이준석의 고의성 짙은 무지

이준석 개혁신당 대표가 8월 25일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

"당장 진보 군소정당에 해당하는 분들. 어디까지 침묵하고 있을지 보겠다." - 이준석 개혁신당 대표

개혁신당이 조국혁신당의 성폭력 사건과 최강욱 전 더불어민주당 민주교육연수원장의 2차 가해를 비판하면서, 원외 진보정당과 여성단체들을 함께 비난하고 나섰다. 이준석 대표는 지난 5일 BBS라디오 '금태섭의 아침저널'과의 인터뷰에서 "이분들 잘 기억하시겠지만 뭐 하나만 나오면 벌떼같이 나와가지고 기자회견 하시는 분들"이라며 "그런데 지금 굉장히 조용하다"라고 날을 세웠다.조국혁신당의 성폭력 사건에 민주진보 진영이 '침묵'하고 있다며 '이중잣대'라고 비판을 가한 것이다. 유의미한 지적일 수도 있었다. 그게 사실이었다면 말이다. 하지만 거짓말이다. '팩트체크'였다면 '새빨간 거짓'이다. 제대로 확인도 해보지 않고 일방적으로 진보정당과 여성단체들을 싸잡아 매도하고 비난한 것이다.권영국 정의당 대표는 강미정 전 조국혁신당 대변인의 탈당 기자회견이 있었던 4일 오후, 대표 명의의 입장문을 냈다. 그는 "피해자의 안전과 회복이 최우선이라는 가장 기본적인 원칙이 아직도 상식화되지 못한 현실, 여전히 여성 피해자의 의도를 의심하고, 피해사실에 대한 이해와 공감 대신 정쟁 논리를 앞세워 사안을 무마하려 드는 현실에 깊은 슬픔을 느낀다"라고 지적했다.이어 "정의당은 이 사안이 온전히 해결돼 피해자들이 평화와 명예를 되찾는 일에 도울 수 있는 것이 있다면 무엇이든 도울 준비가 돼 있다"라며 "피해자들께 연대와 지지의 의사를 전한다"라고 덧붙였다.장혜영 전 정의당 국회의원 또한 같은 날 페이스북에 "결국 조국혁신당은 '동지'에게 성폭력을 겪은 여성을 지키지 않았다"라며 "(조국 혁신연구원장이) 비당원이라 할 수 있는 역할이 없었다니 비겁한 변명이다"라고 직격했다. 5일에도 "지금 조국혁신당 지도부의 대응에는 가치 대신 오로지 개인만 남아있다"라며 "이 정도면 지도부 스스로 개인 조국의, 조국에 의한, 조국을 위한 당임을 자인하는 것과 다름없다"라고 날을 세웠다.한국여성정치네트워크도 마찬가지로 4일 "조국혁신당의 실체는 직장 내 성폭력·괴롭힘 가해자 네트워크인가?"라는 제목의 논평을 내고 "제도의 실패이며 조직의 책임"이라고 일갈했다. 이들은 "피해자의 목소리를 지키지 못하고 피해자 조력자들을 불이익으로 내몬다면 그것은 실질적 정의가 아니다"라며 "절차적 포장을 내세우면서도 피해자 보호에 실패한 조국혁신당의 현주소를 정확히 드러낸다"라고 꼬집었다.해당 단체는 일찍이 지난 6월 30일에도 "조직 내 성희롱 사건은 가해자에 대한 징계로 마무리 되지 않는다"라며 "조국혁신당은 읍참마속의 심정으로 혁신해야 한다"라고 입장을 밝힌 바 있다. 이어 "당헌으로 성평등을 명기했지만 핵심 당직자들은 성희롱과 성추행을 일삼았다"라며 "급조된 정당마냥 당내 여성인권을 보장하기 위한 당규나 시스템조차 없어 사건 접수 이후 우왕좌왕하다가 피해자와 피해자를 지지하는 당내외 여론에 밀려 가까스로 가해자 징계를 마친 조국혁신당은 재창당 수준으로 혁신해야 한다"라고 날을 세웠다.그러니까 이준석 대표가 라디오에 출연한 5일 오전을 기준으로 삼더라도 이미 여성단체와 진보정당들은 움직이고 있었던 것이다.한국여성의전화도 "조국혁신당은 성폭력 사건을 '리스크'로 관리하려는 태도를 멈춰라"라는 제목의 논평을 5일에 내는 등 분명한 기조로 이번 사건을 비판했다.그런데도 이기인 개혁신당 사무총장은 이날 유튜브 방송에 출연해 진보정당 소속 국회의원들과 여성단체가 왜 가만히 있느냐고 문제를 제기했다.같은 날 늦은 오후에는 본인의 페이스북에 "사회민주당, 진보당, 정의당, 기본소득당 등의 진보진영 정당 홈페이지에선 최강욱 의원의 2차 가해 및 조국혁신당 성비위 관련 논평을 찾아볼 수 없는데 제가 찾지 못하는 거겠다"라며 "혹시 논평 보신 분은 댓글로 부탁드려도 될까"라고 글을 남겼다.장혜영 전 의원은 이기인 사무총장의 게시물을 본인의 페이스북 담벼락에 공유하며 "뉴스 검색 한번이라도 해보시면 이런 졸렬한 글은 안 쓰실 수 있을 것"이라고 직격했다.이준석 개혁신당 대표는 지난 대통령선거 방송토론회에서 '젓가락'을 운운한 여성혐오 발언 이후로 고꾸라졌다. 해당 발언에 대해 빠르게 사과해야 한다는 당 안팎의 지적에도 제대로 대처하지 않았다. 이후에 나온 사과 역시 비판 여론을 잠재우지 못했다. 그는 '어떻게 더 순화하느냐'라는 태도로 일관했고, 목표했던 것보다 한참 낮은 대선 성적표를 받아들였다.이 대표의 발언은 누가 시킨 것이 아니라 스스로 꺼낸 것이다. 발언 맥락 역시 이재명 당시 후보가 아니라 권영국 민주노동당 후보에게 입장 표명을 강요하며 '민주진보 진영'의 '이중잣대'를 지적하는 과정이었다. 그때나 지금이나 달라진 게 없다.그러나 대선이 끝난 이후에도 관련 지적이 줄을 이었음에도 전혀 나아지는 모습을 보여주지 못하고 있는 것이다. 딱히 반성하는 모습도 보이지 않는다.이준석 대표는 5일 경북대학교 앞에서 기자들을 만나서도 "지난 대선 때는 보시면 이재명 대통령에 대해서 제가 토론하면서, 솔직히 제가 한 발언도 아니고 사실 의심되는 발언에 대해 가지고 질문한 건데 그때는 벌떼처럼 들고 일어났던 진보 진영의 위선적인 그런 인사들이 이번 조국혁신당 사태에 대해 입도 뻥긋하지 않고 있다"라고 주장했다.'진보정당과 여성단체가 위선적이다'라는 허위 사실을 가정해 놓고, 거기에 일침을 가하는 게 자신들이 정치하는 이유인 양 사실과 다른 비판을 되풀이 하고 있는 것이다.현재 개혁신당이 처한 정치적 입지가 방증하듯, 이 당은 국민의힘이 '극우화'하는 과정에서 아무런 반사이익도 얻지 못한 채 코너에 몰려 있다. 지난 국민의힘 당 대표 경선에서 4등을 한 안철수 의원과 마라톤을 뛰어봤자, 정계 개편의 주체가 아니라 객체로 전락한 현실만 드러날 뿐이다.조국혁신당의 성폭력 사건과 최강욱 전 원장의 2차 가해 발언은 비판받아 마땅하다. 그러면 거기에 집중해 비판하면 된다. 애꿎은 진보정당이나 여성단체들의 머리채를 잡을 필요가 없다. 고 박원순 전 서울특별시장 때처럼 진영 일각이 자기모순과 지지층의 압력에 못 이겨 침묵하는 상황이 재현된다면, 그때 거기에 날을 세워 비판하면 된다.이번 기회에 자당의 성폭력 대응 매뉴얼은 어떤지, 성평등에 관한 의원들과 당직자들의 인식은 어떤 수준인지 점검하는 계기로 삼으면 된다. 자신들을 뒷받침하는 유일한 핵심 지지층에 호소할 수 있는 메시지를 반복해봤자, 대중정당이자 수권정당으로 발돋움하는 데 도움이 안된다.사실관계도 틀린 데다가 사건 본질과 관계없는 소음으로 일부 지지층에만 기대는 정치는 말 그대로 졸렬하다.