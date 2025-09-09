'불법 반입' 핸드폰으로 강아지 사진 본 윤석열

큰사진보기 ▲영장실질심사 받는 윤석열 전 대통령윤석열 전 대통령이 7월 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지방법원으로 들어서고 있다. 이날 영장실질심사는 남세진(사법연수원 33기) 영장전담 부장판사 심리로 열린다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

윤석열씨가 서울구치소에서 대통령실 간부의 휴대전화로 강아지 사진을 본 것으로 확인됐다.9일 박은정 조국혁신당 의원실에 따르면, 최근 법무부 특별점검팀은 강의구 전 대통령실 부속실장이 지난 2월 서울구치소에 수감 중이던 윤석열씨 접견 과정에서 자신의 휴대전화에 저장돼 있던 강아지 사진과 영상을 윤씨에게 보여준 사실을 포착했다.특별점검팀은 접견 관련 자료와 직원의 진술, 장소 이동 경로, 물품 반입 과정 등을 확인한 결과 이 같은 사실을 확인한 것으로 나타났다.현행법상 휴대전화를 구치소로 반입하는 행위는 엄격히 금지돼 있다. 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 제133조에 따르면, 소장의 허가 없이 무인비행장치, 전자·통신기기를 교정시설에 반입한 사람은 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처한다고 돼 있다. 법무부는 이 조항을 근거로 강 전 실장을 경기남부경찰청에 고발했다.한편, 윤석열씨는 지난 1월 체포 직전 키우던 강아지와 따로 시간을 보내는 등 각별한 애정을 보였다.