긴장 가득 '킁킁' 검문, '여시코빼기'를 아시나요?

지난 9일은 흐리면서 가끔 비가 내렸다. 임실문화원에서 기획한 옛길 탐방 제2회, 전북 임실군 신덕면 염암점에서 강진면 갈담역 구간을 답사할 예정이었다. 오전 일찍 참가자 7명이 임실문화원에 모였다. 임실문화원이 있는 곳에 조선 시대 임실현의 관아 건물이 있었다. 임실문화원에서 가까운 임실동중학교 운동장에는 조선 시대에 전주부 객사인 풍패지관보다 규모가 큰 임실의 객사 운수관이 있었다.
조선 시대에 한양에서 호남 지역으로 이어지는 도로망인 역참로는 크게 두 갈래였다. 한양 도성에서 노량진, 수원, 천안 삼거리를 거쳐서 공주, 논산, 삼례에 이르렀다. 삼례역에서 정읍, 광주, 나주, 해남, 제주로 향하는 삼남대로가 첫째였다. 삼례역에서 전주(전라감영), 임실, 남원, 인월, 함양, 진주, 통영으로 가는 통영별로가 둘째였다. 남원에서 곡성, 구례, 순천, 여수로 향하는 역참로도 중요했다.
삼남대로를 호남 우로라 한다면, 통영별로는 호남 좌로이다. 그런데 남해안 가까운 흥양(고흥), 벌교, 낙안, 동복(화순) 등 지역에서는 삼남대로나 통영별로를 통해 전라감영이나 한양으로 향하기에 어중간했다. 이 지역에서는 동복, 옥과, 순창, 강진(임실)을 거쳐 전주의 반석역, 삼례역에 이르는 호남 중로(가칭)가 가능한 길이었다.
정약용이 어린 시절 넘었던 염암고개
전주 반석역과 임실 강진면 갈담역 중간에 완주 구이면 염암점과 염암(소금바위)고개가 있다. 임실 옛갈 탐방은 염암점에서 갈담역에 이르는 구간을 찾아볼 계획이었다. 조선 시대에 역참은 대체로 12km 거리인 30리마다 설치되었다. 전주부성의 반석역에서 갈담역까지 바로 가는 길 27km는 역참이 없는 구간이었다. 반석역에서 16km, 갈담역에서 9km되는 중간에 염암점이 있어 나그네들이 하룻밤을 머물러 갔다. 반석역에서 임실 오원역을 거쳐 갈담역으로 가려면 40km가 넘는다.
신덕면 외량마을의 염암고개 아래 골짜기에 도착했다. 골짜기 논배미가 끝나는 곳에 둠벙(작은 연못)이 하나 있어 반가웠다. 둠벙은 수생 식물, 곤충과 작은 물고기 등 생태계의 보고인데, 요즘은 찾아보기 어렵다. 가로 8m, 세로 8m의 삼각형 형태 둠벙에는 흰 마름꽃이 피어 있었다.
이곳 염암고개(310m)는 임실읍지인 운수지(1675년)에 웅치(곰재)라는 지명으로 기록되었다. 250년 전, 다산 정약용이 18세 때 화순에서 한양으로 과거를 보러 가면서 이 고갯길 넘었다고 한다(관련기사 : 18세 정약용이 보고 시 지은 곳, 곰재 옛길의 재발견
).
염암고개 마루에 올랐다. 수백 년 동안 이 고개를 넘었던 나그네들이 소망을 빌며 하나씩 던진 돌멩이가 제법 높은 무더기를 이루었을 것이다. 잊힌 옛길의 고갯마루에 쌓였던 돌멩이가 오랜 세월 천천히 흩어지고 있었다. 옛길 탐방은 고갯마루에서 한참 머물러 이야기꽃을 피웠다.
염암고개 마루에서 완주 구이면 방향으로 내려가면 염암(소금바위)이 있고, 염암점이 있다. 그러나 고갯마루에서 염암으로 내려가는 수백 미터 고갯길은 흔적이 없어져 무성한 수풀이다. 다시 올라왔던 고갯길을 내려가서, 수 킬로미터를 자동차로 우회하여 고개 건너편 염암마을을 찾아갔다.
염암마을에 조선 시대에 염암점이 있었다. 450년 수령의 할아버지 당산나무와 할머니 당산나무가 이 마을을 지키고 있었다. 이 마을은 고려와 조선 시대에 가마터가 있어서 분청사기와 백자를 생산했다고 한다. 정약용이 이 마을의 염암점에 머물면서, 아름다운 계곡과 마을 풍경에 감탄했다. 그는 오언율시인 '행차염암(行次鹽巖)'이란 한시를 남겼다.
염암점과 염암 고갯마루 사이 계곡길에 큰 바위인 염암이 있다. 염암을 흰개바위 또는 곰바위라고도 하였다. 염암이 흰 개가 입을 벌리고 짓는 모습으로도 보인다. 이 골짜기를 곰독골, 고개 너머를 곰터라고 하였다. 염암에 얽힌 전설을 이 지역 주민 이상문(완주군 구이면 계곡리) 씨가 이야기했다.
소금바위 가깝게 매봉과 수리봉이 솟아 있다. 염암은 흰 개의 형상이다. 염암과 염암고개 사이에 너른 꿩터(꿩산)가 있었다. 매봉에서 매가 날아오려면 수리가 막고, 수리봉에서 수리가 날아오면 이 소금바위를 흰개바위가 지킨다. 꿩은 안전하다. 꿩은 아이를 상징했다. 이곳 염암은 아이를 바라며 기도하는 영험한 기도터다.
염암의 깨끗한 암석은 소금처럼 하얗다. 이곳 염암의 암석은 화산암인 유문암으로 보였다. 이상문 씨가 이곳 염암은 할머니 소금바위이고, 염암마을에서 2km 옛길이 이어져 내려가서, 염신마을 냇가에 할아버지 소금바위가 절벽처럼 서 있다고 하였다.
할아버지 소금바위를 찾아갔다. 이 소금바위 아래 냇가 옛길을 따라 전주부성으로 갔다. 할아버지 소금바위는 무성한 나무숲에 덮여 있었다. 기도를 들어주는 영험함은 할머니 소금바위에 못지않다고 한다. 임실 옛길 탐방은 강진면 견훤대로 향하였다.
호남의 길목, 삼례역과 반석역
한양에서 이곳 염암점에 오려면 삼례역을 거쳐야 했다. 삼례역은 호남의 으뜸 길목으로 인후(목구멍)라고 했다. 고려 시대 1011년에 현종이 거란 침입을 피해 나주로 피난하며 삼례역참에 머물기도 하였다. 동학농민혁명 때는 호남의 농민군들이 모여드는 삼례 집강소가 있던 장소였다.
이곳 삼례에는 "이리 가면 이리, 저리 가면 전주, 그리로 가면 금마, 고리로 가면 고산"이란 노랫말이 있었는데, 삼례가 사통팔달의 교통 요지임을 재미있게 표현했다.
삼례역 옆을 흐르는 만경강을 넘는 찰방다리에서 통행자를 검문했다. 이곳 찰방다리 옆 동산 이름이 '여시코빼기'였다. 역리나 역졸들이 통행자들이 행장에 깊숙이 숨겨둔 물건을 '여우 코'처럼 냄새 맡고 잘 찾아내서 붙여진 이름이라고 한다. 여우를 사투리로 여시, 여수라고도 했다.
전주부성의 풍남문 옆 남천 밖에 반석역이 있었다. 바위 반 흙 반의 토질이어서 반석이라고 했고, 흙의 색깔이 검어서 흑석골이라고도 했다. 반석역과 풍남문 사이의 남천 냇가에는 장시가 1470년에 열렸다. 우리나라 향시의 효시라고 한다. 하루 세 번, 삼세판 장이 열렸다고 한다. 현재 남부시장이 이 500여 년 전통의 향시를 잇고 있다.
반석역을 벗어나면, 오른쪽에 모악산(어머니산) 왼쪽에 경각산(아버지산)을 바라보며 삼천천을 따라서 구이 계곡으로 들어선다. 모악산은 금산이라고도 하였으며, 미륵 사상의 근거지이다. 후백제를 창업한 견훤은 전주에 왕도를 건설했는데, 미륵사상의 왼쪽에 모악산과 오른쪽에 미륵산을 고려하였다고 한다.
조선 시대의 갈담(葛潭)역은 현재의 강진 시장터 위치라고 한다. 천 년 역사의 갈담역 흔적은 아무것도 남지 않았다. 지명만 갈담(가단)이라고 옛 역참을 기억하고 있다.
임실 옛길 탐방의 발걸음은 섬진강 변의 견훤대를 찾았다. 운수지(1675년)에 견훤대는 갈담교 위에 있는데, 완산에 웅거한 견훤이 이곳에 대를 쌓고 강무(講武)했다고 기록되었다. 운수지(1730년)에는 견훤대는 갈담 위 잠두(蠶豆)에 있다. 견훤이 대 위에서 말 타고 놀았으며, 희마대라고 했다.
견훤대는 섬진강과 갈담천이 합류하는 두물머리를 지키는 작은 동산이다. 이 동산은 하나의 커다란 이암 덩어리였다. 견훤대는 나선형으로 길을 내서 동산으로 빙빙 돌아서 올라가는데, 산길에는 온통 퇴적암인 이암 부스러기가 흩어져 있었다. 이 동산 정상에는 축대(성벽)로 보이는 소규모 석축이 남아 있는데, 석재는 다른 곳에서 운반해 온 것이 분명했다.
견훤대는 백제 시대에서 조선 시대에 이르는 토기나 기와 조각이 출토되었다. 태봉국의 왕건은 903년과 907년에 후백제의 후방인 영산강 유역의 나주를 공략한다. 견훤대는 왕건을 견제하려는 섬진강 유역 견훤의 후백제 군사 기지가 아니었을까? 천연 돈대(墩臺)로서 전망이 좋은 견훤대를 치마대라고도 한다.
임실의 동북쪽 성수산 상이암에는 왕건과 이성계의 기도와 새 나라를 세웠다는 창업 설화가 전해온다. 임실의 서남쪽 섬진강변 견원대는 성수산에서 이어온 산줄기가 섬진강에 닿는 한 끝자락이다. 미륵 세상을 실현하려 후백제를 창건했지만, 끝내 뜻을 이루지 못한 견훤을 회상해 보았다.
갈담역을 지나 고흥으로 가는 역참 길목
임실 옛길 탐방 발걸음은 타임머신은 탄 듯 이야기로 이어졌다. 임실의 갈담역을 지나서 남해안 고흥까지 조선 시대의 역참을 따라갔다. 창신역은 갈담역에서 남쪽으로 40리 거리 순창 유등면 창신리에 있었다. 섬진강 따라 강변에 무성한 버드나무 숲 풍경이 아름다워 창신역 역몰이 있는 마을을 버들방이라고 하였다.
대부역은 섬진강을 바라보며 아름다운 설산이 있는 옥과현에 있었다. 이 산은 정상에 석영으로 된 바위가 눈 내린 듯 하얀 풍경이 만년설이 쌓인 듯하였다고 한다. 금부역은 섬진강 유역의 동복현에 있었다. 임진왜란 시기에 동복현감 황진 장군은 육지의 이순신 장군이라 불렸다. 동복현의 동복천은 적벽이 절경이었고, 만경대와 물염정이 명소였다.
갈담역을 지나 창신역, 대부역, 금부역을 거치면 화순, 낙안, 벌교, 흥양(고흥)의 남해안 가까운 지역으로 갈 수 있었다. 이 역참을 연결하는 길들은 왕조가 바뀌어도, 변함없이 천년을 유지하였다. 길은 그물망(그래프)으로 세상을 연결했다. 역참인 정점(노드)을 옛길인 경로(엣지)로 이어지게 하였다.
그 옛길의 역참은 천 년 역사를 거뜬하게 담당했던 아름다운 역말이었다. 그러나 시대가 변하고 옛 역참들은 관아 건물과 운영 자료 등이 흔적조차 없다. 옛 선비와 관료들의 한시나 여러 지역에 남아 있는 지명에 옛 역참의 흔적을 가끔 찾을 수 있을 뿐이다.
비가 오다가 그치기를 거듭하는 날씨에 임실의 옛길을 탐방하며 하루 해가 저물어 갔다. 길은 길동무가 있으면 더욱 좋다. 길 위에 서면 천리 길도 한 걸음부터라는 것을 몸으로 확인할 수 있었다.
길동무와 함께 소중한 정보와 이야기가 오가는 길은 색다른 세상이다. 아침 일찍 출발한 옛길 탐방 참가자 7명이 오후 늦게 임실문화원으로 돌아왔다. 오는 9월 23일로 계획한 옛길 탐방 제3회, 만덕산 말재로 향할 발걸음이 벌써부터 기대되었다.