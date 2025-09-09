경상국립대, 으뜸프러그 영농조합법인에 약용작물 기술이전

큰사진보기 ▲황승재 교수, 으뜸프러그 영농조합법인 최경우 대표(왼쪽부터) ⓒ 경상국립대 관련사진보기

경상국립대학교 산학협력단(단장 최병근)은 9일 으뜸프러그 영농조합법인(대표 최경우)에 '참당귀와 지황 약용작물 육묘' 관련 기술을 이전하는 협약을 체결했다.이번에 이전한 기술은 약용작물인 '참당귀와 지황'의 안정적 생산을 위한 핵심 노하우로, 실험으로 검증한 데이터에 기반한 것이다.주요 기술은 ▲참당귀 발아율 향상을 위한 전처리 방법 ▲지황 육묘를 위한 종근 크기 및 파종 방법 ▲참당귀와 지황의 적정 육묘 기간 및 온도 데이터 ▲차광 수준에 따른 묘소질 변화 데이터 등이다. 이 기술들은 다양한 환경 속에서도 일정한 품질의 약용작물인 '참당귀와 지황'을 안정적으로 생산하는 기반을 제공한다.기술을 이전받은 경남 으뜸프러그 영농조합법인은 원예작물 육묘 전문 기업으로, 안정적 묘 공급 체계 구축과 품질 향상을 목표로 지속적인 신기술 개발을 이어가고 있다.임현태 센터장은 "이번 기술이전은 과학적 실험 데이터를 기반으로 한 약용작물 육묘 표준화의 중요한 발판이 될 것"이라고 평가하고 "특히 참당귀와 지황의 생산성을 높여 농업인의 소득 증대를 지원하고, 나아가 국내 약용작물 산업 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 기대한다."라고 말했다.