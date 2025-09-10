메뉴 건너뛰기

민주 "평당원 최고 선거결과 유출? 기막힌 우연"

정치

광주전라

25.09.10 14:17최종 업데이트 25.09.10 14:22

민주 "평당원 최고 선거결과 유출? 기막힌 우연"

단톡방 사전 유포 논란에 "물리적으로 불가"…장경태 "종합 토론 진출자를 최종 후보 오인한 듯"

민주당 당원주권정당특별위원회가 지난 8월 14일 기자회견을 열고 '평당원 최고위원 선출' 취지와 일정 등을 설명하고 있다. 왼쪽부터 민주당 장경태 의원, 박지혜 의원.
민주당 당원주권정당특별위원회가 지난 8월 14일 기자회견을 열고 '평당원 최고위원 선출' 취지와 일정 등을 설명하고 있다. 왼쪽부터 민주당 장경태 의원, 박지혜 의원. ⓒ 김지현

더불어민주당 평당원 최고위원 결선 진출자 4명을 정확히 맞힌 이른바 '받글(받은 글)'이 온라인 당원 투표가 한창 진행되던 중 사회관계망서비스(SNS)에 유포된 것에 대해 민주당 측이 "기가 막힌 우연"이라고 밝혔다.

더불어민주당 평당원 최고위원 선출 준비단 한 관계자는 10일 <오마이뉴스>와의 통화에서 '배심원단과 온라인 당원 투표 결과가 사전에 유출된 것 아니냐'는 질문에 이같이 말했다.

평당원 최고위원 최종 후보 4명을 선출하기 위한 배심원 투표는 6일 오후 7시부터 8시 사이, 온라인 당원 투표는 6일 낮 12시부터 7일 낮 12시까지 진행됐다.

하지만 투표가 한창 진행되던 6일 오후 8시 12분께부터 '더불어민주당 평당원 최고위원 최종 후보 진출자 4인'이라는 제목의 '받글'이 SNS 단체방에 광범위하게 돌기 시작했다.

'받글'에는 박지원·이세미·정민철·한진희씨 등 4명을 최종 후보자로 거론하며, 이들에 대한 생년월일과 대표경력이 기재돼 있었다.

실제 이들은 배심원 투표 3명, 온라인 당원 투표로 1명을 선출하는 최종 후보에 이름을 올렸다.

이 때문에 '누군가 의도적으로 '받글'을 통해 온라인 투표에 영향을 끼친 것', '후보자 12명 중 결선 진출자 4명을 정확하게 맞힌 것 자체가 내부 정보 없이 불가능하다' 등의 의혹과 진상 조사가 필요하다는 주장이 제기됐다.

이에 대해 준비단 관계자는 "'받글'이 돌던 시간, 배심원 투표와 온라인 투표 둘 다 결과에 접근할 수가 없다. 투표가 끝나고 개표했다. 투표 시간이 지나야만 결과에 접근할 수 있다. 결과에 접근할 수 없는데 어떻게 유출이 될 수 있나. 논리적으로, 물리적으로 말이 안 된다"고 했다.

"우연히 (4명을) 맞혔다는 건가?"라는 질문에는 "그렇다"고 답했다.

또한 "'받글'을 누가 돌렸는지는 모르지만, 4명을 돌렸다고 해서 어떻게 조치할 순 없지 않으냐"고 반문했다.

이와 관련해 장경태 선출단장도 앞선 8일 오후 <오마이뉴스>와의 통화에서 "배심원단 워크숍을 통해 (12명 중) 4명이 최종 종합 토론에 진출했고 배심원 투표로 (최종 후보자) 3명이 선정됐다. ('받글'을) 누가 올렸는지 모르지만, 종합 토론 진출자(4명)를 최종 후보자로 오인해 올린 게 아닌가 싶다"고 말했다.

이어 "종합 토론 진출자와 최종 후보자를 오인해서 올린 건 제 책임이 아니고 잘못 알고 올린 사람이 문제"라며 "종합 토론 진출자가 (투표에서) 유리한 건 있다. 사전에 유포된 것처럼 보는 건 잘못됐다"고 덧붙였다.

이 같은 설명에도 여전히 의문이 풀리지 않는다는 반응이 나온다.

민주당 한 관계자는 "'최종 종합 토론 진출자'가 아닌 '최종 후보자 진출자 4인'이라는 제목의 '받글'이 투표 진행 과정에서 돌았다"라며 "오인했다고 단정하는 것도 옳지 않다"고 지적했다.

민주당 한 당원은 "종합 토론까지 진출한 후보자들이 배심원단 투표에서 유리할 순 있지만, 권리당원 투표 결과까지 포함해 이들 4명이 모두 최종 후보자가 될 수 있다고 예상하는 건 쉽지 않다"며 "사실 최종 후보자로 선출된 4명이 애초부터 가장 유력하다는 평가가 있긴 했지만 그렇더라고 쉽게 이해되지 않는다"고 말했다.

앞선 9일 민주당은 온라인토론회·합동연설회를 진행했으며 이날 오후 4시까지 진행되는 권리당원 투표를 통해 최종 1인을 선출한다.

더불어민주당 평당원 최고위원 결선 진출자 4명을 정확히 맞힌 이른바 '받글(받은 글)'이 온라인 투표가 한창 진행되던 지난 6일 밤 사회관계망서비스(SNS)에 광범위하게 유포됐다.
더불어민주당 평당원 최고위원 결선 진출자 4명을 정확히 맞힌 이른바 '받글(받은 글)'이 온라인 투표가 한창 진행되던 지난 6일 밤 사회관계망서비스(SNS)에 광범위하게 유포됐다. ⓒ 독자 제공

