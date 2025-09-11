[단독] "장관님 이견 있다", 이종섭 언급하며 '임성근 제외' 압박 확인

큰사진보기 ▲지난해 3월 13일, 당시 대통령·국방부 장관이었던 윤석열·이종섭이 인천항 수로 및 팔미도 근해 노적봉함에서 열린 제73주년 인천상륙작전 전승기념식에서 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 6월 21일, 박진희 당시 육군 56사단장이 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 채상병 특검(순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안) 입법청문회에 증인으로 출석해 의원들에게 거수경례로 인사하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲임성근 전 해병대 1사단장이 지난달 11일 오전 서울 서초구 채해병 특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

박진희 전 국방부 군사보좌관이 채해병 사망사건 수사기록을 재검토하던 국방부 조사본부 측에 전화를 걸어 "장관님(이종섭)이 이견이 있다"며 임성근 전 해병대 1사단장을 혐의자에서 제외하도록 한 것으로 확인됐다.<오마이뉴스>가 확보한 2023년 8월 20일 박 전 보좌관과 당시 국방부 조사본부 소속 김아무개 대령의 통화 녹취록에 따르면, 박 전 보좌관은 당일 오후 3시 14분 김 대령에게 전화해 "빨리 털고 가야 하는데"라고 말하며 재검토 보고서 내용의 수정·삭제가 가능한지 반복해 물었다.해당 통화는 해병대 수사단(단장 박정훈 대령)에 의해 경찰에 이첩된 채해병 사망사건 수사기록을 'VIP(윤석열) 격노' 후 국방부 검찰단이 회수한 뒤에 이뤄졌다. 김 대령이 속한 조사본부가 이 사건을 다시 들여다보며 한창 재검토 보고서를 작성하던 때이기도 하다. 당초 조사본부는 보고서에 임 전 사단장 등 6명을 업무상 과실치사 혐의자로 담은 것으로 보이는데, 이 통화 후 최종 보고서에는 "대대장 2명"만 혐의자로 남았고 이종섭 당시 국방부 장관은 이를 결재했다.이 전 장관의 최측근 참모 역할을 맡고 있던 박 전 보좌관은 이 통화에서 "본문 2페이지"를 구체적으로 언급하며 "장관님이 이견이 있으시다"고 짚었다. 특히 보고서에 들어가 있었던 것으로 추정되는 '관계자 4명은 범죄의 단서가 되는 정황들이 식별'됐다는 내용을 문제삼았다.<오마이뉴스>가 추미애 더불어민주당 의원(국회 법제사법위원장)을 통해 확인한 바에 따르면, 박 전 보좌관이 언급한 4명은 임 전 사단장, 박상현 전 7여단장, 본부중대장, 현장통제를 맡았던 부사관(중사)이었다.해당 내용을 거론한 박 전 보좌관은 "그것 때문에 장관님이 이견이 있으셔 갖고"라며 "(장관님이 그 내용이) '굳이 들어가야 되느냐'라는 말씀을 하셔서"라고 말했다. 하지만 김 대령은 "아 이거 들어가야 될 것 같습니다"라고 답했다.이에 박 전 보좌관은 "이렇게 하면 (어떻겠냐)"면서 '관계자 4명은 현재 사건 기록만으로는 혐의를 특정하기에 제한된다'라고 수정안을 제시했다. 그럼에도 김 대령은 "아 그렇게는... (보좌관님이) 장관님께 (혐의자에서 임 전 사단장 등 4명을 빼는 것은) 제한이 된다고 좀 보고를 드려야 할 것 같습니다"고 난색을 표했다.그러자 박 전 보좌관은 "(보고서에 그 내용을 뺄 수 없어도) 언론에 우리가 브리핑하는 자료에는 (우리 의지대로 내용을 담고), 백블(백브리핑)에서 뭐 (우리 의지대로) 설명하며 되니까"라고 말을 이어갔다. 그러면서 "3페이지에 있는 내용을 좀 빼면 어떤가요? 그러니까 여기보면 '관계자 4명은 안전관리 소홀 등에 단서가 되는 정황이 식별되었으나'(라는 내용을 빼면 어떤가요?)"라고 요구했다. 김 대령은 다시 "그건 좀 빼기에 좀 어려울 것 같습니다"라고 답했다.이에 박 전 보좌관은 "아 그래요?"라고 한 뒤 "그러면 앞에 뭐 '안전관리 소홀' 이 용어는 빼도 되죠? 그러니까 (대신) '범죄의 단서가 되는' 그렇게 써도 되죠?"라고 말했다. 그제야 김 대령이 "그렇게는 가능한데..."라고 하자, 박 전 보좌관은 다시 "(방금 말한 건 가능한데) 이걸 다 들어내기는 어렵다?"라고 물었다. 김 대령이 "예 그렇습니다"라고 재차 의지를 드러내자 박 전 보좌관은 통화를 마무리했다.김 대령이 박 전 보좌관의 요구를 대부분 거절했지만, 결과적으로 조사본부는 임 전 사단장 등을 빼고 대대장 2명만 보고서에 혐의자로 적시했다.위 녹취록을 확보한 특검팀은 지난 7월 28일 박 전 보좌관을 참고인 신분으로 소환조사한 데 이어 지난 5일 직권남용권리행사방해 등 혐의의 피의자로 입건했다. 국방부 군사보좌관 복무 후 소장으로 진급해 56사단장을 맡고 있던 박 전 보좌관은 최근 직무에서 배제됐다.추미애 의원은 <오마이뉴스>에 "이 전 장관은 혐의자 축소를 지시한 바 없다고 주장해왔으나 녹취록에는 그가 박 전 보좌관의 입을 통해 누차 수사에 개입하려고 한 정황이 고스란히 담겨 있다"며 "이 전 장관과 박 전 보좌관의 부당한 수사외압 실체를 특검이 엄정한 수사로 규명해야 한다"고 지적했다.그러면서 "조사본부는 (재검토 보고서 외에) 이 전 장관의 외압에도 임 전 사단장의 혐의점을 별도로 적시한 28쪽 분량의 수사보고서를 경북경찰청에 보낸 바 있다"며 "외압에 맞선 군 실무자들의 노력도 특검 수사를 통해 드러나야 한다"고 덧붙였다.이 전 장관 측은 그동안 내놓은 입장문 등을 통해 "조사본부가 수사업무를 처리하면서 중요사건 피의자의 신병에 관한 결정을 할 때는 통상 지휘관인 국방부 장관에게 보고하고 승인을 받아 처리해 왔다"며 "이 전 장관은 당시 국방부 장관으로서 시행되던 법령에 따라 조사본부가 수사하는 피의자 신병에 관한 일반적 지휘·감독권뿐만 아니라 구체적이고 최종적인 결정권한을 가지고 있었다"고 밝혔다.그러면서 "무엇보다 조사본부가 경북경찰청에 사건을 (다시) 이첩할 당시(2023년 8월 24일) 임 전 사단장을 수사대상에서 제외시키지 않았고, 임 전 사단장 또한 경찰의 수사를 받았다"고 강조했다.특검팀은 오는 17일 호주대사 임명 의혹 관련 참고인 신분인 이 전 장관에게 출석하라고 통보했고, 이 전 장관 측은 이에 응하겠다고 밝혔다. 이로써 이 전 장관은 첫 특검팀 조사를 받게 됐다.