전화금융사기 피해 막은 합천농협 직원, 경찰서 감사장 받아

큰사진보기 ▲유미숙 합천경찰서장이 전화금융사기 피해를 막은 합천농업협동조합 직원한테 감사장을 전달했다. ⓒ 합천경찰서 관련사진보기

AD

전화금융사기(보이스피싱)를 의심해 신고해 피해를 막은 합천농업협동조합 직원이 경찰서로부터 감사장을 받았다.합천경찰서(서장 유미숙)는 8일 합천농업협동조합(조합장 나상정)을 방문하여 전화금융사기 범죄를 막아낸 직원한테 감사장을 전달했다고 9일 밝혔다.경찰에 따르면, 합천농협 직원은 지난 3일 오후, 70대 여성이 거액의 예금을 해지하려고 하자 이상하게 여겨 전화금융사기로 의심해 112에 신고했던 것이다.이후 출동한 경찰관들이 현장에서 농협직원들과 함께 예금을 해지하려 했던 70대 여성을 안심시키고 전화금융사기 예방조치를 실시했다.확인 결과, 전화금융사기범은 한국소비자원와 검찰청 직원을 사칭하며 현금 인출을 유도하는 전형적인 수법을 사용했던 것으로 밝혀졌다. 합천농협 직원의 신고와 경찰의 출동으로 예금 해지를 막을 수 있었던 것이다.이에 합천경찰서는 해당 합천농협 직원한테 감사장을 수여했다.합천경찰서는 "세심한 관찰과 적극적인 신고가 소중한 국민 재산을 지킬 수 있는 최선의 방법"이라며 "금융기관의 적극적인 협조가 전화금융사기 범죄 예방에 중요하다"라고 강조했다.이전에도 합천경찰서는 전화금융사기를 막은 합천새마을금고, 합천새남부농협 등에 감사장을 수여하기도 했다.유미숙 서장은 "요즘 농촌에 전화금융사기가 유행처럼 번지고 있다. 금융기관을 비롯해 17개 읍면, 378개 마을의 모든 이장을 통해 미리 예방대책을 홍보하기도 했다"라며 "합천군민들이 한 사람도 피해가 없도록 최선의 노력을 다하겠다"라고 밝혔다.