민주당, 대구경북 예산정책협의회 열어 내년도 예산 확보에 총력 기울이기로

더불어민주당은 9일 국회에서 정청래 대표 등 지도부와 대구경북 예산정책협의회를 갖고 내년도 예산안 확보에 최선을 다하기로 했다.

더불어민주당이 대구·경북 예산정책협의회를 열고 내년도 정부 예산 확보에 총력을 기울이기로 했다.9일 오후 국회 의원회관에서 열린 예산정책협의회에는 정청래 대표, 김병기 원내대표, 한정애 정책위의장, 한병도 예결위원장, 이소영 예결특위 간사 등 당 지도부가 참석했다.대구시당에서는 허소 시당위원장과 안준승 사무처장, 김두현 정책실장, 오영준·이정현 대변인이 참석했고 경북도당에서는 박규환 경북도당위원장 직무대행, 임미애 의원, 박희정 포항남·울릉지역위원장, 한영태 경주지역위원장 등이 참석했다.허소 대구시당위원장은 AI(인공지능)·AX(인공지능 전환) 사업 등 대구의 미래를 좌우할 핵심 과제들이 정부 예산에 실렸다며 최종 예산안에도 반드시 반영되어야 한다고 강조했다.또 "대구독립역사관과 관련 법 개정과 예산 반영을 통해 반드시 건립되도록 최선을 다하겠다"며 이재명 정부가 약속한 대구 7대 공약과 15대 추진과제에 관한 사업들을 요청했다.경북도당은 대구경북신공항, 산불피해극복 등 5대 현안과 10개 우선순위사업, 철강산업 지원법 등 5개 법·제도 개선사항을 건의했다.이어 미래차·녹색철강 등과 포항국제여객터미널(51억 원), APEC 기념 레거시 역사유적공원 및 국제포럼(104억 원), 차세대 고리형 펩타이드 디자인 플랫폼 구축(40억 원), AI 고부가 바이오소재 발굴시스템 구축(15억 원)을 건의했다.또 수소연료전지 발전 클러스터 구축(135억 원), 수요 확대형 배터리 테스트베드 구축(60억 원), 국립경국대 의과대 설립(18억 원), 영일만 횡단구간 고속도로(5000억 원), 대구경북 광역철도(서대구~의성, 30억 원), 국가 낙동강 물관리 기술원 건립 등을 내년도 국비 에 반영할 것을 요청했다.아울러 산불피해 극복, 북극항로 허브 영일만항 복합항만 개발, 문화관광 거점 조성 등 주요현안을 비롯해 산불피해 특별법 제정, 소외지역 의료혁신, 이차전지 지원 특별법, 철강산업 지원 특별법 등 법·제도 개선사항을 요청했다.박규환 도당위원장 직무대행은 "경북은 40년 동안 일당 독점 구조가 장기화하면서 견제도 긴장도 없는 일방독주식 무능 행정의 표본이 되고 말았다"며 "가구소득 전국 꼴찌. 1인당 개인 소득 뒤에서 3등, 최근 10년 청년 순유출 전국 2등, 청년실업률 뒤에서 2등, 상급종합병원 하나 없는 곳"이라고 지적했다.박 직무대행은 "정부에서 7대 공약과 15대 추진 과제를 설정하고 경북도당은 우선 10개 사업과 산불피해특별법 제정 등 법·제도 개선 사항을 마련한 만큼 이재명 정부와 민주당이 치유하고 되살려야 한다"고 강조했다.정청래 대표는 "대구경북 예산안에는 AI·바이오·콘텐츠·방위산업·에너지·제조업 등 ABCDEF 전략산업과 관련된 것이 다 포함되어 있다"며 "이재명 정부가 내세우는 ABCDEF 전략산업은 대구경북 발전의 시작며 한국의 발전"이라고 말했다.정 대표는 "10월말 경주에서 열리는 APEC 정상회의는 국제무대에 대한민국의 위상을 드높일 수 있는 중요한 기회인만큼 관련 예산과 준비에 소홀함이 없어야 할 것"이라며 "내년도 정부예산안에 대구 8조원, 경북 12조원에 달하는 역대 최대 규모의 국비가 편성되었다"고 강조했다.김병기 원내대표는 "진짜 대한민국 예산이 필요한 곳은 대구와 경북"이라며 "시민들이 '내 삶이 나아지고 있다'는 변화를 채감할 수 있도록 적극적인 재정 운용을 이어가겠다"고 말했다.