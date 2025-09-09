결국 조국 조기 등판... '성폭력 사건 수습' 비대위원장에 단수 추천

큰사진보기 ▲최고위 참석한 조국조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 지난 1일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

조국혁신당이 당내 성폭력 사건 이후 지도부 총사퇴에 따른 비상대책위원회 위원장으로 조국 혁신정책연구원장을 단수 추천하기로 했다.혁신당은 9일 언론 공지를 통해 의원총회 결과를 전하며 "의원 다수는 혁신당 비대위원장으로 조국 원장을 당무위원회에 추천하기로 했다"라며 "비상대책위원회는 당 내외의 역량을 모아 신뢰를 회복하고 혁신을 실현할 것이다. 창당 초심으로 다시 시작하겠다"라고 밝혔다.서왕진 혁신당 원내대표는 이날 오후 국회 본청에서 열린 의원총회가 끝나고 조 원장이 당무위에 비대위원장으로 단수 추천됐다고 밝혔다. 서 원내대표는 "조국 원장이 지금 시기에 나서면 여러 어려움에 처할 수 있다는 점들을 고려해야 한다는 의견이 있었다"라면서도 "그런 어려움에도 불구하고 조 원장이 어려움을 책임지고 헤쳐 나가는 게 본연의 역할이란 의견이 많았다"라고 전했다.조 원장을 비대위원장으로 선출하는 데 부정적이었던 피해자 대리인 강미숙 전 고문의 의견에 대해선 "공식적으로 전달받은 바는 없다"라며 "조 원장이 아직 비대위원장 자격이 아니지만 피해자를 만나 위로·지원하고 당에 복귀할 수 있는 후속 조치를 협의·진행할 것"이라고 답했다.서 원내대표는 "오늘 이후 (의원총회 결과를) 전달해 (조 원장의) 의사를 확인할 계획"이라며 "전당대회 일정 변경은 아직 특별히 논의한 바 없다"라고 덧붙였다. 혁신당은 오는 11일 당무위원회를 열고 신임 비대위원장을 선출한다.