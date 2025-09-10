"폐점-청산위기 '홈플러스' 정상화... 정부가 나서라"

큰사진보기 ▲기자회견사회 원로들과 각계 인사들이 9일 오전 11시 서울 향린교회에서 공동선언 기자회견을 했다. ⓒ 홈플러스 공대위 관련사진보기

폐점 청산 위기 대형 매장 홈플러스에 대해 사회 원로 및 각계 대표자들이 나서 사회적 합의를 통한 해결 방안 마련을 국회와 정부에 촉구했다.이와 관련해 함세웅 신부, 김상근 원로 목사, 정강자 전 참여연대 공동대표, 이태환 민주노총 수석부위원장, 정영이 여성농민회 회장, 이성원 한상총련 사무총장, 박석운 홈플러스 살리기 공대위 상임대표, 김재하 전국민중행동 공동대표 등 사회 원로들과 각계 인사들이 9일 오전 11시 서울 향린교회에서 공동선언 기자회견을 했다.이들은 "홈플러스사태는 단순 기업 문제를 넘어 10만 명 이상 고용, 국민연금 손실, 지역경제 붕괴와 직결된 중대한 사회적 사안"이라며 "정부와 국회가 앞장서 사회적 대화와 합의를 통해 해결책을 마련해야한다. 시민시화 또한 적극적으로 협력해 나갈 것"이라고 강조했다.공동선언 기자회견문을 통해 "'금융감독원 등 정부 당국이 사모펀드 MBK가 홈플러스를 인수하는 과정에서 행한 각종 탈법적이고 위법한 행위를 조사해 의법 처리해야 한다"며 "국회 청문회를 개최해 진상을 규명해야 한다"고 촉구했다.이어 "MBK가 홈플러스 인수 당시 약속했던 1조 원의 투자 약속을 이행하도록 해야 한다"며 "농협 등 공적 방식으로 홈플러스 인수도 고려하는 방안까지 포함해 운영할 유통기업을 정부 당국이 적극적으로 물색해 주길 바란다"피력했다.또한 "회생법원에서 홈플러스의 회생계획을 논의하고 인가할 때 사모펀드인 MBK나 대형채권단인 금융기관 위주의 처리방안 만을 고려할 것이 아니"라며 "홈플러스 노동자나 입점업주의 고용이나 영업 승계, 지역경제 상황 등 이해관계자의 입장도 반영하는 회생계획이 마련될 수 있도록 회생법원에서도 노력해 주시길 바란다"고 촉구했다.발언을 한 함세웅 신부는 "홈플러스 사태는 단순한 기업의 문제가 아닌 공동체 생존과 상생의 문제"라며 "대통령의 관심과 개입 그리고 정부와 시민사회의 연대가 필요하다"고 말했다.박석운 홈플러스 공대위 상임대표는 "MBK의 인수 자체가 야바위판 같은 투기였다"며 "검찰은 고발 6개월이 지나도록 손을 놓고 있다"고 비판했다.정강자 전 참여연대 공동대표는 "홈플러스는 국민 모두의 생활 인프라이자 시장"이라며 "정부가 앞장서 해결해야 한다"고 말했다.안수용 마트노조 홈플러스 지부장은 "MBK는 일방적으로 폐점을 통보하며 수천 명 노동자들을 벼량 끝으로 몰아 넣었다"며 "10만 명의 생존권을 위해서라도 정부가 직접 나서야 한다"고 피력했다.김병국 홈플러스 입점점주협의회 회장은 "입점주들은 수억 원을 투자했지만 일방적 폐업과 미비한 보상만을 받았다"며 "매출은 최대 50%로 감소했고, 정부 지원책에서도 배제돼 피해가 가중되고 있다"고 호소했다.이어 "MBK는 자구 노력 없이 청산 가치만 내세우며 책임을 회피하고 있다"며 "정부 주관 협의체 구성, MBK 불법 행위를 수사하라'고 촉구했다.기자회견 참석자들은 '홈플러스 정상화 정부가 나서라' 'MBK 철저히 조사하고 처벌하라' 등의 손팻말을 들었다.한편 폐점 위기에 있는 홈플러스는 전국 123개 대형매장에, 노동자 10만 여명의 직-간접 고용을 하고 있다. 1800여 개의 협력-외주업체 및 납품업체, 8000여 개 입점 업체가 있어, 폐업 시 줄도산 및 대량실업 사태가 예상된다.