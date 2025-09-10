민주 "평당원 최고 선거결과 유출? 기막힌 우연"

더불어민주당 평당원 최고위원 결선 진출자 4명을 정확히 맞힌 이른바 '받글(받은 글)'이 온라인 당원 투표가 한창 진행되던 중 사회관계망서비스(SNS)에 유포된 것에 대해 민주당 측이 "기가 막힌 우연"이라고 밝혔다.
더불어민주당 평당원 최고위원 선출 준비단 한 관계자는 10일 <오마이뉴스>와의 통화에서 '배심원단과 온라인 당원 투표 결과가 사전에 유출된 것 아니냐'는 질문에 이같이 말했다.
평당원 최고위원 최종 후보 4명을 선출하기 위한 배심원 투표는 6일 오후 7시부터 8시 사이, 온라인 당원 투표는 6일 낮 12시부터 7일 낮 12시까지 진행됐다.
하지만 투표가 한창 진행되던 6일 오후 8시 12분께부터 '더불어민주당 평당원 최고위원 최종 후보 진출자 4인'이라는 제목의 '받글'이 SNS 단체방에 광범위하게 돌기 시작했다.
'받글'에는 박지원·이세미·정민철·한진희씨 등 4명을 최종 후보자로 거론하며, 이들에 대한 생년월일과 대표경력이 기재돼 있었다.
실제 이들은 배심원 투표 3명, 온라인 당원 투표로 1명을 선출하는 최종 후보에 이름을 올렸다.
이 때문에 '누군가 의도적으로 '받글'을 통해 온라인 투표에 영향을 끼친 것', '후보자 12명 중 결선 진출자 4명을 정확하게 맞힌 것 자체가 내부 정보 없이 불가능하다' 등의 의혹과 진상 조사가 필요하다는 주장이 제기됐다.
이에 대해 준비단 관계자는 "'받글'이 돌던 시간, 배심원 투표와 온라인 투표 둘 다 결과에 접근할 수가 없다. 투표가 끝나고 개표했다. 투표 시간이 지나야만 결과에 접근할 수 있다. 결과에 접근할 수 없는데 어떻게 유출이 될 수 있나. 논리적으로, 물리적으로 말이 안 된다"고 했다.
"우연히 (4명을) 맞혔다는 건가?"라는 질문에는 "그렇다"고 답했다.
또한 "'받글'을 누가 돌렸는지는 모르지만, 4명을 돌렸다고 해서 어떻게 조치할 순 없지 않으냐"고 반문했다.
이와 관련해 장경태 선출단장도 앞선 8일 오후 <오마이뉴스>와의 통화에서 "배심원단 워크숍을 통해 (12명 중) 4명이 최종 종합 토론에 진출했고 배심원 투표로 (최종 후보자) 3명이 선정됐다. ('받글'을) 누가 올렸는지 모르지만, 종합 토론 진출자(4명)를 최종 후보자로 오인해 올린 게 아닌가 싶다"고 말했다.
이어 "종합 토론 진출자와 최종 후보자를 오인해서 올린 건 제 책임이 아니고 잘못 알고 올린 사람이 문제"라며 "종합 토론 진출자가 (투표에서) 유리한 건 있다. 사전에 유포된 것처럼 보는 건 잘못됐다"고 덧붙였다.
이 같은 설명에도 여전히 의문이 풀리지 않는다는 반응이 나온다.
민주당 한 관계자는 "'최종 종합 토론 진출자'가 아닌 '최종 후보자 진출자 4인'이라는 제목의 '받글'이 투표 진행 과정에서 돌았다"라며 "오인했다고 단정하는 것도 옳지 않다"고 지적했다.
민주당 한 당원은 "종합 토론까지 진출한 후보자들이 배심원단 투표에서 유리할 순 있지만, 권리당원 투표 결과까지 포함해 이들 4명이 모두 최종 후보자가 될 수 있다고 예상하는 건 쉽지 않다"며 "사실 최종 후보자로 선출된 4명이 애초부터 가장 유력하다는 평가가 있긴 했지만 그렇더라고 쉽게 이해되지 않는다"고 말했다.
앞선 9일 민주당은 온라인토론회·합동연설회를 진행했으며 이날 오후 4시까지 진행되는 권리당원 투표를 통해 최종 1인을 선출한다.
