신용한 교수, 대통령직속 지방시대위원회 부위원장 위촉

▲대통령직속 지방시대위원회 부위원장으로 위촉된 신용한 교수. ⓒ 신용한 캠프

신용한 서원대학교 경영학과 객원교수가 9일 정부의 지방 정책을 총괄하는 대통령직속 지방시대위원회 부위원장으로 위촉됐다.지방시대위원회는 기존의 국가균형발전위원회와 자치분권위원회를 통합한 대통령직속 기구다. 이재명 대통령의 주요 정책 중 하나인 공공기관 지방 이전 등 균형 성장, 자치분권 확대, 행정수도 세종 완성 등 지방정책을 총괄하고 있다. 현재 부총리를 비롯해 각 부처 장관과 시도지사협의회 회장 등이 당연직 위원을 맡아 활동하고 있다.신 교수는 대통령직속 청년위원회 위원장, 극동유화그룹 회장실 사장, 우암홀딩스 대표이사 사장 등 학계와 경영 일선에서 두루경험을 쌓았다.신 교수는 "인구소멸 문제 극복과 균형 성장 문제를 해결하는 것이 시대적 책무라고 생각한다"라고 말했다. 이어 "지속가능한 지역의 환경을 만드는데 최선을 다하고 지역의 현안도 꼼꼼히 챙기겠다"고 강조했다.신 교수는 윤석열 대선캠프 정책총괄지원실장을 지냈음에도 당시 윤 대통령이 주장하는 정의와 공정이 선택적이라고 생각해 윤 정부에서 활동하지 않았다. 또 명태균이 실질적으로 운영한 미래한국연구소의 여론조사 보고서를 윤석열이 보고 받았으며, 대선일 당일에도 명태균 보고서가 참모진 회의에 올랐다고 폭로했다.지난 22대 총선을 앞두고 더불어민주당 인재 15호로 영입됐고, 내년 지방선거 충북지사 후보군으로 꼽힌다.