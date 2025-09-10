서산시여성단체협의회, 충남 여성대회서 빛나다

큰사진보기 ▲김태흠 충남도지사가 제40회 충청남도 여성대회에서 표창 수상자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한규옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲충청남도의회 홍성현 의장과 제40회 충청남도 여성대회 의장 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한규옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲제40회 충청남도 여성대회 참석에 앞서 서산시장 이완섭 시장(앞줄 중앙)과 서산시의회 조동식 의장(앞줄 중앙 오른쪽)이 여성단체협의회 회원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한규옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

지난 8일 내포신도시에서 열린 제40회 충청남도 여성대회에서 서산시여성단체협의회(회장 한규옥)가 대거 참석해 눈길을 끌었다. 회원 80여 명이 참여한 이번 행사에서 서산은 표창 수상과 적극적인 화합의 모습으로 여성정책의 주체로서 입지를 다졌다.행사는 식전공연과 표창 수여, 화합행사로 다채롭게 꾸려졌으며, 특히 충남여성가족플라자 기공식이 함께 열려 새로운 도약을 예고했다. 앞으로 이 공간은 충남의 여성·가족 정책을 이끌 거점으로 자리매김할 전망이다.이날 대회에서 서산의 여성 지도자들이 굵직한 수상의 영예를 안았다. 성봉자 생활개선서산시연합회 회장과 박지혜 가족지원과 주무관이 도지사 표창을 받았으며, 한규옥 서산시여성단체협의회 회장은 도의장 표창을 수상했다.한규옥 회장은 "이번 대회를 통해 도내 여성 지도자들과 교류하며 연대와 화합의 의미를 다시 한번 확인했다"며 "여성과 가족, 청소년 모두가 존중받고 성장하는 충남을 만들어가는 길에 늘 함께하겠다"고 소감을 밝혔다.이번 행사에는 서산시장 배우자 서귀례 여사를 비롯해 가족지원과 공무원들, 충남도의회 김옥수·이연희·이용국 의원이 함께 자리해 의미를 더했다.특히 출발 전 이른 아침 행사단을 직접 배웅한 이완섭 서산시장과 조동식 서산시의회 의장과 시의원들이 함께 축하를 전하며 서산 여성단체에 힘을 보탰다.