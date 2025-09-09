신용한 교수, 대통령직속 지방시대위원회 부위원장 위촉

신용한 서원대학교 경영학과 객원교수가 9일 정부의 지방 정책을 총괄하는 대통령직속 지방시대위원회 부위원장으로 위촉됐다.
지방시대위원회는 기존의 국가균형발전위원회와 자치분권위원회를 통합한 대통령직속 기구다. 이재명 대통령의 주요 정책 중 하나인 공공기관 지방 이전 등 균형 성장, 자치분권 확대, 행정수도 세종 완성 등 지방정책을 총괄하고 있다. 현재 부총리를 비롯해 각 부처 장관과 시도지사협의회 회장 등이 당연직 위원을 맡아 활동하고 있다.
신 교수는 대통령직속 청년위원회 위원장, 극동유화그룹 회장실 사장, 우암홀딩스 대표이사 사장 등 학계와 경영 일선에서 두루경험을 쌓았다.
신 교수는 "인구소멸 문제 극복과 균형 성장 문제를 해결하는 것이 시대적 책무라고 생각한다"라고 말했다. 이어 "지속가능한 지역의 환경을 만드는데 최선을 다하고 지역의 현안도 꼼꼼히 챙기겠다"고 강조했다.
신 교수는 윤석열 대선캠프 정책총괄지원실장을 지냈음에도 당시 윤 대통령이 주장하는 정의와 공정이 선택적이라고 생각해 윤 정부에서 활동하지 않았다. 또 명태균이 실질적으로 운영한 미래한국연구소의 여론조사 보고서를 윤석열이 보고 받았으며, 대선일 당일에도 명태균 보고서가 참모진 회의에 올랐다고 폭로했다.
지난 22대 총선을 앞두고 더불어민주당 인재 15호로 영입됐고, 내년 지방선거 충북지사 후보군으로 꼽힌다.