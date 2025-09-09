서천군, '월남이상재길' 명예도로 확정 고시

AD

큰사진보기 ▲서천군은 월남이생재선생기념사업회, 충남도와 함께 12월까지 온(군청 홈페이지)·오프라인(현장 서명)을 통해 '월남 이상재 선생 서훈(현재 건국훈장 2급 대통령장) 상향(건국훈장 대한민국장) 범국민 서명운동'을 전개할 계획이다. ⓒ 서천군청 관련사진보기

월남 이생재 선생 생가가 위치한 충남 서천군 한산면 종지리 일대중 한산면 호암리 203-2번지에서 죽촌리 428번지까지 1100미터 구간이 명예도로명인 '월남이상재길'로 확정 고시됐다.명예도로명이란 도로명이 부여된 도로구간에 대해 '도로명주소법'에 따라 해당 지역과 관련 있는 인물의 사회 헌신도, 공익성, 지역 역사 와 문화상징성을 고려해 추가적으로 부여하는 도로명이다. 다만, 정식 도로명 주소가 아니어서 실제 주소로 사용되지 않는다.명예도로명 사용 기간은 5년 이내로 만료일 1개월 전 연장이 가능하다. 명예도로명은 전국적으로 296개소가 있으며 충남에는 월남이상재길과 유관순길 등 11개소에 달한다.군이 월남 이상재길 명예도로 부여 사업을 추진하게 된 것은 지난해와 올해 한경석, 홍성희 의원이 5분 발언을 통해 "명예도로명 지정을 통한 도시 브랜드 활성화 기반 구축과 관광자원 활용"을 제안했기 때문이다.이에 따라 군은 올 연말까지 군비 1100만 원을 확보해 9월 중으로 명예도로명 부여 주소정보시스템 작업을 거쳐 12월까지 명예도로명판 6개와 주소정보안내판 시설물을 설치할 계획이다.또한, 군은 월남이생재선생기념사업회, 충남도와 함께 12월까지 온(군청 홈페이지)·오프라인(현장 서명)을 통해 '월남 이상재 선생 서훈(현재 건국훈장 2급 대통령장) 상향(건국훈장 대한민국장) 범국민 서명운동'을 전개할 계획이다. 월남 이상재 선생 서훈 상향 서명은 거주지 불문 국민 누구나 참여할 수 있다.월남이상재선생기념사업회(이사장 공금란)는 다음 달 25일 오후 2시부터 한산면 종지리 월남 이상재 선생 생가지에서 제12회 이상재문화제를 개최한다. 청소년백일장을 비롯해 월남 이상재 선생 닮은꼴 찾기 대회, '독립자금을 확보하라'라는 미션게임 등이 진행된다. 부대행사로 같은 날 오후 2시 기념식에 이어 문화공연, 나눔장터, 모시개떡 체험 및 시식 부대행사도 마련된다.초등학교 4학년부터 고등학교 2학년까지 참여할 수 있는 청소년 백일장은 시와 산문, 4컷 만화로 나눠 20일까지 공모한다. 시는 15행 내외, 산문은 한글 11포인트로 원고지 200자 7매 내외로 제출(jwh9018@naver.com)하면 된다. 4컷 만화는 디지털 작업물 규격 1980x1280px이상 스캔본 300dpi 이상 해상도, jpg, png, pdf파일로 원본을 제출(우편. 행사 당일)하면 된다.시·산문과 4컷 만화 대상 1명에게는 표창장과 장학금 50만 원, 최우수 3명에는 표창장과 장학금 각 30만 원, 우수상 3명에는 표창장과 장학금 각 10만 원을 지급한다. 이상재 선생 닮은꼴 찾기 대회 대상에는 대상 1명에는 상장과 상금 50만 원, 금상 1명에는 상장과 상금 30만 원, 은상 1명에는 상장과 상금 20만 원, 동상 2명에는 상장과 상금 10만 원이 지급한다.