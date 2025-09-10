외국인 보호소에 수용된 미성년 이주아동, 얼마나 되나 살펴보니

큰사진보기 ▲법무부 여수출입국외국인사무소외벽에 가로로 쇠창살이 쳐진 구금실 창문이 보인다 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲이주 아동 구금 현황표법무부가 9일 공개한 2020년부터 20205년 7월 현재까지 이주 아동 구금 현황표 ⓒ 법무부 관련사진보기

큰사진보기 ▲이주 아동 구금 현황표2020년부터 20205년 7월 현재까지 전국의 주요 외국인 보호시설(화성, 청주, 여수, 울산)의 이주 아동 구금 현황 ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

법무부가 정보공개 청구에 따라 미성년 외국인 구금 현황을 9월 9일 공개했다. 필자가 직접 정보공개 청구를 통해 입수한 이 자료에 따르면 2020년부터 2025년 7월까지 화성·청주·여수·울산 외국인보호소(또는 사무소)에 수용된 14~17세 아동은 총 116명에 달하는 것으로 나타났다.연도별로는 2020년 12명, 2021년 8명, 2022년 3명, 2023년 32명, 2024년 44명, 2025년 7월까지 17명이었다. 이 중 청주와 울산 보호소는 최근 들어 미성년자 수용이 급격히 늘어난 것으로 집계됐다.법무부는 "14세 미만 아동에 대해서는 원칙적으로 보호명령을 내리지 않는다"고 설명했다. 다만 동반생활 허가 현황을 보면 2020년 이후 올해 7월까지 청주·울산·여수 보호소에서 14명의 14세 미만 아동이 보호시설(가족실)에 함께 생활한 사실도 확인됐다.현행 외국인보호규칙은 18세 미만 아동에 대해 연령에 맞는 교육 제공이나 외부 복지시설 위탁을 명시하고 있다. 그러나 법무부는 "위탁교육 현황은 별도로 작성·관리하지 않아 제공하기 어렵다"고 밝혔다.다만 최근 국내 외국인 보호소(화성, 청주, 여수, 울산)에 구금된 이주 아동들은 쇠창살 없는 개방형 보호실에서 생활하는 것으로 알려졌다. 법무부는 향후 개선 대책과 관련해 "14세 미만 아동은 원칙적으로 보호하지 않으며, 14세 이상 18세 미만 아동도 출국명령 등을 활용해 보호를 최소화하고 있다"고 밝혔다.이어 "불가피하게 보호하는 경우에는 전담 공무원 지정을 통해 정기적인 면담을 실시하고, 특별보호방에 배정해 성인과 분리 수용하는 조치를 취하고 있다"며 "추후 보호시설 개·보수 및 신축 시 미성년 아동을 위한 시설을 확보하도록 노력하겠다"고 덧붙였다.한편 한국이 비준한 유엔아동권리협약은 "아동의 체포, 억류 또는 구금은 법률에 따라 행하여져야 하며, 오직 최후의 수단으로서 또한 적절한 최단기간 동안만 사용되어야 한다"고 규정한다(제 37조). 또한 유엔 인종차별철폐위원회는 "제20-22차 대한민국에 대한 최종 견해"(20205. 5. 7)에서, "출입국관련법을 개정하여 이주아동 구금을 금지하라"고 권고한 바 있다.