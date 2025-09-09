교정기관 사칭 보이스피싱 청주시민도 당했다

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

교도소, 구치소 등 교정 기관을 사칭한 사기 행각(보이스피싱)에 주의가 요구되는 가운데 청주에서도 피해자가 발생했다.청주시 청원구에 거주하며 악기점을 운영하고 있는 A씨는 지난 3일, 자신을 충주구치소 복지과 정 모 교위라고 밝힌 한 남성으로부터 (휴대폰으로) 전화를 받았다.A씨의 부인 B씨에 따르면, 그 남성은 충주교도소 내에 악기가 필요하다며 피아노, 드럼 등 400여만 원 상당의 악기를 구입할 예정이라고 밝혔다. 자필로 기록한 견적서를 보내달라고 했고, A씨는 자필로 견적서를 작성한 후 휴대폰으로 촬영, 사진을 전송했다.사진 전송 이후 남성은 A씨에게 악기와 함께 무전기 13대도 구입할 계획이라며, 무전기 업체 대표 명함을 사진으로 보냈다.그리고 A씨에게 1000여만 원에 달하는 무전기를 대신 구입해 달라고 요청했다. 무전기 구입 비용은 악기 비용과 함께 이후에 입금해 주겠다고 했다.A씨는 다음날 무전기값 1150만 원을 명함에 적혀 있는 무전기 업체에 송금했다. 그러나 오후 8시에 배송된다는 무전기는 배달되지 않았다.이후 이 모든 것이 사기행각이라는 것을 인지한 A씨와 그의 부인 B씨는 충주구치소에 전화를 걸어 명함에 적힌 정 모 교위가 실제 근무하는 것이 맞느냐고 물었으나 돌아온 답변은 '그런 사람은 없다'는 것이었다.또한 1150만 원을 입금한 금융사에 계좌 정지를 요청하기 위해 연락했으나, 돌아온 답변은 이미 인출되었다는 것이었고 해당 통장 또한 일명 '대포 통장'인 것으로 드러났다. A씨와 그의 아내 B씨는 청원경찰서에도 신고했지만, 돈을 돌려받을 수 있는 방법은 특별히 없다는 답변 뿐이었다.B씨는 "품목만 바뀌어서 사기를 당하는 사람들이 한둘이 아니라고 경찰관들이 얘기했다"며 "경찰도 최선을 다하겠지만 어쩌지 못하는 것 같았다"고 분통을 터뜨렸다. 이어 "(보이스피싱이) 뉴스에도 많이 나오고 해서 알고 있었는데, 그 순간 뭐에 씌였는지 당했다"며 "요즘은 도둑질을 한 사람이 나쁜 사람이 아니고 당한 사람이 오히려 나쁜 사람이 되는 것 같다"고 토로했다.또 "다른 사람은 당하지 말라고 방지하고 싶은 마음"이라며 "짧게라도 뉴스에 나와서 나와 같은 피해자가 다시는 생기지 말았으면 좋겠다"고 울먹였다.한편 지난 3월 법무부는 교정 기관을 사칭한 대금 대납 요구, 물품 납품 의뢰 등 사기 사건이 다수 발생되어 주의가 필요하다며 피해를 입지 않도록 유의해달라고 당부한 바 있다.