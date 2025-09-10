인권위 "성평등 도서 열람·대출 제한, 알 권리 침해"... 충남교육청 권고 이행 준비 중

큰사진보기 ▲충남교육청 ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2023년 9월 충남 홍성군 홍동면 밝맑도서관에서는 충남도의 도서관 금서 조치에 항의하며 금서 축제가 열려 화제가 됐다. ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

공공도서관에서 성평등 도서의 열람 및 대출을 제한하는 것은 '알 권리' 침해라는 국가인권위원회의 결정이 나온 가운데, 권고를 받은 충남 교육청은 '권고 사항 즉시 이행'을 준비하고 있는 것으로 확인됐다.앞서 지난 8일 인권위는 "충남도지사와 충남교육감에게 청소년보호법과 출판문화산업진흥법에 따라 청소년유해간행물로 지정되지 않은 성교육·성평등 도서를 별도로 비치하거나 열람·대출을 제한하는 사례가 발생하지 않도록 지난달 18일 지도·감독 강화를 권고했다"고 밝혔다.<오마이뉴스> 취재를 종합하면 충남도(지사 김태흠)는 인권위 권고를 검토 중이다. 반면 충남교육청(교육감 김지철)은 권고사항의 이행을 준비하고 있는 것으로 파악됐다.충남교육청 관계자는 10일 "충남교육청 소속 도서관은 도내에 19곳이다. 권고 이행 계획을 인권위에 제출할 예정이다"라며 "교육청 소속 도서관에도 '인권위 권고를 이행하라'는 내용을 담은 공문을 보낼 계획이다"라고 설명했다.이어 "간행물 윤리위원회에서 유해 도서로 지정하지 않는 이상, 도서관 반입을 막지 말라는 것이 인권위의 주요 권고사항이다. 간행물 윤리위원회의 도서 선정 기준, 선정 과정 등 사서들에게도 관련 교육을 진행할 예정이다"라고 말했다.앞서 공공 도서관 사서들은 지난 2023년 공공도서관에서 성평등·인권 도서를 빼라는 악성 민원에 시달렸다. 민원인들은 '나다움책' 선정 도서 134종과 책 제목에 페미니즘·인권 등이 들어간 도서에 대한 폐기를 요구했다.일부 사서들은 '공공도서관 법 2조는 지역주민들에게 차별 없이 도서를 제공해야 한다'고 되어 있는 점, 간행물 윤리위원회의 심의를 받은 책이란 점을 들어 민원인들의 요구가 부당하다는 입장을 보였다.인권위 권고 소식이 전해지자, 민원에 시달렸던 사서들도 반기고 있다. 충남 공공도서관의 한 사서는 "민원에 시달렸던 기억이 주마등처럼 스쳤다. 시민들이 지지해 준 덕분이다. 사서들도 대부분 반기는 분위기이다. 우리가 옳았다는 것을 인정 받은 것 같다"고 전했다.