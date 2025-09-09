손현보 구속 지나치다? "한동훈, 전 법무장관 맞나"

큰사진보기 ▲축사하는 한동훈 전 대표한동훈 전 국민의힘 당 대표. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

손현보 부산 세계로교회 목사의 구속영장 발부가 과도하다는 한동훈 전 국민의힘 대표를 놓고 쓴소리가 나온다. 사건이 중대하고 재범의 위험성을 고려해 구속된 건인데도 전 법무부 장관답지 않은 반응을 보이고 있단 비판이다.평화나무 기독교회복센터 김디모데 목사는 9일 <오마이뉴스>에 "한 전 대표의 글은 전 법무부 장관으로 상당히 부적절한 발언"이라며 "(그의 말대로) 목사든 누구든 법의 잣대엔 성역이 없어야 한다"라고 발끈했다.김 목사가 이같이 목소리를 키운 건, 이날 한 전 대표의 페이스북에 "혹시 언론이 모르는 숨은 혐의가 있는 게 아니라면, 표현의 자유가 보장되는 대한민국에서 이 정도 범죄혐의로 구속 수사까지 받는 것은 전례나 상식에 비추어 지나치다"라는 글이 올라기 때문이다.한 전 대표는 "누구를 비호하려는 게 아니며 손 목사가 지난 선거에서 저를 비하하고 낙선시켜야 한다고 적극 주장한 사람이지만, 법은 누구에게나 같은 기준으로 적용돼야 한다"라고 영장 발부를 부정적으로 바라봤다. 그러면서 "검경과 사법부가 권력의 마음을 읽으면 안 된다"고 종교탄압 주장에 사실상 힘을 실었다.하지만 선거 시기 공명선거감시단 활동을 하며 여러 차례 손 목사를 신고한 김 목사는 '전혀 동의할 수 없다'고 반박했다. 그는 "목회자라도 얼마든지 자신의 정치적 입장을 피력할 수 있지만, 선거법 테두리에서 이루어져야 한다"라며 "직무를 이용해 심각한 수준으로 진행됐고, 선관위의 경고도 듣지 않았다. 이게 맞느냐"고 한 전 대표의 발언을 꼬집었다.추가로 한 전 대표가 권력을 언급한 것을 두고서도 "도대체 누가 누구의 눈치를 보는 상황이냐"라고 반문했다. 그는 "손 목사가 작은 교회의 목사였다면 이렇게 했을지 의문"이라며 한 전 대표가 글을 게시한 의도에 의구심을 표시했다.12.3 비상계엄 이후 극우 성향의 개신교 단체 세이브코리아를 이끌며 '윤석열 탄핵반대'에 앞장섰던 손 목사는 8일 밤 선거법과 지방교육자치법을 위반한 혐의 등으로 구속 상태에 놓였다. 그는 지난 부산시교육감 재선거와 대선에서 사전 선거운동을 하거나 직무를 이용해 특정 후보를 지지 호소한 혐의를 받는다.선관위의 고발로 수사에 들어간 경찰이 사안의 중대성을 고려해 지난달 28일 구속영장을 신청했고, 검찰도 지난 3일 영장을 청구했다. 8일 구속 전 피의자 심문을 진행한 부산지법은 "도망의 염려(도주 우려)가 있다"라며 손 목사에 대한 구속을 결정했다.