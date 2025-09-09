중국의 80주년 전승절, 시진핑 외교의 오점이다

9월 3일, 중국의 80주년 전승절 행사가 거대하게 열렸다. 누가 뭐래도 이번 행사의 주인공은 3명이다. 비정상국가에서 정상국가를 추구하며 다자외교 무대에 화려하게 데뷔한 북한의 김정은, 우크라이나를 침범한 전범국이자 여전히 전쟁 중에 있는 러시아의 푸틴 그리고 중국의 시진핑이다.
80주년이 가진 대·내외적 의미와 행사에 쏟아부은 돈과 시간을 고려하면 중국의 시진핑이 가장 만족해야 할 행사다. 그러나 이번 외교 무대에서 대성공을 거둔 것은 북한의 김정은, 나쁘지 않은 성적표를 받은 러시아의 푸틴, 정작 실패에 가까운 것은 바로 중국의 시진핑이다.
언론이 주장하는 80주년 전승절 행사의 의미
이번 행사를 앞두고 국내·외 언론들이 떠들썩했다. 처음에는 그 무엇보다 북한의 김정은이 기차를 타고 중국을 향하고 있다며 난리법석을 떨기 시작했다. 이때부터 북한의 김정은은 시진핑보다 더 주목을 끌기 시작했다.
행사 당일이 되자 중국의 80주년 전승절 행사의 실시간 영상이 전 세계로 송출되었다. 대다수의 언론들과 마찬가지로 필자도 중국의 시진핑보다 시진핑의 왼쪽에 서서 시진핑, 푸틴과 나란히 서 있는 북한의 김정은이 눈에 들어왔다. 이 장면 하나만으로 북한의 김정은은 외교적으로 대성공을 거둔 셈이다.
성대하게 치러진 80주년 행사가 마무리되고 많은 언론들이 앞다투어 분석 기사를 내놓고 있다. 이 분석 기사들의 핵심 키워드는 '반미연대'다. 쉽게 말하면, 미국과 패권경쟁을 벌이는 상황에서 중국이 러시아, 북한과 손을 맞잡았다는 것이다. 표면적으로 보면 그럴듯해 보인다.
이러한 논조는 미국과 유럽의 주요 언론들과 다르지 않다. 대표적으로 영국의 가디언(Guardian) 지는 이번 전승절 행사의 의미를 크게 3가지로 정리하고 있다. (출처: 가디언
)
1. 세계 질서의 개편 (Reshaping the global order)
"중국의 군사 퍼레이드는 실질적으로 중국 주도의 블록, 대체로 권위주의적이고 반서방적인 지도자들의 연대가 더욱 공고해지고 있음을 보여주었다. 이는 베이징의 영향력이 미치는 범위와 중국이 세계 질서를 재편하려는 의도를 분명히 드러낸 사건이었다."
2. 평화 대 전쟁 (Peace vs. War)
"시진핑은 세계가 '평화냐 전쟁이냐, 대화냐 대립이냐, 윈-윈(win-win)이냐 제로섬(zero-sum)이냐'라는 선택의 기로에 서 있다고 경고했다. 70분간 진행된 행사에서 탱크, 드론, 장거리 및 핵 탑재 가능 미사일, 전투기, 스텔스기 등이 등장했다. 이는 중국이 우크라이나 전쟁에서 교훈을 얻고 있으며, 특히 대만이 공격받을 경우 이를 방어하고 대만에 대한 외부 지원을 차단하기 위해 어떤 준비가 필요할지를 고민하고 있다는 것을 보여준다."
3. 미·중 협력의 종식 (The end of US-China cooperation)
"이번 핵심 메시지는 미·중 협력의 '황금기'의 종식을 보여주었다는 점이다. 중국 내부 분위기는 이제 미국과 타협할 여지가 거의 없다는 것이다. 양국 간에 더 이상 애정은 남아있지 않다. 중국이 중시하는 것은 서방 체계와 무관한 독자적 동맹을 구축하는 것이다."
중국이 원했던 그림은 무엇이었을까
영국의 가디언지는 이번 전승절 행사를 미중 경쟁의 관점에서 잘 정리했다. 그리고 이 주장이 맞을 수도 있다. 그런데 이 보도는 자신들이 보고 싶은 것을 보도하고, 실제 중국의 관점은 빠져있다. 이번 80주년 전승절을 준비한 중국의 니즈 즉, 중국이 정말 원했던 80주년 전승절 행사의 모습 말이다.
시진핑이 80주년 전승절 행사를 전 세계에 송출하면서 단순히 국제사회에서 왕따와 같은 북한의 김정은과 우크라이나를 침범하며 전범국으로 전락해 버린 러시아의 푸틴과 한 화면에 잡히는 것을 원했을까? 아니면 미국과 경쟁에서 확고한 외교적 우위를 보이기 위해 미국과 역사적·외교적으로 관계가 있는 국가들이 이 행사에 참석하는 모습을 보여주고 싶었을까? 트럼프 2기 등장 이후 미국이 유럽과 같은 전통적으로 우호적인 관계를 맺고 있는 국가들과 마찰을 빚고 있는 상황에서 시진핑은 그 빈틈을 파고들고 싶었을 것이다.
실제 이번 전승절 행사에 헝가리 외교부장이 참석했다. 비록 정상급은 아니지만 외교장관이 참석해 중국의 왕이 외교부장을 만났다. 이를 통해 알 수 있는 것은 중국이 유럽의 국가들에도 공식적으로 전승절 참석 요청을 했다는 점이다. 이런 요청도 없는데 헝가리의 외교장관이 손을 들고 먼저 참석하겠다고 하겠는가!
이를 뒷받침해주는 것이 우원식 국회의장의 참석이다. 대한민국 국가 의전서열상 국회의장은 대통령 다음이다. 이런 인사가 중국의 공식적인 요청도 없이 이번 행사에 참석한다는 것은 말도 안 되는 일이다. 중국은 이번 80주년 전승절 행사를 앞두고 유럽은 물론 한국과 같이 미국의 우방국으로 분류되는 국가들에도 공식적으로 참석 요청을 하며 단순히 군사적인 측면뿐 아니라 외교적으로 미국에 대등한 국가의 모습을 보여주고 싶었을 것이다.
이런 점을 고려하면, 이번 80주년 전승절은 오히려 10년 전 70주년 전승절보다도 실패에 가깝다. 이번 80주년 전승절 행사에 러시아의 푸틴과 북한의 김정은을 비롯해 26개국 정상이 참석했지만, 지난 10년 전 70주년 행사에는 이보다 많은 30개국 정상이 참석했다. 심지어 그때 한국의 박근혜 대통령이 참석해 화제가 되기도 했다. 당시 시진핑의 입장에서 중국을 견제하는 한미일 삼각공조 가운데 하나인 한국의 대통령이 참석해주니 얼마나 고마웠겠는가. 이 때문에 당시 한국의 보수에서 상당한 비판이 있었다.
여기에 더해 70주년 전승절 행사에는 반기문 당시 유엔 사무총장과 마거릿 챈 세계보건기구(WHO) 사무총장 등을 비롯해 10개 국제기구 수장들도 참석했다. 또한, 토니 블레어 전 영국 총리와 게르하르트 슈뢰더 전 독일 총리까지 참석했다. 몇몇 유럽의 외신들은 이들이 퇴임한 총리들이라며 그 중요성을 퇴색하고자 했지만, 블레어와 슈뢰더의 정치적 영향력을 고려하면 이는 중국 외교의 성과라고 평가할 수밖에 없다.
똑같은 시진핑이 준비한 지난 70주년 전승절 행사와 이번 80주년 전승절 행사를 비교해보면, 이번 전승절 행사는 시진핑의 입장에서 외교적 실패에 가깝다. 미국과 경쟁하는 G2 국가이자 트럼프 체제 이후 국제사회에서 신뢰를 잃고 있는 미국의 빈자리를 노리는 중국의 시진핑으로서는 이번 행사에서 푸틴과 김정은과 같은 권위주의 지도자와 한 샷에 묶이기보다 미국과 가까운 국가들과 손잡는 모습을 연출하고 싶었을 것이다.
향후 중국의 전략은 무엇일까?
그럼 앞으로 중국은 어떤 외교 전략을 보여줄까? 미국이 군사적 동맹에 기반한 인도-태평양 전략으로 중국을 봉쇄하고자 한다면, 중국은 경제적 협력을 중심으로 미국의 인도-태평양 전략을 무색하게 하고자 할 것이다. 특히 중국은 이 과정에서 미국의 전통적인 우방 국가들과의 협력을 적극적으로 꾀할 가능성이 크다. 그 대표적인 국가가 바로 인도와 튀르키예다.
비록 이번 중국의 80주년 전승절 행사는 시진핑 외교의 오점이지만, 이를 만회한 것이 바로 앞서 텐진에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의다. 이 기구는 2001년 중국 상하이에서 출범했는데, 초기에는 중국과 러시아가 대등한 영향력을 가지고 있었다. 그러나 점차 시간이 흐르면서 러시아의 영향력은 감소하고 실질적으로 미국에 대항하는 중국 중심의 다자기구로 자리매김하고 있다. 다시 말해 이 기구는 경제협력을 내걸고 중국의 영향력을 강화하는 다자협의체인 것이다.
그러니 중국과 미국 사이에서 어느 한쪽을 선택하기 어려운 국가들은 전승절과 같이 군사적 색채가 강한 전승절 행사에 참석하는 것보다는 경제협력을 내걸고 있는 상하이협력기구 정상회의에 참석하기가 정치적으로 부담이 작은 것이다. 이를 간파한 중국은 전승절 행사가 있기 바로 전 상하이협력기구 정상회의에 인도와 튀르키예를 초청했다.
인도와 튀르키예는 군사·안보적으로 미국에 매우 중요한 국가들이다. 먼저 인도는 오바마 행정부 이후 미국의 핵심 외교전략인 인도-태평양 전략의 핵심 국가다. 미국은 부상하는 중국이 바다로 진출하는 것을 태평양 지역은 일본을 활용하고, 인도양 지역은 인도를 활용해서 차단하고자 했다. 이 때문에 미국은 2007년 미국, 일본, 호주 그리고 인도가 참여하는 4자 안보협의체인 쿼드(QUAD)를 만들기도 했다.
여기에 더해 국경을 맞대고 있는 중국과 인도는 여러 차례 국경 분쟁을 일으키며 서로 사이가 나쁘다. 불과 5년 전에는 국경 지대에서 양국의 군인들이 충돌해 양국 군이 다수 사망하기도 했다. 지정학적으로도, 역사적으로도 인도는 중국을 봉쇄하는 데 미국에 매우 유용한 국가다. 그런데 그런 인도가 최근 중국과 너무 가까워지고 있다. 물론 최근 트럼프가 인도에 관세를 50% 때리면서 미국과 인도의 관계가 나빠진 것이 중요한 원인일 수 있지만, 중국은 이를 놓치지 않고 미국과 인도의 관계를 파고들고 있다.
다음으로 튀르키예다. 중국이 인도와 경제적 협력을 강화하는 것이 미국의 인도-태평양 전략에 대한 수비적 대응이라면, 튀르키예와의 협력 강화는 미국에 대한 공격적 대응이다. 이번에 상하이협력기구에 참석한 국가들 가운데 튀르키예는 유일한 나토 회원국이다. 그리고 튀르키예는 전 세계적으로 미군이 9번째로 많이 파병된 국가다. 즉, 튀르키예는 군사적으로 미국과 유럽의 대서양 동맹에 중요한 국가인 것이다.
더구나 아시아와 유럽을 잇는 튀르키예는 흑해와 지중해로 진출이 가능한 전략적 요충지다. 이에 미국으로선 튀르키예가 중국과 러시아와 긴밀해지면 골치가 아플 수밖에 없다. 이런 튀르키예의 중요성을 알고 있는 시진핑은 이번 상하이협력기구 정상회의에 튀르키예를 초청해 경제적 협력을 강화한 것이다. 미국이 중국의 태평양과 인도양 진출을 막자 단순히 수세적으로 인도와 협력을 강화하는 것에 그치지 않고 튀르키예와의 협력을 강화하며 오히려 흑해와 지중해라는 또 다른 해양으로의 진출을 꾀하는 모양새다.
정리해 보면 시진핑으로서는 이번 중국의 80주년 전승절 행사는 외교적 오점이라고 할 수 있다. 시진핑보다 오히려 북한의 김정은이 더 부각되었으니 말이다. 그리고 10년 전 70주년 전승절에 비해서도 초라했으니 말이다. 그러나 그 외교적 오점을 중국의 시진핑은 바로 앞서 열린 상하이협력기구 정상회의를 통해 만회한 것으로 보인다. 그 정상회의에 중국은 미국의 군사적 전략에서 중요한 인도와 튀르키예를 경제적으로 끌어들이며 미국과 치열한 외교전에서 허를 찔렀으니 말이다.