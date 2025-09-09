울산시, 부유식 해상풍력 스웨덴 '헥시콘'사와 투자 의향서 체결

큰사진보기 ▲9일 울산시청 접견실에서 김두겸 울산시장, 마르커스 토르 스웨덴 헥시콘사 CEO 등 관계자들이 ‘울산 부유식 해상풍력산업 투자 의향서(LOI)’를 체결하고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

AD

세계적인 부유식 해상풍력 기업인 스웨덴 '헥시콘'사가 약 1200억 원의 외국인직접투자(FDI)를 신고하고, 총 4조 4000억 원을 투자해 울산 앞바다에서 문무바람 사업(프로젝트)을 추진하고 있다.현재 울산 앞바다 약 70km 지점에 750MW 규모의 해상풍력 발전단지를 오는 2032년 준공을 목표로 개발 중이다. 이에 울산시가 헥시콘사와 손잡고 울산을 청정에너지 중심도시로 도약시킨다는 계획이다.울산시는 9일 오후 3시 시청 본관 7층 접견실에서 헥시콘사의 문무바람 주식회사와 함께 '울산 부유식 해상풍력산업 투자 의향서(LOI)'를 체결했다.울산시는 "이번 협약식은 울산 앞바다에 세계 최대규모 해상풍력 단지를 개발하고 있는 민간투자사 중 하나인 헥시콘사와 함께 울산 부유식 해상풍력 발전단지 조성을 위한 협력 강화를 위해 마련됐다"고 밝혔다.울산시는 이번 사업을 통한 부유식 해상풍력 발전단지 조성으로 재생에너지 기반(인프라) 구축 확대와 탄소중립 실현에 기여하는 등 친환경 에너지 선도도시로 도약할 것으로 기대하고 있다.특히 정부의 에너지 변화에 대응하고 탄소중립과 알이(RE)100 실현(기업이 2050년까지 사용 전력량의 100%를 재생에너지로 조달하겠다는 선언)을 위한 재생에너지 확대 기조에 발맞춰 지역 에너지산업 경쟁력 강화 및 신산업 육성에도 힘쓰고 있다는 점을 강조했다.이날 협약식은 김두겸 울산시장과 헥시콘사 마커스 토르 최고경영자(CEO), 주영규 문무바람 사업 총괄 대표가 참석한 가운데 진행돼 문무바람 사업의 성공적인 추진과 향후 지역 신재생에너지 산업 생태계 조성에 대한 협력 의지를 다졌다.이날 협약에 따라 문무바람은 해상풍력 개발을 위한 투자를 촉진해 준공에 최선을 다하며 지역기업에 대한 기술이전과 인력양성에 협력하기로 했다. 울산시는 문무바람의 울산 부유식 해상풍력발전단지 조성 사업의 원활한 투자를 위해 지원한다.김두겸 울산시장은 "이번 협약을 계기로 우리나라 에너지 전환 정책 실현에 기여하는 바가 클 것으로 기대된다"며 "세계적 기업, 지역 산업계가 협력해 울산이 청정에너지 중심이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.한편, 헥시콘사는 스웨덴에 본사로 둔 세계적인 부유식 해상풍력 기업으로 다중터빈 부유체 설계기술을 바탕으로 세계(글로벌) 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다.