"공고 학생들이 집값 떨어뜨린다" 그후 18년

큰사진보기 ▲전국장애인부모연대 서울지부 등이 27일 서울 중구 서울시의회 인근에서 연 '성진학교 설립 촉구' 기자회견에서 참가자들이 특수학교 설립을 촉구하는 손팻말을 들고 있다. 2025.8.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

[관련기사]

(http://bit.ly/1TjjLQ)

"우리 아이도 보통 학교 아이들처럼 친구와 웃고, 교실에서 밥 먹고 싶어 합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인 블로그에도 실립니다.성진학교 설립안의 서울시의회 교육위원회를 통과를 환영합니다.

9일, 성진 학교 설립안이 서울시의회 교육위원회를 통과했다. 수년간 무릎 꿇고 호소했던 학부모들의 간절한 염원이 마침내 중요한 고비를 넘게 됐다. 12일, 시의회 본회의 통과를 앞두고 있다.성동구 성수동에 있는 옛 성수공업고등학교 폐교 부지에 지어질 성진 학교는 지체장애 학생들을 위한 특수학교다. 하지만 그 설립을 두고는 앞서 강서구 서진 학교 설립 때와 마찬가지로, 지역 주민과 특수교육 대상 학생 부모들 사이에 첨예한 갈등이 있었다.2019년 9월 강서구 서진 학교, 2020년 3월 서초구 나래 학교가 문을 열었고, 중랑구 동진 학교도 곧 개교할 예정이다. 2029년 성진 학교가 무탈하게 개교한다면, 장애 학생들의 교육받을 권리는 한층 더 두텁게 보장될 것이다.나는 직업계고 교사로 33년을 살았다. 2007년, 서울 한복판에서 동호정보공업고등학교가 폐교 위기에 몰렸을 때, 나는 그 현장에 있었다. 아파트 주민들의 거센 민원 때문이었다. "공고 학생들이 지역 환경을 해치고, 집값을 떨어뜨린다"라는 근거 없는 주장. 멀쩡한 학교가 하루아침에 '혐오시설' 취급을 받았다. 나는 폐교 반대를 외치며 학생들과 함께 싸웠다.그 시절, 한 학생의 절규는 아직도 내 귓가에 생생하다."우리가 핵폐기장이나 쓰레기만도 못한 인간입니까?"아이의 울분 섞인 외침은 많은 이들의 가슴을 울렸고, 언론을 통해 세상에 퍼져나갔다. 그 덕에 동호 공고는 폐교를 면했고, 지금은 서울방송고등학교로 당당히 서 있다.그 싸움은 내게 한 가지 깨달음을 주었다. 교육은 단순히 지식을 가르치는 일이 아니라, 아이들의 존재 가치를 지켜내는 일이라는 것을. 그래서 요즘 사회의 몇몇 모습을 보면 자꾸 가슴이 저릿하다. 20년 전 동호 공고 사태와 너무 닮아 있기 때문이다.동호 공고 폐교 사태와 같은, 우리 사회의 배제와 혐오는 모습만 바꿔 계속 반복된다. 한때 학교의 미래를 말하며 시작된 그린스마트 미래학교 사업이 대표적인 사례다.오래된 학교 건물을 첨단 시설로 바꾸는 이 사업의 핵심은 공사하는 동안 조립식 교실을 사용하는 것이다. 좋은 시설을 만들어 줄 테니 잠시 불편을 감수해 달라는 제안이었다. 그러나 많은 학부모들은 반대했다. "왜 내 아이가 이 학교에 다니는 동안 불편한 조립식 교실을 써야 하느냐"라는 목소리였다. 이 반대로 사업이 무산된 학교가 적지 않았다. 그 결과, 그 학교들은 높은 빌딩이 즐비한 도심 속에서 가장 허름한 외관으로 남아 있다.학부모들의 이런 반응을 단순히 이기주의라고만 할 수는 없다. 치열한 경쟁 사회에서 자녀의 교육 환경에 조금이라도 불리함이 생길까 봐 걱정하는 마음, 충분히 이해할 수 있다. 그러나 그 불안 뒤에는 '내 아이만' 바라보는 시선이 숨어 있다. 낙후된 학교를 개선해야 한다는 데는 동의하지만, 그 과정의 불편은 다른 아이들이 감수하길 바라는 태도였다.결국 교육을 '내 아이의 스펙 쌓기'로만 바라보는 '학부모'적 시선이 문제다. 성적이나 스펙을 관리하듯, 교육 환경마저도 즉각적인 편익을 요구한다. 공동체 전체의 발전을 위한 작은 불편조차 허락하지 않는 현실이 만들어지는 것이다.이런 논리는 학령인구 감소로 인한 학교 통폐합 과정에서도 그대로 반복된다. 서울 성동구의 경일고와 도선고 통합 논의가 대표적이다. 학교는 학생 수 감소로 불가피하게 통합을 논의했지만, 학부모들은 그 과정에서 발생할 수 있는 불편과 불이익에 대한 우려를 앞세워 거세게 반발했다.여기서도 내 아이가 겪을 불편이 공동체 교육 환경 개선보다 우선한다. 숫자 중심의 논리가 아이들의 정서와 추억보다 앞선다고 비판하면서도, 정작 대안에서는 내 아이만을 우선시하는 모순을 드러낸다.이런 배타적 시선은 지금의 성진 학교 설립 문제에서도 똑같이 나타난다. 20년 전 '직업계 학생'을 향했던 차별과 배제의 시선이 이제 '장애 학생'을 향하고 있다. 단지 '다르다'는 이유로 그리고 '집값'이라는 현실적 이해관계 때문에 공동체의 한 구성원이 존재 자체를 거부당한다.2017년 강서구 특수학교 서진 학교 설립을 위해 무릎 꿇고 호소했던 한 장애 학생의 어머니의 절규가 생각난다.이 간절한 바람은 숫자로 환산할 수 없는, 한 사람의 존재 가치를 인정해 달라는 외침이었다. 그러나 이 소박한 바람조차 가로막은 건 내 아이가 겪을지도 모르는 '불편함', '경쟁력 하락'에 대한 과도한 불안이었다.아마 이 글을 읽는 분들 중에는 "그래서 네 집 앞에 특수학교가 들어서면 괜찮겠냐"라고 묻는 분도 있을 것이다. 나는 이미 그런 환경에서 살고 있다. 내가 근무하는 서울로봇고등학교 옆에는 밀알학교라는 훌륭한 특수학교가 있고, 우리는 조화롭게 지낸다.3호선 일원역에 내리면 밀알학교와 서울로봇고가 보인다. 밀알학교와 중산고는 담장을 공유하고, 우리 학교와 초등학교, 중학교는 나란히 있다. 일원역을 기점으로 초·중·일반고·직업계고·특수학교가 함께 있다. 장애인과 비장애인이 어울려 배우고 살아가는 공동체가 이미 존재한다.공간이 바뀌면 일상이 달라진다. 자연스러운 만남 속에서 학생들은 배려와 공감을 배우고, 경쟁과 성과에 지친 아이들이 '다름'을 인정하며 함께 성장하는 기쁨을 알게 된다. 학부모들 역시 처음의 우려와 달리, 이런 환경이 자녀에게 더 깊이 있는 인성교육의 기회가 된다는 것을 인정한다.이 공동체에 속한 이들은 내 아이의 성공만을 좇는 '학부모'가 아니라, 모든 아이의 행복을 바라는 '부모'의 마음으로 살아가고 있다.이 모든 현상 속에는 내 아이만을 중심으로 하는 시선이 깔려 있다. 언어학자 조지 레이코프는 이를 '엄격한 아버지 모델'로 설명한다. 세상은 경쟁이고, 내 아이가 살아남으려면 강해져야 한다. 그래서 부동산 가치를 지키기 위해 특수학교를 반대하고, 내 아이의 편안함을 위해 학교의 미래를 희생시킨다. 아이를 성적과 스펙의 숫자로만 관리하는 '학부모'적 시선이다.반대로 특수학교 설립을 위해 무릎 꿇고 호소하는 부모들은 '자애로운 부모 모델'에 가깝다. 아이는 스스로 권리를 지닌 존재이고, 사랑과 존중 속에서 성장해야 한다고 믿는다. 그들의 눈물은 사회 전체를 향한 간절한 호소다. 이들은 내 아이뿐 아니라 모든 아이의 삶을 지켜보는 '부모'의 시선을 가졌다.나는 믿는다. 교육은 숫자가 아니라 사람을 키우는 일이다. 채찍으로 길들이는 것은 가능하지만, 자라게 하지는 못한다. 공감과 존중이 있을 때 아이는 스스로 가장 행복할 수 있는 길을 찾는다.서울로봇고 학생들에게 내가 가장 강조하는 것도 이 점이다. 로봇 기술은 사람을 이롭게 하는 도구일 뿐이다. 결국 중요한 건 그것을 다루는 사람의 인성과 공감 능력이다. 밀알학교와의 공존 속에서 우리 학생들이 배우는 것도 바로 이런 가치다.우리 모두 이 갈림길에서 자신에게 물어야 한다. 우리는 아이를 숫자로만 볼 것인가, 아니면 온전한 한 사람으로 존중할 것인가. 나는 '학부모'가 되어 내 아이의 성공만을 좇을 것인가, 아니면 '부모'가 되어 모든 아이의 삶을 지켜볼 것인가.'학부모'의 불안과 걱정을 이해하지 못하는 건 아니다. 경쟁 사회에서 자녀를 키우는 마음은 애타고 간절하다. 그러나 그 불안이 다른 아이들의 존재를 지우는 방향으로 흐를 때, 우리는 멈춰 서야 한다.진정으로 내 아이의 행복을 바란다면, 내 아이가 살아갈 세상이 모든 구성원을 존중하는 따뜻한 공동체가 되어야 한다.나는 '부모'가 되어 모든 아이의 삶을 지키는 길을 택하려 한다. 교육은 숫자가 아니라 사람을 키우는 일이다. '학부모'의 불안을 넘어, 모든 아이를 품는 '부모'의 마음으로 나아갈 때 교육은 비로소 완성된다.이제, 당신은 '학부모'인가, '부모'인가?