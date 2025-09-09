'채용비위 징계자에 인사 총괄 업무 맡긴' 광주관광공사

큰사진보기 ▲광주광역시 청사 전경. ⓒ 안현주 관련사진보기

광주관광공사가 임대 관리, 용역 대금 집행, 언론사 광고 등의 업무를 부적정하게 처리하거나 채용비위로 징계를 받은 직원에게 인사 총괄 업무를 맡긴 사실이 광주광역시 감사 결과 드러났다.9일 광주시에 따르면 시 감사관실은 2022년 12월부터 2025년 2월까지의 광주관광공사 추진 업무에 대한 종합감사를 벌여 7건의 부적정 사례를 적발해 주의 5건, 통보 2건, 권고 1건, 시정 1건, 기관장 경고 1건 등의 조치를 내렸다.공사 내 부대시설 임대 과정에서 임대료 연체가 발생한 식당에 연 18%의 지체상금과 분할납부 시 지급하는 연 6%의 이자를 부과하지 않았으며, 경영난으로 계약을 해지한 식당 측으로부터 관리비 등 2000만원이 넘는 계약 해지 비용을 제대로 징수하지 않아 주의 조치를 받았다.또 지방계약법상 절차를 지키지 않고 45회, 6억2400여만원의 사업비를 업무협약만을 근거로 업체와 기관에 지급해 주의를 받았다.지난 2022년 12월부터 2024년 12월까지 언론사에 29건 2억8600여만원의 광고를 집행하면서 정부 광고 대행사를 거치지 않고 직접 계약하는 방식으로 집행한 사실도 적발됐다.채용 비위로 경징계받아 인사 업무 배제 대상인 간부를 인사 부서 보직에 그대로 두는 등 부적절한 운영으로 시정과 기관장 경고 조치를 받았다.노무사와 변호사 자문료 지출, 직위공모제 운영, 공가와 유급휴일 사용 등에서도 일부 부적정 사례들이 지적받았다.