전봇대 타고 기어오르는 대단한 잎으로 담근 물김치

칡잎 물김치

전봇대를 타고 기어오른 칡잎

풀국과 물김치를 담기 위해 준비한 재료

물병으로 눌러 놓은 칡잎 물김치

밭으로 가는 길에는 전봇대를 타고 기어오른 칡잎이 여름 풍경을 만들어 줍니다. 여행을 다녀도 찾기 힘든 무성한 칡잎, 잡초의 생명력을 입증해 주는 풍경입니다. 걸어다니는 길 위로 쭉쭉 뻗어 기어오르는 칡잎은 연한 것도 많습니다.칡잎이 무성하니연한 것을 따다가 물김치를 담아 볼까 싶었습니다. 더위가 많이 사그라들었지만, 그래도 한낮에는 서 있기만 해도 땀이 줄줄 흐를 정도입니다. 땡볕 아래에서 칡잎을 따니, 이마와 목줄기를 타고 땀이 줄줄 흐릅니다.가을이 오면 스스로 낙엽이 되어 땅에 떨어질 칡잎이 아깝기도 했습니다. 칡뿌리는 어린 시절에 먹어 봤어도 칡잎으로 물김치를 담기는 처음입니다.칡잎은 간을 해독하고 해열, 숙취 해소, 두통 완화, 여름철 열성 질환 예방에 효능이 있다고 합니다.뿌리보다 잎에 더 높은 함량의 플라보노이드 및 항산화 성분이 포함되어 있다는 연구 결과도 있어, 활성 산소를 억제하고 세포 손상을 줄이는 역할을 한다고 합니다.칡잎 물김치 담기재료: 칡잎, 생강, 마늘, 홍고추, 청고추, 소금1. 칡잎을 깨끗이 손질해 씻어 줍니다. 칡잎이 깨끗해 보이지만, 꽃이 있어서인지 벌레가 있는 경우가 더러 있으니 잘 손질합니다.2. 찹쌀가루나 밀가루로 풀을 끓여 줍니다.3. 생강은 채를 썰어 줍니다. 저는 생강이 말라비틀어진 것이 있어서 있는 것으로 넣었습니다.4. 마늘, 홍고추와 청고추도 채 썰어 줍니다.5. 써 둔 풀에 생강, 마늘, 홍고추, 청고추를 넣고 섞어 주고 소금을 넣어 간을 해 줍니다.6. 칡잎을 차곡차곡 쌓아 놓고 풀을 넣어 줍니다.7. 무거운 것으로 눌러 줍니다.칡잎 물김치 해 먹어 보고서 맛있으면 칡잎으로 다른 요리도 해 보려고 합니다.