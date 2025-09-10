부천 최초 민간 태양광발전, 20년 전 교회 옥상에서 시작됐다

[관련기사]

https://omn.kr/2f7jr20년 전, 부천의 한 교회 옥상에 태양광 패널이 올랐다. 당시만 해도 '재생에너지'는 낯선 단어였고, 교회 옥상 위의 패널은 이례적인 풍경이었다. 그러나 그 작은 시작은 결과적으로 지역 사회가 에너지를 바라보는 방식을 바꾸어 놓았다.부천 최초의 민간 태양광 사례이자 국내 교회 최초 사례로 기록된 이 실험은, 단순한 전기 설비를 넘어 지역 운동과 시민사회의 전환을 이끌어냈다. 이번 글에서는 그 출발점이 된 지평교회의 이야기를 따라가며, 부천 에너지 전환의 뿌리를 되짚어본다.우리는 한 건물의 벽면 태양광을 계기로 '부천시 최초의 민간 태양광 발전'이 무엇인지 질문을 남겼다. 그 답을 찾아 향한 곳은 원미산 자락에 자리한 지평교회. 숲이 병풍처럼 둘러선 언덕길 끝, 옥상 위에는 지금도 햇빛을 받아 전기를 만드는 패널이 놓여 있다. 설치된 지 20년이 다 되어가지만, 이곳은 여전히 전기를 생산하고 있고 부천 에너지 전환 운동의 상징 같은 장소다.지평교회는 2006년 3월 교회 옥상에 태양광 발전 설비를 설치, 부천시 민간(비영리·종교단체) 소유 건물 첫 태양광 발전 사례이자 국내 교회 최초 사례로 꼽힌다. 이는 2014년 부천시민햇빛발전협동조합이 설립한 '부천시민 햇빛발전소 1호'(대장동, 40kW)보다 8년 앞선 기록으로, 민간협동조합형 발전소와 구분된다.2006년 당시, '교회 옥상 태양광'은 생소한 풍경이었다. 교회는 비어 있는 공간을 내어줬을 뿐이라고 했지만, 그 선택은 의도치 않게 새로운 길을 열었다. 원미산 개발 반대 운동으로 이어진 지역과의 연대는 태양광 설치로, 그리고 절전소 운동과 기후 교육으로 확장됐다. 지난 7월 3일 경기도 부천시 원미구 지평교회에서 만난 이택규 목사는 "전기를 만드는 것보다 먼저, 쓰는 전기를 줄이는 게 더 중요하다"며 지난 20년의 흐름을 돌아봤다."솔직히 말씀드리면, 거의 없었어요. 저도 그렇고, 우리 교회도 마찬가지였죠. 1999년 곡에서 개척했을 땐 인권이나 평화·통일이 주요 관심사였고, IMF 시절엔 아동 돌봄이 시급했거든요. 그래서 교회 공간을 열어 공부방, 지금의 지역아동센터를 운영했어요. 그러다 자연스럽게 지역 시민사회와 연결됐고, 평화·통일 운동 쪽으로도 발을 넓혔습니다. 2003년에 이곳으로 이사 왔을 때는 '공동육아'도 시도했어요. 친환경 먹거리로 아이를 키우는 작은 실험이었는데, 오래 지속하지는 못했습니다.""부천의 '핫 이슈'였던 원미산 개발이 계기였어요. 산을 깎아 놀이동산을 만들겠다는 계획이 나왔고, '원미산 살리기 시민모임'이 꾸려졌죠. 우리 교회가 제일 가까웠던 덕에 회의하고, 텐트 치고, 시민들과 함께 원미산을 지켰습니다. 그러면서 '부천엔 환경단체가 없다'는 걸 절감했고, 시민사회와 함께 '부천환경교육센터'를 만들었어요. 처음엔 공간과 지원을 제공하는 파트너였는데, 점점 교회가 운영을 맡게 됐죠.""2006년, 서울의 '에너지시민연대'에서 교회 옥상을 보고 제안했어요. '비어 있으니 무상으로 쓰자'는 거죠. 15년 무상임대 계약을 맺었고, 3kW 규모였습니다. 교인들도 일부 출자에 참여했고, 수익은 시민운동에 썼습니다. 부천에선 첫 사례였고, 개신교 교회 옥상에 태양광이 올라간 건 전국에서 처음이었어요. 그땐 태양광과 태양열을 구분도 잘 못하던 시절이었죠. 기독교 언론이 집중 조명했지만, 사실 우리는 '그냥 비어 있으니 내어준 것 뿐'이라서, 이후엔 인터뷰를 안 하기로 했습니다.""없었어요. 대다수가 태양열 난방 장치쯤으로 봤죠. 지금처럼 빛반사 민원이나 가짜뉴스도 없었습니다.""인허가, 설계는 에너지시민연대가 다 맡았습니다. 그때는 국내 제품이 없어 패널과 인버터 모두 독일산이었어요. 설치비는 3kW에 2,400만 원, 지금은 700~800만 원이면 됩니다. 대신 그땐 한전에서 전기를 1kWh당 70원에 사줬죠. 지금보다 6배 가까이 높았어요.""그렇습니다. 재생에너지를 만드는 것보다 먼저, 쓰는 전기를 줄이는 게 중요하다고 봤어요. 서울의 한 마을에서 하던 절전소 운동을 교회로 가져왔습니다. 교회 절전소를 만들고, 예배당·사무실·가정의 전력 사용을 점검하며 줄였습니다. 당시만 해도 '탄소 발자국'이란 말이 낯설었지만, 30%만 줄여도 탄소중립 절반을 달성할 수 있다는 걸 알리고 싶었죠.""맞아요. 보통 가정이나 교회는 3년 정도 하면 더 줄이기 어려워집니다. 절약이 생활의 불편을 넘어서야 하거든요. 한때 절전소 운동이 활발했지만, 시간이 지나면서 전기 사용이 다시 늘기도 했습니다.""가장 큰 문제는 '경제적 수익' 논리에만 몰리는 겁니다. 광주에선 전기요금이 줄자 오히려 대형 가전으로 교체해 전기 사용이 늘었어요. 또 농토·바다·산까지 수익성만 보고 태양광으로 덮는 건 큰 문제입니다. 절전과 절약이 뒷받침되지 않으면 재생에너지의 의미가 퇴색됩니다. 그래서 윤리·철학·신학적 고민이 반드시 필요합니다.""국가 정책이 일괄적으로 추진되는 건 효율적입니다. 이번 정부에 이유진 특보가 들어간 건 긍정적으로 봐요. 하지만 시민 의식이 바뀌지 않으면 정책만으로는 한계가 있습니다. 민간은 운동의 가치를 지키면서 정부와 동등한 파트너십을 가져야 해요. 부천 같은 경우, 탄소중립 거버넌스에 실질 권한을 주고, 환경영향평가가 '사인이 없으면 진행 불가'한 수준이 돼야 합니다. 그래야 제대로 된 전환이 가능하죠."20년 전 옥상에 오른 지평교회의 태양광은 단순한 설비가 아니었다. 원미산 개발 반대 운동에서 시작된 지역과의 연대는 태양광 설치로 이어졌고, 다시 절전소 운동과 기후 교육으로 확장됐다. 이택규 목사는 "전기를 만드는 것보다 먼저, 쓰는 전기를 줄이는 게 더 중요하다"며 재생에너지 확대가 수익 논리에 갇히지 않으려면 절약과 공공성, 윤리적 토대가 필요하다고 강조했다.그의 말처럼, 이 첫 걸음은 부천 시민사회가 재생에너지를 바라보는 시선을 바꾸고, 공동체와 개인이 함께 참여하는 모델을 고민하게 했다. 태양광이 '기술'에서 '운동'이 되는 과정, 그리고 그 과정 속에서 생겨난 공감대는 이후 협동조합과 다양한 시민 주도의 발전소로 확산됐다. 다음 이야기는, 그 변화를 이어받아 부천 곳곳에 햇빛발전소를 세우고 있는 시민들을 만나본다.