메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
신용한 교수, 대통령직속 지방시대위원회 부위원장 위촉

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

대전충청

25.09.09 19:06최종 업데이트 25.09.09 19:12

신용한 교수, 대통령직속 지방시대위원회 부위원장 위촉

"균형 성장 문제 해결 시대적 책무, 지속가능한 지역 환경 만들 것"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
대통령직속 지방시대위원회 부위원장으로 위촉된 신용한 교수.
대통령직속 지방시대위원회 부위원장으로 위촉된 신용한 교수. ⓒ 신용한 캠프

신용한 서원대학교 경영학과 객원교수가 9일 정부의 지방 정책을 총괄하는 대통령직속 지방시대위원회 부위원장으로 위촉됐다.

지방시대위원회는 기존의 국가균형발전위원회와 자치분권위원회를 통합한 대통령직속 기구다. 이재명 대통령의 주요 정책 중 하나인 공공기관 지방 이전 등 균형 성장, 자치분권 확대, 행정수도 세종 완성 등 지방정책을 총괄하고 있다. 현재 부총리를 비롯해 각 부처 장관과 시도지사협의회 회장 등이 당연직 위원을 맡아 활동하고 있다.

신 교수는 대통령직속 청년위원회 위원장, 극동유화그룹 회장실 사장, 우암홀딩스 대표이사 사장 등 학계와 경영 일선에서 두루경험을 쌓았다.

AD
신 교수는 "인구소멸 문제 극복과 균형 성장 문제를 해결하는 것이 시대적 책무라고 생각한다"라고 말했다. 이어 "지속가능한 지역의 환경을 만드는데 최선을 다하고 지역의 현안도 꼼꼼히 챙기겠다"고 강조했다.

신 교수는 윤석열 대선캠프 정책총괄지원실장을 지냈음에도 당시 윤 대통령이 주장하는 정의와 공정이 선택적이라고 생각해 윤 정부에서 활동하지 않았다. 또 명태균이 실질적으로 운영한 미래한국연구소의 여론조사 보고서를 윤석열이 보고 받았으며, 대선일 당일에도 명태균 보고서가 참모진 회의에 올랐다고 폭로했다.

지난 22대 총선을 앞두고 더불어민주당 인재 15호로 영입됐고, 내년 지방선거 충북지사 후보군으로 꼽힌다.

#신용한교수#지방시대위원회#부위원장

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
심규상 (djsim) 내방

우보천리 (牛步千里). 소걸음으로 천리를 가듯 천천히, 우직하게 가려고 합니다. 말은 느리지만 취재는 빠른 충청도가 생활권입니다.

이 기자의 최신기사"일본이 벌인 일, 부끄럽습니다" 구마모토에서 온 '평화의 손님들'

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초