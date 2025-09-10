이스라엘, 중재국 카타르까지 때렸다... 하마스 지도부 공습

큰사진보기 ▲AFPTV 영상 화면. 9일(현지시간) 카타르 도하에서 발생한 폭발 후 연기가 피어오르는 모습. 이스라엘 군 관계자는 AFP에 군이 팔레스타인 무장단체 하마스의 고위 지도자들을 겨냥한 작전의 일환으로 9일 도하에 공습을 가했다고 밝혔다. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

이스라엘이 팔레스타인 무장정파 하마스 지도부를 겨냥해 카타르 수도 도하를 전격 공습했다.AP, 로이터 통신 등에 따르면 9일(현지시각) 3시 50분께 도하의 카타라 지구에서 큰 폭발이 일어났다. 카타르 외무부는 하마스 정치국원들이 거주하는 주거용 건물이 공격당했다고 밝혔다.폭격 당시 이 건물에서는 하마스 대표단이 모여 도널드 트럼프 미국 대통령의 휴전안을 논의 중이었던 것으로 알려졌다. 하마스 인사들의 정확한 생사는 확인되지 않고 있다.카타르 측은 현장에서 근무 중이던 카타르 보안군 1명이 사망했고, 다른 요원 여러 명도 부상을 입었다고 밝혔다.이스라엘군은 성명을 내고 "하마스 테러 조직의 지도부를 겨냥해 정밀 타격했다"라면서 "민간인 피해를 최소화하기 위해 정밀 무기를 사용했으며 하마스를 격퇴하기 위한 작전을 계속 수행할 것"이라고 공습 사실을 확인했다.이번 공습은 하마스가 전날 예루살렘에서 이스라엘인 6명이 살해된 버스 총격 테러의 배후를 자처한 것에 대한 보복으로 보인다. 이스라엘군은 "하마스가 이스라엘 국민을 상대로 살인적인 공격을 계속하고 있기 때문에 이 작전이 정당하다고 판단했다"라고 밝혔다.2023년 10월 7일 이스라엘과 하마스 간 전쟁이 발발한 이후 이스라엘이 레바논, 시리아, 예멘 등지에서 하마스 연계 세력을 공격한 적은 있지만 휴전을 중재하던 카타르 영토를 공격한 것은 매우 이례적이다.하마스는 2012년부터 도하에 정치국 사무실을 운영해 왔고, 이스라엘과 전쟁 발발 이후 이곳이 사실상 지휘부 역할을 하고 있다.특히 카타르는 하마스와 긴밀한 관계를 맺으며 미국, 이집트 등과 함께 주요 중재국 역할을 해왔기에 이스라엘의 이번 공습으로 휴전 협상이 파국을 맞을 것이라는 우려가 나온다.카타르 외무부는 성명에서 "이스라엘의 비겁한 공격을 강력히 규탄한다"라며 "국제법과 국제규범을 노골적으로 위반하는 이 범죄적인 공격은 카타르의 안보에 심각한 위협을 가한다"라고 규탄했다.또한 "이스라엘의 무모하고 역내 안보를 계속 교란하는 행위, 카타르의 안보와 주권을 침해하는 어떤 행위도 용납될 수 없다"라고 경고했다.사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 레바논, 시리아 등 22개 회원국으로 이뤄진 아랍연맹(AL)도 공동 성명에서 "이스라엘의 행동은 지금까지 확립된 국제 규범과 국제법 원칙을 넘어섰다"라며 "법을 조롱하고 수치스러운 행동을 저지른 국가가 대가를 치르게 하는 것은 국제사회의 명확한 책임"이라고 밝혔다.유럽도 규탄에 동참했다. 키어 스타머 영국 총리는 "카타르의 주권을 침해하고 역내 분쟁의 심화를 초래할 이스라엘의 도하 공습을 규탄한다"라며 "최우선 과제는 즉각적인 휴전, 인질 석방, 그리고 가자지구에 대한 대규모 지원 확대이며 이것이야말로 지속적인 평화를 위한 유일한 해결책"이라고 주장했다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 "오늘 카타르에서 발생한 이스라엘의 공습은 어떤 동기와 상관없이 용납할 수 없다"라면서 "카타르에 연대를 표하며, 어떤 경우에도 전쟁이 이 지역으로 확산되어서는 안 된다"라고 말했다.유엔 사무총장 안토니우 구테흐스는 "카타르의 주권과 영토에 대한 노골적인 침해"라며 "모든 당사자는 휴전을 파괴하는 것이 아니라 영구적인 휴전을 이루기 위해 노력해야 한다"라고 촉구했다.백악관은 이스라엘이 미국 정부에 이번 공습 계획을 사전 통지했다고 밝혔지만, 미군의 개입은 없었다고 설명했다. 카타르 주재 미국대사관은 현지에 체류하는 자국민에게 긴급 대피 명령을 내렸다.AP통신은 "이스라엘의 공습으로 전쟁을 종식시키려는 노력이 물거품 되고, 미국과 카타르의 관계도 훼손될 위기에 처했다"라며 "미국이 이를 알고도 이스라엘을 놔뒀다면 카타르는 모욕을 넘어 배신으로 여길 것"이라고 전했다.영국 BBC도 "만약 트럼프 대통령이 이스라엘의 공습에 동의했다면, 그의 휴전 중재 노력이 효과가 없었다는 것을 인정하는 셈"이라고 지적했다.이 같은 분위기를 의식한 듯 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리실은 "하마스 지도부에 대한 이번 공습은 이스라엘의 완전히 독립적인 작전"이라며 "이스라엘이 계획했고, 실행에 옮겼으며 이스라엘이 모든 책임을 질 것"이라고 미국과 선을 그었다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 브리핑에서 "카타르는 우리와 함께 평화를 중재하려고 매우 열심히 노력하고, 용감하게 위험을 감수하는 주권국"이라며 "트럼프 대통령은 카타르를 미국의 굳건한 동맹이자 친구로 여기며 이스라엘의 공격 장소에 대해 매우 안타깝게 생각한다"라고 진화에 나섰다.또한 "도하 공습은 가자지구의 모든 인질 석방과 유해 송환, 그리고 이 전쟁이 당장 끝나기를 원하는 이스라엘과 미국의 목표 달성에 도움이 되지 않는다"라면서도 "가자지구 주민들의 고통에서 이득을 얻는 하마스의 제거는 가치 있는 목표"라고 덧붙였다.그러나 이번 공습에 대해 이스라엘 내에서도 비판의 목소리가 나온다. 가자지구에 인질로 끌려간 이스라엘인 마탄 잔가우커의 어머니 에이나브는 "이스라엘군의 공습은 내 아들에 대한 사형선고"라고 걱정했다.이스라엘 제1야당 예시아티드의 야이르 라피드 대표는 "하마스는 구성원들은 죽어 마땅하지만 이스라엘 정부는 지금 이 시점에서 공습이 인질들의 생명에 대한 위험을 고려했는지 설명해야 한다"라고 밝혔다.미국 워싱턴 근동정책 연구소의 가이스 알-오마리 선임 연구원은 <뉴욕타임스>에 "카타르가 중재자 역할을 계속할 수 있을지 상상할 수 없다"라며 "전쟁 발발 이후 쌓아왔던 모든 외교적 구조가 무너졌다"라고 비판했다.또한 "이번 공습은 이스라엘이 지역 안정을 해치는 행위자(destabilizing actor)가 되어가고 있다는 인식이 점점 확산하고 있음을 보여준다"라고 말했다.