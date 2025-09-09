이천시, 유네스코 창의도시 국제회의 참석, 사사야마시와 교류 강화

큰사진보기 ▲경기 이천시는 유네스코 창의도시 네트워크(UNESCO Creative Cities Network, 이하 UCCN) 국제회의가 일본 사사야마시에서 열린 가운데 11일부터 14일까지 3박 4일간 일본 효고현 사사야마시를 공식 방문한다고 9일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 이천시는 유네스코 창의도시 네트워크(UNESCO Creative Cities Network, 이하 UCCN) 국제회의가 일본 사사야마시에서 열린 가운데 11일부터 14일까지 3박 4일간 일본 효고현 사사야마시를 공식 방문한다고 9일 밝혔다.일본 사사야마시가 UCCN 가입 10주년을 맞이하여 개최한 국제회의에는 국내외 7개국 18개 도시에서 80명이 한자리에 모인다. 사사야마시 국제회의는 '일본의 아름다운 창의도시, 미래로'를 주제로 개최되며, '창의도시 문화를 차세대와 청소년으로 연결하는 인재육성'과 '크리에이티브 투어리즘과 아티스트 인 레지던스'란 하위 테마로 패널 토론을 진행하며, 각 도시에서 특색이 있는 토론을 펼친다.이천시가 2010년 7월에 대한민국 최초로 유네스코 창의도시 공예부문에 지정된 이후, 많은 해외도시에서 UCCN 가입 추천서를 요청했다. 그 인연으로 2014년부터 사사야마시와 교류가 시작됐으며, 2015년 사사야마가 UCCN 가입 후, 2016년, 2018년에 이천시에서 국제창의도시 워크샵이 개최되었을 때 사사야마시 대표단이 참가한 바 있다.또한, 올해 제39회 이천도자기축제 기간 중 열린 유네스코 국내외 창의도시 교류전 및 오픈스튜디오에 사사야마시 작가 2명이 참여하여 활발한 교류활동을 하였다.김경희 이천시장은 "지속적인 교류협력을 통해 창의도시와의 교류 협력이 활발히 추진될 수 있도록 노력할 것"이라며 "문화를 매개로 해외 창의도시와 협력할 수 있는 UCCN의 강점을 살려, 이천시 공예가들의 활동반경이 보다 확대되기를 기대한다"고 말했다.