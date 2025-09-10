'윤석열과 3번 통화' 신범철, 질문에 고개 저으며 "나중에 진실 밝혀질 것"

큰사진보기 ▲신범철 전 국방부 차관, 피의자로 출석신범철 전 국방부 차관이 9일 오전 서울 서초구 순직해병 특검에 수사외압 관련 직권남용 권리행사방해 주요 피의자로 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

- 김계환 당시 해병대 사령관에게 전화로 혐의자, 죄명 빼라고 하셨습니까?

AD

- 그러면 이종섭 전 국방부 장관에게 그런 지시를 받은 적 없나요?

- 그럼 대통령실에서 수사기록 회수에 개입한 건 알고 계셨나요?

- 대통령(윤석열)이 박정훈 대령 처벌하라고 지시했나요?

큰사진보기 ▲신범철 전 국방부차관, 피의자로 출석신범철 전 국방부차관이 9일 오전 서울 서초구 순직해병 특검에 수사외압 관련 직권남용 권리행사방해 주요 피의자로 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

채해병 순직사건 수사기록이 회수되던 날 윤석열과 세 차례 통화한 신범철 당시 국방부 차관이 피의자 신분으로 처음 특검에 출석하면서 수사외압 연루 의혹을 부인했다.직권남용권리행사방해 혐의를 받는 신 전 차관은 10일 오전 9시 45분 서울 서초구 채해병 특검팀(이명현 특검)에 출석하며 취재진의 질문에 고개를 내젓거나 답을 피했다. 그러면서 "고인과 유가족께 애도와 위로의 마음을 전한다"며 "성실히 조사에 임하겠다. 나중에 진실이 밝혀질 거라고 생각한다"라고 주장했다."(고개 내저음)""제가 이렇게 말씀드릴게요. 먼저 고인과 유가족께 애도와 위로의 마음을 전하고요. 저는 우리나라 군을 위해서 진실이 밝혀져야 된다고 생각합니다. 그래서 제가 아는 사실을 다 이야기할 것이고 성실하게 조사에 임하겠습니다. 자세한 이야기는 나중에 기회를 봐서 필요하면 말씀드리겠습니다.""(고개 내저음) 나중에 다 진실이 밝혀질 거라고 생각합니다.""..."신 전 차관은 해병대 수사단(수사단장 박정훈 대령)이 경북경찰청에 이첩한 수사기록을 국방부 검찰단이 회수한 날(2023년 8월 2일) 당시 대통령이던 윤석열과 개인 휴대전화로 세 차례에 걸쳐 약 12분간 통화했다. 이 통화와 관련해 신 전 차관은 지난해 6월 국회에 출석해 "그것은 회수와 관련한 것이고 외압을 행사한 것은"이라며 말을 흐린 바 있다.박정훈 대령은 사건 직후 되레 항명죄 혐의로 수사를 받는 과정에서 김계환 당시 해병대 사령관을 통해 "차관 지시사항"이라며 "혐의자 및 혐의내용, 죄명을 빼고 수사라는 용어 대신 조사라는 용어를 사용하고, 해병대는 왜 말을 하면 안 듣냐"는 말을 들었다고 진술한 바 있다.정민영 특검보는 이날 오전 정례 브리핑에서 신 전 차관을 "핵심 당사자"라고 짚으며 "늦은 시간까지 조사를 진행할 가능성이 있다"고 밝혔다.그러면서 "신 전 차관은 수사기록 회수, 박 대령에 대한 항명죄 수사 등 일련의 과정에서 대통령실 및 국방부, 해병대 주요 관계자들과 긴밀히 논의를 주고받은 핵심 당사자"라며 "특검은 신 전 차관이 수사외압의 주요 국면마다 관련자들과 논의한 내용, 보고받은 내용, 지시받거나 지시한 내용을 전반적으로 확인할 예정"이라고 설명했다.