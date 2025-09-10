민주 "평당원 최고 선거결과 유출? 기막힌 우연"

▲민주당 당원주권정당특별위원회가 지난 8월 14일 기자회견을 열고 '평당원 최고위원 선출' 취지와 일정 등을 설명하고 있다. 왼쪽부터 민주당 장경태 의원, 박지혜 의원. ⓒ 김지현 관련사진보기