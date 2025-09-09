"백골단 이어 극우에 판 깔아주는 김민전 당장 징계해야"

"김민전 국민의힘 의원의 반복된 행위는 결과적으로 극우에 제도권 진입을 허용하고 있습니다. 국민의힘이 내란 정당을 벗어나려는 노력을 아무리 한다고 한들, 김 의원의 반복된 행위를 제지하지 않는 한 모든 행위는 쇼로 보일 수밖에 없습니다."
고민정 더불어민주당 의원의 지적이다. 김 의원과 같은 국회 교육위 소속인 고 의원은 8일 페이스북에 "김 의원은 '백골단'에 이어 '김형석 관장'에게 판을 깔아줬다"라며 "(미리) 계산된 행위라면 이는 극우의 정치세력화를 시도하는 것이고, 별 고민 없이 판단한 일이라면 의원으로서의 자격조차 없는 것"이라고 일갈했다.
앞서 김민전 의원은 '광복은 연합국 승리로 얻은 선물'이란 발언으로 논란이 되고 있는 김형석 독립기념관장의 국회 기자회견을 주선해 물의를 빚었다. 김 의원은 이날 소통관 기자회견장에 '5명', '대국민 호소문 발표'라는 불분명한 내용으로 회견을 예약했다.
김 관장이 뉴라이트 성향, 역사왜곡 논란으로 독립운동가 후손 등에게 사퇴 압박을 받는 가운데 진행된, 일종의 해명 성격의 기자회견이었다. 그러나 현장은 "매국노", "김형석 파면" 등을 외치는 시민들 및 국회 소속 방호과 관계자, 경찰과 취재진 등이 뒤섞여 순식간에 아수라장이 됐다(관련기사: 국회 온 김형석 독립기념관장, "민주당이 배후" 주장하다 줄행랑
https://omn.kr/2f8is).
김 의원은 지난 1월에도 '백골단'을 자처한 극우 성향 세력의 국회 기자회견을 자기 명의로 예약해줬다가 논란이 되자 뒤늦게 "정확한 정보와 배경을 파악 못한 채 회견을 주선해 송구하다"라고 사과했다.
근거 없이 '혐중' 발언해 외교 긴장 촉발하기도
'극우 세력 판 깔아주기'라 비난 받는 김 의원은 과거 근거 없는 '반 중국' 발언으로도 논란이 됐다. 김 의원은 지난 1월 2일 '윤석열 대통령 탄핵 반대' 집회에 가 "가는 곳마다 중국인들이 탄핵소추에 찬성한다고 나서고 있다"라며 12·3 비상계엄이 정당했다는 취지로 발언해 물의를 빚었다.
국회 교육위 더불어민주당 위원들은 8일 성명을 내 "대한민국 독립의 역사를 부정하는 독립기념관장도 황당하기 그지없는데, 이런 인물이 국회 기자회견장에 설 수 있었던 것은 김민전 덕분"이라며 "이 정도면 김민전 의원은 국민 대표가 아니라 극우세력의 대리인을 자처하는 확신범"이라고 주장했다.
이들은 또 "김형석 관장은 (이번 기자회견에서) '미국이 일본의 히로시마와 나가사키에 투하한 원자폭탄 두 방으로 일본이 패망하고 그 결과 우리나라가 해방된 것은 역사의 진리'라고 재차 주장했다. 김민전 의원에게 묻는다. 이번에도 김 관장의 기자회견을 철회할 것인가?"라고 따져 물었다.
민주당 교육위원들은 김 의원을 향해 "교육위원 사퇴는 물론 국회의원직에서도 사퇴하라"라고 강도 높게 비난하는 한편, "국민의힘이 내란을 옹호하는 극우세력과 일심동체가 아니라면, 당장 김민전 의원을 징계하라"라고 촉구했다.
"극우정당에서 벗어나기 위해선 김민전 의원에 대한 조치부터 시작하라, 건강한 보수를 자처한다면 극우를 과감하게 잘라내는 용기부터 보이라(고민정)"는 지적이다.