추는 결국 통과로 기울었다. 재심사로 다소 보완이 이루어졌다는 게 대체적인 시각이었다. '같은 당이라고 어물쩍 넘겨선 안 된다'라던 시민사회의 비판은 받아들여지지 않았다.이런 탓에 성창용 기재위원장은 안건 처리를 끝낸 뒤 부산시에 "지속적인 소통으로 의견을 충분히 수렴하는 것이 무엇보다도 중요하다"라고 단서를 달기도 했다. 시가 이날 회의에 출석해 적자 등 여러 우려를 해소할 방안을 마련하겠다고 강조한 것만으론 부족하다는 지적이었다.하지만 바로 반발이 터져 나왔다. 더불어민주당 반선호·전원석 시의원은 다음 날인 10일 기자회견을 열어 본회의 부결을 촉구했다. 두 의원은 부산시를 향해 "반대 목소리를 뭉갠 채 일방적으로 가는 건 무책임한 시정 운영의 민낯"이라고 각을 세웠다. 이어 국민의힘이 압도적 다수인 의회를 상대로도 "수많은 문제를 바로 잡지 않은 채 역할을 방기하고 있다"라고 규탄했다민주당은 퐁피두 분관을 지을 경우 시비 100% 등 총사업비 약 1천억 원, 매년 로열티를 포함해 120억 원 이상의 운영비가 투입돼 적자가 불가피하다고 판단한다. 이를 언급한 두 의원은 "대책과 수익성 확보, 환경보전 등의 구체적 검토가 없다면 내년 예산 반영을 포함한 모든 절차를 중단해야 한다"라고 본회의 제동을 주장했다.문화예술계와 시민사회 등 지역의 수십 개 단체가 결집한 이기대난개발퐁피두부산분관반대 대책위는 미술관에 예산을 투입할 길이 열리는 등 본격적 건립 조짐을 보이자 국정감사 쟁점화, 대국민 서명운동, 법적 조처 등 다양한 수단으로 맞대응하겠다고 밝혔다.남송우 대책위 공동대표는 "한화가 만드는 퐁피두 미술관은 기업 차원의 일이니 뭐라 할 수 없지만, 부산시가 추구하는 분관 유치는 혈세의 문제"라며 "지질공원 자연 훼손 논란에 업무협약도 비공개인데다 적자가 불 보듯 뻔한데 전혀 추진이 급하지 않다"라고 강조했다. 남 대표는 "문화 정책에 대한 제대로 된 철학이 없으니 벌어진 일이다. 15일 전체 회의를 열어 대책을 논의할 계획"이라고 덧붙였다.