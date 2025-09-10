백악관 "외국기업 비자 해결에 국토안보·상무부 공동 대응"

큰사진보기 ▲캐롤라인 레빗 백악관 대변인 [EPA 연합뉴스 자료사진] ⓒ EPA = 연합뉴스 관련사진보기

AD

미국 백악관이 한국인 근로자들의 대규모 구금 사태와 관련해 담당 부처들이 외국 기업 근로자의 비자 문제를 해결하기 위해 공동 대응하고 있다고 밝혔다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 9일(현지시각) 브리핑에서 조지아주 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 벌어진 한국인 근로자 단속과 같은 사태가 재발하지 않기 위해 비자 법규 개정을 검토하고 있느냐는 질문에 이같이 답했다.레빗 대변인은 "도널드 트럼프 대통령은 지난 일요일(7일)에 전 세계의 외국 기업이 미국에 투자해서 감사하다는 성명을 발표했다"라고 전했다.그러면서 "특히 반도체나 조지아의 경우처럼 배터리 같은 매우 특수한 제품을 만들 때는 그들이 고도로 숙련되고 훈련된 근로자들을 데려오고 싶어 한다는 점을 이해한다고 말했다"라고 강조했다.다만 "트럼프 대통령은 이들 외국 기업이 미국인 근로자들을 고용하고, 외국인 근로자들과 협력하면서 서로 훈련하고 가르치기를 기대한다"라며 "우리는 미국인들이 일자리를 얻기를 원한다"라고 밝혔다.이어 "미국인들은 이런 일자리가 필요하지만, 외국 기업들 입장에서 이미 해당 기술을 보유한 근로자들을 데려올 필요성도 알고 있다"라고 말했다.또한 "그렇기 때문에 트럼프 대통령이 매우 미묘하면서도 책임감 있고 합리적인(very nuanced and responsible and sensible) 접근 방식을 취하고 있다"라며 "국토안보부와 상무부가 이 문제에 함께 대응하고 있으며 구체적인 문의는 두 부처에 하라"고 밝혔다.지난 4일 미국 이민 당국은 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장을 급습해 대대적인 단속 작전을 벌여 한국인 300여 명을 포함해 475명을 체포 및 구금했다.트럼프 대통령은 지난 7일 자신의 소셜미디어에 이번 사태와 관련해 "우리는 여러분의 투자를 환영한다"라며 "당신들이 훌륭한 기술적 재능을 지닌 매우 똑똑한 인재를 합법적으로 데려와 세계적 수준의 제품을 만들기를 바란다"라고 적었다.이어 "우리는 당신이 그 일을 신속하고, 합법적으로 할 수 있도록 만들겠다"라며 외국인 근로자에 대한 비자 규정 완화를 시사했다.조지아주에 구금된 한국인 근로자들은 한미 정부 간 협의 끝에 이르면 10일 전세기를 타고 귀국길에 오를 것으로 예상된다.