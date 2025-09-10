김상민 전 검사 "김건희 오빠 요청으로 그림 구매"... 왜?

큰사진보기 ▲김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨 공천개입 의혹에 연루된 김상민 전 부장검사가 9일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

전직 대통령 윤석열씨의 배우자 김건희씨의 공천개입 의혹 핵심 인물인 김상민 전 검사가 13시간여 동안 특검 조사를 받았습니다. 김 전 검사는 9일 오전 10시부터 오후 11시 15분까지 민중기 특별검사팀에 출석해 피의자 신분으로 조사를 받았습니다.김 전 검사는 지인을 통해 인사동 화랑에서 이우환 화백의 그림 '점으로부터 No. 800298'을 1억 2천만 원에 구매해 김건희씨 측에 전달한 혐의를 받고 있습니다.김 전 검사는 "논란이 되고 있는 그림은 제가 사서 제가 소유했던 그림이 아니고 김진우씨의 요청으로 그림을 중개했을 뿐"이라고 밝혔습니다.이어 김건희씨의 오빠 김진우씨가 왜 김 전 검사를 통해 그림을 구매하려고 했느냐는 질문에는 "일단 그림을 팔려고 하는 업체 측에서 구매자가 신분이 보장된 사람에 대해서만 판다고 했었다"며 "김씨 측에서는 혹시나 김건희·김진우 일가가 그림을 산다는 정보가 새 나가면 그림이 최소 두세 배 뛸 수 있다는 것 때문에 특별히 신분을 숨기고 사달라고 부탁했다"고 밝혔습니다.또한, 그림을 구매한 돈의 출처에 대해선 "김진우씨로부터 받은 자금"이라고 말했습니다.해당 그림이 위작이라는 논란에 대해서는 " 만일 위작이면 그 그림을 중개한 업체들이 도산해야 할 상황이라고 할 정도로 제가 강력하게 업체의 신뢰성을 담보하고 중개를 했는데 지금 위작이라는 게 밝혀져서 상당히 곤혹스럽고 죄송스러운 마음"이라고 전했습니다.김 전 검사 측 변호인은 "조사 과정에서 조서 114장이 나왔다"며 "보시게 되면, 특검도 오해하신 부분이 많지 않았나 생각하실 것이고 어느 정도 소명됐다고 생각하고 있다"고 밝혔습니다.김 전 검사의 해명에도 여전히 의문점은 남아 있습니다. 우선 신분 때문에 김 전 검사가 김진우씨의 요청으로 그림을 구매했다는 부분입니다.이우환 화백의 그림을 구매한 사람은 김 전 검사 본인이 아니고 지인이라고 알려졌습니다. 대리 구매인 셈입니다. 현직 부장검사가 1억 2천만 원을 주고 그림을 구매했다는 사실이 밝혀지면 자금 출처 등 논란이 될 수 있어 지인을 통해 구매한 것 아니냐는 의심도 듭니다.김 전 검사는 왜 굳이 그런 논란과 위험을 무릅쓰고 김건희씨의 오빠 요청으로 그림을 구매했을까요? 특검이 김 전 검사가 공천 청탁 목적으로 그림을 구매했다고 의심하는 지점입니다.김진우씨에게 건넨 그림이 장모 집에서 발견된 이유도 궁금합니다. 특검이 김진우씨 장모의 집을 압수수색 하던 과정에서 '반클리프 아펠 목걸이' 등 김건희씨와 연루된 다수의 물품이 발견됐습니다. 이우환 화백의 그림도 이 과정에서 발견됐다는 점에서 특검은 그림의 최종 소유자가 오빠 김진우씨가 아니라 김건희씨라고 보고 있습니다.김상민 전 검사는 취재진이 '공천 목적으로 그림을 건넨 건가', '국정원 특보 임명에 김건희씨가 관여했나' 등의 질문에는 답하지 않았습니다. 해당 질문들은 김 전 검사가 피의자로 특검 조사를 받은 결정적 이유입니다.김 전 검사는 지난해 총선에서 김건희씨의 도움으로 경남 창원의창 지역구에 국회의원으로 출마하려고 했다는 의혹도 받고 있습니다. 윤석열씨 부부 공천개입 핵심 관련자인 명태균씨는 김씨로부터 "조국 수사 때 김 전 검사가 고생을 많이 했다. 챙겨줘라"는 말을 들었다고 주장했고, 김영선 전 의원은 텃밭이었던 창원의창이 아닌 다른 곳에 출마했습니다.한동훈 비대위 체제에서 공천을 받지 못한 김 전 검사는 4개월여 뒤인 지난해 8월 국정원 법률특보에 임명됐습니다.김건희씨 공천개입 의혹 등을 수사하는 민중기 특별검사팀은 김건희씨 측이 이우환 화백의 그림을 대가로 김 전 검사의 공천에 개입하고 국정원에도 자리를 만들어줬다고 의심하고 있습니다.