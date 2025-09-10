"잘 먹는 것이 진짜 온전히 나를 사랑하는 행위"

큰사진보기 ▲(왼쪽) 한미정 사무국장 (오른쪽) 장지안 센터장 ⓒ 김선재 관련사진보기

- 최근 사람들의 먹거리에 대한 관심이 높은데요. 밥상살림 식생활센터에서는 어떤 먹거리를 지향하고 계신가요?

- 밥상을 통해 지구 환경까지 연결된다는 게 흥미롭습니다.

밥상살림 식생활센터에서 쌀 누룩 원데이 클래스 식생활 교육을 진행하는 장면

- 식생활 교육 대상은 누구일까요?

- 교육 내용은 주로 어떤 내용들이 있나요?

먹거리 나눔을 준비하는 모습

- 식사를 매일 하면서도 내가 먹는 것이 어디서 어떻게 오고, 어디로 가는지 한 번도 생각해본 적이 없는 것 같아요.

- 교육을 진행하면 반응들은 어떤가요?

밥상살림 식생활센터에서 아동 청소년 대상으로 진행한 먹거리 나눔

- 끝으로 우리가 먹거리에 더 관심을 가져야 하는 핵심적 이유는 무엇이라고 보세요?

한국 사람들은 먹는 데 열광한다. 대중매체에서는 요리 예능이 대세를 이루고 있고, 동영상 플랫폼에도 먹는 방송이 상위권을 차지하고 있다. 사람들은 요리를 만들고 먹는 장면을 구경하며 대리 만족한다.하지만 작은 화면 속 맛깔나 보이는 음식은 그림의 떡이다. 화려한 요리 예능 프로를 뚫어져라 쳐다보며, 정작 먹는 음식은 편의점 도시락과 컵라면인 경우가 많다. 사람들이 열광하는 화면 속 음식과 실제로 섭취하는 음식 사이에 괴리가 날로 커지고 있다.우리가 매일 하는 식생활에도 교육이 필요하다고 주장하는 이들이 있다. 농림축산식품부 제59호 식생활교육기관으로 지정된 '밥상살림 식생활센터'이야기다. 지난달 26일 대전 서구에 위치한 식생활센터를 찾아 장지안 센터장과 한미정 사무국장을 만나 자세한 이야기를 들었다.다음은 두 사람과의 일문일답.한미정 사무국장(이하 한) : "먹거리도 트렌드가 있는 것 같더라고요. 예전에는 식품 첨가물 문제를 알리고 안전한 먹거리를 찾고자 했고요. 최근에는 건강한 먹거리와 바른 먹거리를 교육하고 있습니다."장지안 센터장(이하 장) : "우리가 먹는 밥상이 단순하지 않아요. 먹는 것은 땅과 연결되고, 그 땅은 지역의 생태계와 연결되지요. 크게 보면 이제 지구 환경까지 같이 가는 거예요. 내가 어떤 식재료를 선택해서 밥상을 차리느냐는 단순히 나 하나 먹는 것에서 끝나지 않아요."장 : "요즘은 온실가스나 기후위기 문제도 있는데요. 우리가 제철 먹을거리를 이용하면 CO2 배출을 감축할 수 있고요. 고기 소비를 줄이는 것도 그런 활동의 일환이 될 수 있어요. 또 요즘은 가공품이나 밀키트를 많이 먹잖아요. 그런데 덜 가공된 것을 먹게 되면 내 몸을 건강하게도 하지만 지구 환경까지도 지속 가능하게 만들 수 있어요."장 : "요즘 어린이들은 농촌이나 흙과 떨어져 크고 있어요. 지자체와 연계해서 어린이를 찾아가 교육을 진행합니다. 이론 수업은 짧게 하고 식재료를 가지고 간단한 요리 수업을 진행하고요. 초등학생 대상으로는 전통 장 담그기를 하고 있어요. 직접 같이 장을 담그는데요. 우리 전통 장 담그기가 유네스코 인류무형문화유산으로 지정이 됐잖아요. 이런 문화유산을 계승하는 의미도 있어요. 자립 청년들 가운데는 편의점 음식으로 대충 끼니를 때우는 경우가 적지 않습니다. 또 중장년층 1인 가구를 위한 프로그램을 통해, 스스로 정성껏 밥상을 차려 건강하게 드실 수 있도록 함께하고 있습니다."한 : "최근에는 먹거리와 돌봄을 연결 짓고 있는데요. 단순히 먹거리를 나눔하는 것에서 더 나아가 음식을 각자 만들어 먹을 수 있게 하려고요. 방법을 알려주는 돌봄이 필요하다고 봐요. 혹시 그룹홈이라고 들어보셨나요? 가정 보호가 어려운 아동, 청소년들이 가족같은 분위기에서 모여 사는 복지시설인데요. 대전에도 많이 있어요. 그 친구들을 대상으로 꾸준하게 교육을 진행하고 있어요. 우리와 만남을 통해 스스로 건강하고 바른 먹거리에 대한 경험을 하게 되고요. 나중에 자각이 생겨 먹거리를 고를 때 스스로를 사랑할 수 있는 선택을 할 수 있게 도움을 주고 있습니다."한 : "식생활 교육이라는 것은 단순하게 소비 활동에서 그치지 않고 지속가능한 식생활을 목표로 하고 있어요. 생산과 소비에서 끝나지 않고 다시 돌아가 순환하는 것에 대해 강조합니다. 그러기 위해서 우리가 먹는 식재료가 어디에서 어떻게 왔는지 알아야 해요. 어떤 재료를 어떻게 소비할 것인가도 우리가 스스로 결정할 수 있어야 하죠. 먹었으면 그것으로 끝나지 않고 남은 부산물은 어떻게 처리할지도 생각해야 합니다. 퇴비가 될 수도 있고, 다른 제품으로 만들 수도 있고요. 자원순환으로 이어질 수 있어요. 그래서 식생활센터에서 하는 교육은 생산부터 소비까지 그리고 다시 돌아가는 순환까지 고민하는 내용을 지향하고 있습니다."장 : "코로나 이후로 식문화가 크게 바뀌었습니다. 밀키트나 배달 음식을 자주 이용하게 되었고, 심지어 주방 공간을 줄이는 집도 늘어나고 있습니다. 누군가가 만들어서 내놓은 음식을 먹는 소비자로서 100% 의존적인 삶이 되고 말아요. 그런데 그렇게 되면 음식에 어떤 첨가물이 들어가는지 전혀 모르고 그저 맛으로만 먹게 되는 거잖아요. 각자의 취향을 맞출 수도 없고요. 스스로 밥을 차려 먹는 것은 시간과 노력을 요하는 일은 맞아요. 하지만 나와 가족의 건강을 위해서라면 소박한 밥상을 차리는 것이 훨씬 소중하고 가치 있는 식사라고 생각해요."한 : "일시보호소라고 방임이나 학대 때문에 부모와 분리된 청소년들이 보호받는 시설이 있는데요. 그 아이들과 네 번 정도 만나서 교육을 진행했어요. 첫 만남에서는 밥 짓는 법, 미역국 끓이는 법을 배웠고요. 나중에는 각자 하고 싶은 요리들을 알려줬는데요. 이론적인 레시피뿐만 아니라, 칼질을 어떻게 하는지, 계량스푼이 어떤 건지 도구부터 하나하나씩 다 알려줬어요. 그랬더니 재미도 붙이고 변화가 있더라고요. 기존에 이런 것을 가르쳐 주는 곳이 없었기 때문에요. 아이들도 마음을 열었고, 정도 많이 들었어요."장 : "우리가 살면서 의식주가 중요하잖아요. 그런데 옷이나 집은 밖으로 보여지는 거예요. 내가 어떤 옷을 입고, 어떤 집에 살고, 어떤 차를 모는지는 사람들에게 보여지는 일이니까 관심도 많고 투자도 많이 하죠. 그런데 내가 집에 혼자 있는 공간에서 무엇을 먹는지는 아무도 몰라요. 그래서 저는 잘 먹는 것이 그게 진짜 온전히 나를 사랑하는 행위라고 생각하거든요. 누구에게 보여주기 위해서가 아니라, 정말 온전히 나를 살피고 돌보는 소중한 일이에요. 그런데 요즘은 이 먹는 일의 가치가 너무 사라졌죠. 그래서 앞으로는 시민들이 먹거리와 식생활에 더 자각하고 관심 가져주시면 좋겠어요."